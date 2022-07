WhatsApp bringt neues Emoji-Feature – das steckt dahinter

Während WhatsApp in Zukunft diese beliebte Funktion womöglich überflüssig macht, schraubt der Messenger an anderer Stelle an den Schrauben und macht alles bunter. Es geht um Emojis, die bald noch sehr viel vielfältiger eingesetzt werden können sollen.

WhatsApp: Brandneue Emoji-Funktion auf dem Weg

Seit Mai hast du die Möglichkeit, mit Emojis auf Nachrichten von deinen Kontakten bei WhatsApp zu reagieren. Hältst du den Text getippt, öffnen sich verschiedene Emojis, die du als Antwort auf die Nachricht verschicken kannst. Es wird direkt an der Nachricht selbst angezeigt. In ähnlicher Form kennt man das Feature bereits von Instagram-Nachrichten, wo man Nachrichten ebenfalls mit Herzen als „Gefällt mir“ markieren kann.

Nun wandert laut WABetaInfo eine weitere Funktion des sozialen Netzwerks zu WhatsApp ab. In der Beta-Version des Messengers fand man diese Emoji-Funktion jetzt auch für den Status. Was heißt das? Bringt WhatsApp das Feature, wird es dir künftig möglich sein, mit Emojis auf den Status deiner Freunde zu reagieren. Bislang stehen dafür insgesamt acht Motive zur Verfügung.

Anders als bei Nachrichten klebt das Emoji dann aber nicht an dem Video oder dem Bild, das im Status ist. Stattdessen verschickt WhatsApp das Emoji deiner Wahl als normale Nachricht an deinen Kontakt. Ob das Feature genauso in die App integriert wird oder sich noch mehr an den Facebook- und Instagram-Vorbildern orientiert, bleibt abzuwarten.

Neue Status-Funktion, die Fragen aufwirft

Erst in jüngster Vergangenheit hat WhatsApp seinen Nutzern eine weitere neue Funktion für ihren Status zur Hand. Anstatt nur Bilder und Videos in den Status hochladen zu können, kannst du dich in deinem Status jetzt auch per Sprachnachricht an deine Freunde wenden. Du kannst sie direkt dort aufnehmen, indem du auf das Mikrofon-Symbol klickst. Wie sinnvoll diese Funktion ist, kann diskutiert werden.

Ebenso wie die Emoji-Funktion für den Status ist ebenfalls unklar, wann die Sprachnachricht für den Status auf den Markt kommt.