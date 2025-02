Immer wieder bringt WhatsApp neue Funktionen, die den Messenger besser machen sollen. Viele davon kennen die meisten, nutzen sie den Messenger doch täglich. Doch es gibt auch den einen oder anderen Trick, den selbst langjährige Nutzer des Messengers nicht kennen. Vor kurzem hat WhatsApp eine weitere geniale Funktion freigeschaltet, die jeder einmal ausprobieren sollte. Allerdings ist das Feature gut versteckt.

WhatsApp: Neue Funktion könnte vieles verändern

Wer WhatsApp nutzt, verschickt zumeist Textnachrichten und Bilder. Mit beidem ist alles schnell erzählt und gezeigt. Eine andere Funktion hingegen spaltet die Nutzer: Sprachnachrichten. Die einen finden sie praktisch und nutzen sie exzessiv, die anderen würden sie am liebsten abschaffen. Dabei ist die Funktion mit einem Anrufbeantworter zu vergleichen: Eine eingesprochene Nachricht, die der Empfänger zu einem beliebigen Zeitpunkt abhören kann. Wer keine Zeit hat, bei WhatsApp eine Nachricht einzutippen, dabei aber nicht telefonieren möchte, greift deshalb häufig zur Sprachnachricht. Eine Alternative, die viele nicht kennen, gibt es seit Kurzem.

So lassen sich seit Kurzem auch Videonachrichten verschicken. Statt nur Sprache kann man jetzt also auch ein bis zu 60 Sekunden langes Video von sich aufnehmen, in dem man Freunden und Verwandten etwas erzählt. Das mag dem einen oder anderen WhatsApp-Nutzer im ersten Moment wohl etwas fragwürdig vorkommen. Doch weder in Text- noch in Sprachnachrichten lassen sich Emotionen und Gesichtsausdrücke derart transportieren, wie in einem Video. Und wie schön ist es für Eltern oder Freunde, die man nur selten sieht, wenn sie nicht nur lesen können, wie es einem geht, sondern es auch noch sehen können?

So funktioniert es

Um eine Videonachricht aufzunehmen und zu verschicken, musst du in einem Chat bei WhatsApp den Kamera-Button neben dem Texteingabefeld gedrückt halten. Anschließend startet ein dreisekündiger Countdown, nach dem es losgehen kann. Wer den virtuellen Kamera-Taster nicht die gesamte Zeit gedrückt halten will, kann erst länger drauftippen und anschließend nach oben wischen und loslassen. Oben im Bild läuft die Zeit mit und ein Kreisring um das Video zeigt an, wie viel Zeit einem noch für die Aufnahme bleibt. Anschließend kannst du dir das Video noch einmal ansehen, es verschicken, oder, solltest du es dir anders überlegt haben, löschen.