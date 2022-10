WhatsApp bekommt neue Funktion: So wirst du zum Emoji

Erst im Mai hat WhatsApp nach vielen Tests eine neue Emoji-Funktion freigegeben. Das Feature soll den Messenger enorm verändern. Vor allem Unterhaltungen in Chats sehen jetzt anders aus. Hier zeigen wir dir, wie du die Emoji-Funktion nutzen kannst. Und während sich die Nutzer noch an dem Umgang mit diesem Feature gewöhnen, schiebt WhatsApp direkt die nächste Emoji-Funktion hinterher. Demnächst kannst du dich selbt als Emoji über den Messenger verschicken.

Sich selbst als Emoji bei WhatsApp verschicken: So geht’s

Wer den Facebook Messenger nutzt, kennt die Funktion womöglich. Hier kannst du nämlich einen Avatar von dir erstellen und ihn anschließen in Chats an andere verschicken. Und genau das soll demnächst auch in WhatsApp möglich sein. Noch befindet sich die neue Funktion in der Entwicklung und steht bislang nur einigen Testern zur Verfügung. Sie sind es aber, die haben durchblicken lassen, wie die Funktion aussehen wird.

So könntest du als Emoji in WhatsApp aussehen

WhatsApp bekommt offenbar einen weiteren Button, wenn man auf das Emoji-Icon in Nachrichtenfeld tippt. Ganz unten erscheint dann neben dem Emoji-, GIF- und Sticker-Icon dein persönlicher Avatar. Die Bildchen haben eine enorm große Ähnlichkeit zu denen, die man auch im Facebook Messenger verschicken kann. WhatsApp wird die Funktion also vermutlich einfach nur kopieren.

Du als Emoji: So gestaltest du ihn jetzt schon

Noch ist es nicht möglich, seinen eigenen Avatar in WhatsApp zu kreieren und zu verschicken. Im Facebook Messenger aber ist das bereits seit geraumer Zeit möglich. Hier kannst du also schon mal ausprobieren, wie du als Emoji aussehen würdest. Neben Frisur, Kopfform und Make-Up kannst du auch dein Outfit bestimmen. Nachdem du alle Schritte erledigt hast, erstellt die App einen Avatar von dir, den du über den Messenger verschicken kannst. Das funktioniert dann aber nur im Facebook Messenger. In den kommenden Wochen, so die Tester, sollte die Funktion aber allen WhatsApp-Nutzern zur Verfügung stehen.