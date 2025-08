Diese 9 neuen Emojis kommen bald auf dein Handy

Emojis sind aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Rund 3.700 der kleinen Symbole finden sich auf der Tastatur deines Smartphones. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. Nun ist es wieder so weit. Diese Emojis sind jetzt neu.

Das sind die neuen Emojis

Gleich 9 neue Emojis kommen schon bald auf dein Smartphone. Das finale Design unterscheidet sich wie gewohnt leicht, je nach Smartphone-Hersteller oder App.

Ein verzerrtes Gesicht

Ein „Kampfwolken“-Symbol, wie man es aus Comics oder Cartoons kennt

Eine Balletttänzerin (mit auswählbarer Hautfarbe)

Ein Apfelkern

Ein Orca / Killerwal

Eine haarige Kreatur / Big Foot

Eine Posaune

Ein Steinschlag / Erdrutsch

Eine Schatztruhe

Wann kommen die neuen Emojis auf mein Handy?

Bis du die neuen Emojis mit deinem Handy verschicken kannst, dauert es noch ein wenig. Im kommenden Jahr soll es so weit sein. Das genaue Datum steht bisher nicht fest und unterscheidet sich je nach Smartphone. Apple hat die neuen Emojis dieses Jahr am 31. März mit iOS 18.4 veröffentlicht. Hier musst du also lediglich die Software aktualisieren, um die neuen Symbole nutzen zu können. Auch die 2026er-Emojis werden voraussichtlich kommenden März per Softwareupdate verteilt.

Bei Android ist es deutlich komplizierter. Hier werden neue Emojis mit einem Update der Tastatur-App verteilt. Je nachdem welche Tastatur bei deinem Handy bereits installiert war oder von dir installiert wurde, kommen die neuen Symbole also früher oder später. Ferner haben manche Apps, wie zum Beispiel WhatsApp, eine eigene Emoji-Bibliothek. Daher sehen die Emojis in WhatsApp auch anders aus, als etwa bei Instagram. So kann man kein genaues Datum nennen. Die Google-Tastatur hat die neuen Symbole ungefähr zeitgleich mit Apple im März erhalten. Bei Samsung gab es dieses Jahr die neuen Symbole ab Ende Mai.

Neue Emojis werden übrigens vom Unicode-Konsortium festgelegt. Dort kann jeder Nutzer neue Symbole vorschlagen. Aus tausenden Vorschlägen werden einmal pro Jahr die meistgefragten Symbole ausgewählt und dafür Muster-Designs erstellt (siehe oben). Die Hersteller wie Apple, Samsung oder Google erstellen daraus die jeweiligen Emojis in ihrem eigenen Stil und bringen diese zum Nutzer.

Dieses Jahr gab es übrigens folgende Emojis:

ein Gesicht mit Augenringen

ein Fingerabdruck

ein Farbklecks

ein Radieschen

ein Baum ohne Blätter

eine Harfe

eine Schaufel

die Flagge von Sark

Insbesondere das Gesicht mit Augenringen wird mittlerweile häufig auf Social Media genutzt – kommt also gut an. Übrigens: Wenn du ein neues Emoji verschickst, aber der Empfänger sein Smartphone noch nicht upgedatet hat, sieht dieser nur ein Viereck „[]“.