Welche Fritz!Box-Modelle gibt es?

Die Fritz!Box ist auf dem Markt, seit es DSL in Deutschland gibt. Über die Jahre hat sich eine Vielzahl an Modellen im Handel blicken lassen. Die damalige Berliner Firma AVM (heute Fritz!) hat den richtigen Zeitpunkt erwischt und die damals beliebte Fritz!Card für ISDN ins DSL-Zeitalter überführt. Heute gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Fritz!Boxen. Doch sie haben entscheidende Unterschiede. Dabei geht es nicht nur darum, dass du dich darum kümmern musst, die richtige Anschlussform für deinen Anschluss zu wählen. Denn einen Router für VDSL kannst du nicht am Kabelanschluss betreiben und umgekehrt. Gleiches gilt für Glasfaser-Anschlüsse. Du solltest auch darauf achten, dass der Router deinen Ansprüchen genügt. Zwar sind die Fritz!Boxen in Sachen Ausstattung meist gut bestückt, doch nur die Premium-Modelle werden Highend-Anwender zufriedenstellen. Ein gravierender Unterschied ist beispielsweise der unterstützte WLAN-Standard.

In unserem Überblick konzentrieren wir uns auf Fritz!Boxen, die im freien Handel verfügbar sind. Einige wenige Modelle werden auch exklusiv für Provider gebaut. Außerdem bietet AVM eine ganze Reihe an Zubehör für die Fritz!Box an. Auch dein Smart Home kannst du rund um die Produkte von AVM aufbauen.

Welches ist die beste Fritz!Box für DSL und VDSL?

Als aktuelles Flaggschiff vermarktet AVM die Fritz!Box 7690 beziehungsweise die Fritz!Box 7590 AX, die schnelle Internetverbindungen über WLAN und per kabelgebundenem LAN-Anschluss ermöglicht. Die 7690 funkt sowohl im 2,4- als auch im 5-GHz-Frequenzband und unterstützt WiFi 7. Bis zu 5,7 Gbit/s brutto sind allein über das 5-GHz-WLAN-Frequenzband möglich. Im 2,4-GHz-Band kommen noch einmal knapp 1,4 GBit/s hinzu. Die Fritz!Box 7590 AX bringt es auf bis zu 3,6 Gbit/s Brutto-Datenrate. Zudem haben beide Premium-Router eine DECT-Basisstation an Bord, was sie im Vergleich zu günstigeren Modellen oder anderen Herstellern aufwertet. Auch auf Anrufbeantworter, Fax-Funktion und einen integrierten Mediaserver müssen Nutzer nicht verzichten.

Die Fritz!Box 7690 beziehungsweise 7590 AX sollte für dich auch das Maß der Dinge sein, wenn du einen VDSL-Anschluss mit Supervectoring buchst. Das sind jene DSL-Anschlüsse mit bis zu 250 Mbit/s im Downstream. Mit der 7690 bist du mit 2,5 Gbit/s-LAN-Port und Zigbee auch für die kommenden Jahre zukunftsfähig aufgestellt. Solltest du zu einem Glasfaser-Anschluss wechseln, kannst du den Router „hinter“ einem einfachen Glasfaser-Modem weiterbetreiben.

Etwas günstiger ist die kleine Schwester, die Fritz!Box 7530 AX. Sie ist allerdings beim WLAN etwas schwächer aufgestellt und hat auch weniger Anschluss-Möglichkeiten, was ISDN- und Analog-Telefone und USB-Geräte angeht.

Vorsicht walten lassen musst du bei der Fritz!Box 7510. Sie ist zwar besonders günstig, unterstützt beim WLAN allerdings nur das 2,4-GHz-Band. Das ist für Mehrfamilien-Häuser und schnelle Internetanschlüsse nicht geeignet.

Relativ neu in den Läden steht die Fritz!Box 5690 Pro. Sie unterstützt sowohl DSL als auch Glasfaser. Der Preis liegt bei etwas mehr als 300 Euro. Sie ist inbesondere dann sinnvoll, wenn du dir heute einen neuen Router für DSL kaufen willst, aber schon weißt, dass du in den nächsten drei bis fünf Jahren Glasfaser bekommst.

Fritz! Fritz! Fritz! FritzBox 7690 FritzBox 7590 AX FritzBox 5690 Pro Marktdaten UVP 329,00 € 269,00 € 359,00 € Anschluss-Art DSL DSL DSL

Glasfaser Besonderheiten Unterstützt Zigbee, DECT ULE und zukünftig auch Matter. Unterstützt Zigbee, DECT ULE und Matter. Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 2 nein 1 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 2 4 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz

6,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11be (WiFi 7) IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11ax (WiFi 6E)

IEEE 802.11be (WiFi 7) WLAN-Datenrate (brutto) 7.200 Mbit 2.400 Mbit 18.500 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓ ✓

Fritz! Fritz! Fritz! FritzBox 7530 AX FritzBox 7530 FritzBox 7510 Marktdaten UVP 169,00 € 169,00 € 129,00 € Anschluss-Art DSL DSL DSL Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein nein nein LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 4 1 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11b (WiFi 2)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 1.800 Mbit 866 Mbit 600 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓ ✓

Welches ist die beste Fritz!Box für den Kabelanschluss?

Hast du einen Kabelanschluss gebucht, solltest du auch einen Kabel-Router nutzen. Zwar ist es möglich, eine DSL-Box als reinen Router hinter einem Kabelmodem zu betreiben, doch hast du dann zwei Stromverbraucher.

In der Regel bekommst du deinen Kabelrouter von deinem Provider. Bei Vodafone wird beispielsweise die Fritz!Box 6670 Cable sowie Fritz!Box 6690 als sogenannte HomeBox vermarktet. Die Boxen können gegen einen monatlichen Aufpreis gemietet werden, haben dann auch eine auf das jeweilige Netz abgestimmte Software, die der Nutzer nicht selber warten kann. Updates werden direkt durch den Netzbetreiber aufgespielt. Dadurch hast du allerdings selten die aktuellste Version.

Doch dank eines Gesetzes zur Routerfreiheit darfst du bei jedem Anbieter auch einen eigenen Kabelrouter einsetzen. Hier musst du vor allem darauf achten, dass du den richtigen Kabelstandard nutzt. Insbesondere dann, wenn du einen Anschluss mit Gigabit-Datenraten gebucht hast, benötigst du zwingend einen Kabelrouter, der DOCSIS 3.1 verarbeiten kann. Das ist beispielsweise bei der Fritz!Box 6690 Cable der Fall. Sie ist derzeit nur im Einzelhandel zu haben, nicht ganz günstig, aber ein echtes Kabel-Internet-Kraftpaket, wie unser Test ergeben hat.

Neu auf dem Markt ist die Fritz!Box 6670 Cable. Sie ist als Nachfolger der 6660 Cable mit Wifi 7 und Zigbee ausgestattet, Matter soll folgen. Angekündigt ist ein Nachfolger der Fritz!Box 6690: Die Fritz!Box 6690 Pro wird der – laut Hersteller – weltweit erster Kabelrouter mit Wi-Fi 7 im Tri-Band. Das bringt dir Übertragungsraten von bis zu 12 GBit/s brutto. Er wurde zur IFA 2025 erstmals angekündigt.

Welches ist die beste Fritz!Box für einen Glasfaser-Anschluss?

Glasfaser-Anschlüsse sind die modernste Internet-Anschlussart und gelten als die Zukunft. Die Glasfaserleitung geht hierbei bis in die Wohnung (FTTH). Wie beim Kabelanschluss bekommen die Kunden in der Regel von ihrem Anbieter einen speziellen Router mitgeliefert. Doch du kannst diesen Router und auch das Modem austauschen. Auch das ist gesetzlich festgelegt, auch wenn die Anbieter mitunter etwas anderes behaupten.

Auch beim Glasfaser-Anschluss ist es wichtig, auf den Anschluss-Standard zu achten. Es gibt GPON und AON. Die meisten Anbieter in Deutschland setzen auf GPON. Ganz neu sind Anschlüsse nach dem Standard XGS-PON. Sie sind besonders schnell und brauchen besondere Modems. Zur Orientierung: Die häufigste Anschlussform ist aktuell GPON. Im Zweifel frage bei deinem Anbieter nach.

Auf der IFA 2024 hat AVM angekündigt, die Frit!zBox 5690 XGS und die Fritz!Box 5690 auf den Markt zu bringen. Sie ergänzen das bestehende Angebot an Glasfaser-Fritz!Boxen. Das Flaggschiff ist die 5690 Pro, wobei du hier ein DSL-Modem mitzahlst, dass du möglicherweise gar nicht (mehr) brauchst.

Welches ist die beste Fritz!Box für LTE & 5G?

Obwohl Fritz! (ehemals AVM) einst nur DSL-Router hergestellt hat, haben die Berliner längst auch Router für den Mobilfunk-Standard LTE im Angebot. Generell gibt es zwei Ansatzpunkte mit unterschiedlichen Zielgruppen: Die Fritz!Box 6890 LTE ist zweifelsohne das Top-Modell. Sie hat den Vorteil, dass sie nicht nur LTE-Verbindungen verarbeiten kann, sondern auch DSL und VDSL. So kann bei einem Ausfall der Festnetzleitung direkt per LTE weitergesurft werden. Ein Hybrid-Router ist die Fritz!Box 6890 LTE jedoch nicht, DSL und LTE werden also nicht gebündelt, also nicht miteinander kombiniert.

Suchst du einen reinen LTE-Router, so gibt es die Fritz!Box 6820 LTE. Sie eignet sich beispielsweise, um ein LTE-Signal auf Baustellen, Campingplätzen, in Ferienwohnungen oder anderen Orten in ein WLAN-Signal zu wandeln. Allerdings ist sie in ihrem Funktionsumfang ziemlich eingeschränkt – so fehlt ihr beispielsweise das 5-GHz-Band bei WLAN-Verbindungen. Da sie jedoch die einzige reine LTE-Fritz!Box ist, ist sie automatisch das beste Modell in diesem Segment. Sinnvoller ist es hier aber vermutlich, direkt einen Homespot einzusetzen. Als größere Alternative gibt es die Fritz!Box 6850 LTE sowie die Fritz!Box 6850 5G. Neu auf dem Markt ist die Fritz!Box 6860 5G. Sie ist Outdoor-fähig und kann über Netzwerkkabel (PoE) mit Strom versorgt werden. Zur IFA 2025 hat Fritz! die Fritz!Box 6825 4G angekündigt. Sie kommt mit Stromversorgung per USB-C aus.

Fritz! Fritz! FritzBox 6860 5G FritzBox 6850 5G Marktdaten UVP 489,00 € 529,40 € Anschluss-Art 5G

LTE 5G Besonderheiten Kann über Power-over-Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden Integriertes 5G-Mobilfunk-Modem (Mini-SIM) Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 1 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 3.000 Mbit 866 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓

Fritz! Fritz! FritzBox 6850 LTE FritzBox 6890 LTE Marktdaten UVP 174,98 € 352,42 € Anschluss-Art LTE LTE Besonderheiten Anbindung an LTE-Breitbandfunk mit LTE-SIM-Karte (Mini-SIM) Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein nein LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 866 Mbit 2.533 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓

Welche Fritz!Box gibt es ohne Modem?

Last not least hat Fritz! auch drei reine Router ganz ohne Modem an Bord im Angebot. Sie eignen sich beispielsweise, wenn du dein aktuelles Modem weiterhin benutzen möchtest oder du einfach nur einen (zusätzlichen) günstigen WLAN-Router suchst. Denn bis heute haben nicht alle von den Providern angebotenen Modems auch WLAN eingebaut. Ab etwa 50 Euro bekommst du ein WLAN in deine vier Wände. Die Fritz!Box 4060 ist unter diesen drei Routern ganz klar das Flaggschiff – auch preislich. Doch du bekommst auch etwas für dein Geld, wie du in unseren Fritz!Box-4060-Testbericht lesen kannst. Noch schneller ist am Ende nur die Fritz!Box 4690.

Egal welche Fritz!Box: Updates für die verschiedenen Modelle gibt es in der Regel viele Jahre. Und die kannst dich sogar an ihrer Entwicklung beteiligen und Labor-Updates ausprobieren.

Fritz! Fritz! Fritz! FritzBox 4060 FritzBox 4050 FritzBox 4690 Marktdaten UVP 259,00 € 139,00 € 319,00 € Anschluss-Art jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) Besonderheiten Tri-Band-Router Unterstützt bis zu 50 Smart-Home-Geräte (DECT ULE). Smart Home über DECT ULE Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein 1 LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 1 nein 3 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 3 3 nein Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11be (WiFi 7) WLAN-Datenrate (brutto) 2.400 Mbit 3.000 Mbit 6.900 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓ ✓

