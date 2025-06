Bevor der Glasfaser-Anschluss überhaupt aktiviert werden kann, muss die Telekom natürlich die Leitung bereitstellen. Dazu ist nicht nur der Ausbau der Leitung vor Ort notwendig (und nicht nur der „Homes Passed“-Ausbau im Bürgersteig), sondern auch die Leitung im Haus. Diese sogenannte Netzebene 4 kann auch ein Problem beim Ausbau sein, wenn der Hauseigentümer sich querstellt. Im letzten Schritt wird dann die Glasfaserdose in deiner Wohnung gesetzt, und der Techniker der Telekom schaltet die Leitung frei. Das erfolgt in der Regel einige Tage vor dem eigentlichen Schalttermin. Den Termin dafür buchst du dir im Rahmen der Bestellung in einem Onlineportal.

Kein Techniker am Schalttermin

Am Schalttermin selbst kommt dann kein Telekom-Techniker mehr – es sei denn, du hast einen kostenpflichtigen Installationsservice gebucht. Die Inbetriebnahme ist jedoch einfach. Sie erfordert etwa zehn Minuten Zeit und ein Smartphone mit einer Datenverbindung. Da dein bisheriger DSL– oder Kabelanschluss zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschaltet sein dürfte, ist eine Mobilfunkverbindung sinnvoll.

Schritt 1: Vorbereitung

Bevor du startest, solltest du zwei Dinge griffbereit haben: die Glasfaser-ID (Home-ID) auf deiner Glasfaserdose (in der Regel an der Wand im Haus oder Keller) und deinen Router mit der entsprechenden Modem-ID. Das kann entweder ein Router mit integriertem Modem oder ein externes Glasfasermodem sein.

Die Telekom schickt dir im Laufe der Nacht des Datums der Aktivierung eine E-Mail, in der du einen Link zur Einrichtung anklickst. Du landest dann auf einem Glasfaserportal der Telekom, das dich durch deine persönliche Einrichtung führt. Alle persönlichen und notwendigen Daten sind durch das Anklicken des Links bereits übergeben. Der Link ist 30 Tage gültig.

Schritt 2: Gerätekonfiguration auswählen

Im ersten Schritt der Einrichtung wählst du, welchen Gerätetyp du anschließen willst:

Glasfaser-Einrchtung bei der Telekom

Router mit integriertem Modem (beispielsweise FritzBox 5690)

Router + externes Glasfasermodem (beispielsweise beliebiger (DSL-)Router und Glasfasermodem 2

Router + SFP-Einsteckmodul (beispielsweise FritzBox 5690 Pro oder 5590 Fiber)

Das ist wichtig, damit die Verbindung korrekt getestet werden kann.

Schritt 3: Glasfaser-ID bestätigen

Nun wirst du gebeten zu prüfen, ob die auf der Website angezeigte Glasfaser-ID mit der auf deiner Dose übereinstimmt. Diese findest du meist auf einem Aufkleber an der Glasfaserdose.

Schritt 4: Modem-ID erfassen

Als Nächstes musst du die Modem-ID eingeben. Sie befindet sich auf deinem Glasfasermodem oder Router und besteht je nach Modell aus 12 bis 16 Ziffern. Du kannst sie entweder manuell eingeben oder per Kamera als Barcode scannen.

Dieser Schritt ist wichtig: Die Modem-ID kann später nicht mehr ohne die Hilfe der Telekom-Hotline geändert werden. Du solltest also nicht auf die Idee kommen, erst einmal ein Übergangsmodem zu nutzen. Willst du später ein anderes Modem am Anschluss nutzen, kannst du ebenfalls die Telekom anrufen, die diesen Prozess mit dir durchgeht.

Glasfaser-Einrichtung bei der Telekom

Schritt 5: Anschlussregistrierung

Sobald die Daten eingegeben wurden, startet die Telekom die Registrierung deines Anschlusses. Hier heißt es: Geduld haben. Die Webseite zeigt an, dass der Anschluss registriert wird – diesen Prozess solltest du nicht durch Schließen oder Aktualisieren der Seite unterbrechen.

Schritt 6: Verbindungstest

Nach erfolgreicher Registrierung führt die Telekom einen automatischen Verbindungstest durch. Wichtig ist, dass dein Modem dann auch wirklich mit der Glasfaserleitung verbunden ist. Der Test prüft, ob alle Geräte korrekt miteinander kommunizieren. Auch hier musst du warten, bis der Test abgeschlossen ist.

Schritt 7: Bestätigung & Router einrichten: Glasfaser ist aktiviert

Nach einem erfolgreichen Test erhältst du eine Bestätigung mit dem Hinweis, dass dein Anschluss eingerichtet wird. Parallel kannst du deinen Router konfigurieren – etwa mit der MeinMagenta App, falls du ein Endgerät der Telekom nutzt. Du wirst per E-Mail oder SMS benachrichtigt, sobald der Anschluss bereit zur Nutzung ist. In unserem Fall dauerte das nur wenige Minuten.

Bis dein Anschluss bei der Telekom aber komplett durch alle Systeme gelaufen ist, kann es einige Stunden dauern. So war es in unserem Fall so, dass der Anschluss etwa eine Stunde später erst in der MeinMagenta App angezeigt wurde und noch deutlich später im Online-Kundencenter erschien. Hier solltest du also einfach abwarten und Ruhe bewahren.