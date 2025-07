WhatsApp-Emojis können sich jetzt bewegen: So sieht das aus

WhatsApp arbeitet kontinuierlich daran, den Messenger noch besser und attraktiver zu machen. Nutzer sollen nicht das Gefühl haben oder bekommen, dass ein anderer Messenger besser ist. Und so erreichen derzeit in regelmäßigen Abständen neue Funktionen die WhatsApp-Nutzer. Erst vor Kurzem kam die Sprachnachricht dazu, die sich jetzt auch inklusive Video versenden lässt. Die Videonachricht ist geboren. Doch das ist noch längst nicht alles. Denn nun hat WhatsApp eine neue Emoji-Funktion freigeschaltet, an der man seit über zwei Jahren gearbeitet hat.

WhatsApp bringt Emojis in Bewegung

Seit geraumer Zeit können WhatsApp-Nutzer auf Nachrichten ihrer Kontakte mit einem Emoji als Reaktion antworten. Dazu muss man einfach auf eine Nachricht seines Kontakts tippen und so lange gedrückt halten, bis eine Reihe von Emojis auftaucht. Eine praktische Funktion, da man so keine neue Nachricht eintippen muss, der Chat-Partner aber trotzdem sieht, wie die Reaktion auf seine Meldung ist. Zudem hat WhatsApp ein Feature freigeschaltet, mit dem man selbst zum Emoji wird. Hier zeigen wir dir, wie das geht. Und nun erwecken die Macher des Messengers Emojis zum Leben.

Bei Telegram sind animierte Emojis bereits ein alter Hut. Der Messenger verlangt sogar Geld, um bestimmte Emojis, die sich bewegen, verschicken zu können. WhatsApp hingegen wollte noch nie Geld für neue Funktionen sehen. Und so sind auch die sieben animierten Emojis in dem Messenger kostenlos. Die folgende Animation zeigt, wie die Emojis ursprünglich aussehen sollten.

Welche Emojis sind animiert?

Doch am Ende haben sich die Entwickler gegen animierte weinende, lachende und erstaunte Emojis entschieden. Stattdessen sind die folgenden sieben Emojis übrig geblieben. Verschickt man eines dieser sieben Emojis (😎😉💯❤💕😘✨) ohne weiteren Text, erscheinen sie groß und animiert im Chatverlauf. Ob in Zukunft weitere animierte Emojis hinzukommen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Warum WhatsApp sich ausgerechnet für diese sieben Emojis entschieden hat und die beliebtesten und am häufigsten verschickten nicht animiert, ist ebenso offen.