Neue FritzBox: Das ist der Plan von AVM

Während das neue Flaggschiff, die FritzBox 5690 Pro, schon in ihrem voraussichtlich finalen Gehäuse zu sehen und anzufassen war, war man beim neuen 5G-Router noch nicht so weit. Die Fritzbox 6890 5G war lediglich als 3D-Druck am Stand zu sehen – das aber immerhin schon im finalen Design. Dieses sieht vor, dass der Standfuß des Mobilfunkrouters abnehmbar ist. So kannst du den Router wahlweise auf die Fensterbank stellen oder in der Nähe eines Fensters an die Wand schrauben. Eine externe Antenne wird an dem Router nicht anschließbar sein.

Die FritzBox 5690 Pro soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Dabei ist aber eher das Ende des Jahres als mögliches Startdatum zu erwarten. AVM verweist zudem darauf, dass es sich dabei um keine finale Angabe handelt und Verschiebungen möglich sind. Der Grund: Bei der FritzBox 5690 Pro handelt es sich technisch um ein komplett neues Modell. Es vereint einen Anschluss für VDSL und Glasfaser in einem Gerät. Der Sinn dahinter: Du musst dir, wenn demnächst bei dir Glasfaser ausgebaut wird, nicht erneut einen neuen Router kaufen, sondern kannst die FritzBox 5690 Pro schon jetzt für VDSL nutzen und dann später einfach die Glasfaserleitung anstecken. Eine parallele Nutzung beider Leitungen als gegenseitiges Backup oder als Bündelung ist aber nicht vorgesehen.

Neu ist auch, dass die neue FritzBox Wi-Fi 7 unterstützen wird. Da der Standard noch nicht final ist, wird es sich um ein Pre-Wi-Fi 7, das dann per Softwareupdate finalisiert wird. Ebenfalls an Bord sein sollen zum Zeitpunkt des Erscheinens Matter und Zigbee.

10-Gbit/s-FritzBox kommt: Das steckt dahinter

FritzBox 6860 5G

All diese Neuerungen machen umfangreiche Anpassungen an den Chips, der Platine und dem Betriebssystem notwendig, weswegen die Entwicklung eines neues Routers lange dauert. Zum Preis wollte sich AVM noch nicht festlegen. Es klang aber durch, dass der Preis oberhalb der FritzBox 7590 AX liegen dürfte. Diese hat AVM einst für 269 Euro in die Läden gebracht. Offiziell bestätigen wollte man das aber nicht. Es ist aber kaum verwunderlich, dass der Preis für einen solchen Flaggschiffrouter entsprechend hoch liegen wird.

Angekündigt hat AVM auch de FritzBox 5690 XGS. Diese wird für den deutschen Markt aber zunächst eine Relevanz haben. Die FritzBox ist ein reiner Glasfaserrouter – aber mit vielen Funktionen der 5690 Pro. Allerdings: Wi-Fi 7 wird hier nicht an Bord sein. Das Problem: Der verbaute Glasfaserstandard XGS-PON hat in Deutschland noch keine Relevanz. Zwar werden Anbieter wie die Telekom langfristig auch auf XGS-PON setzen, müssen dafür aber ihr noch im Bau befindliches Glasfasernetz erneut umbauen. Allerdings handelt es sich dabei nur noch um den Austausch von technischen Komponenten. Dann sollen Anschlüsse mit 10 Gbit/s möglich werden. Die Box ist aktuell hauptsächlich für den internationalen Markt vorgesehen

AVM: Neues zu Matter und Zigbee

Fritz-Smartgateway

Die neuen FritzBox-Modelle sollen schon mit dem Smart-Home-Standard Matter und Zigbee ausgestattet sein. Viele weitere FritzBox-Router, die schon verkauft sind, sollen Matter nachträglich bekommen. Dazu wird es in den kommenden Monaten zunächst ein Labor-Update mit Matter geben. Zunächst müsse aber der FritzOS 7.50-Rollout fertig sein, mit dem AVM deutlich später gestartet ist als geplant. Welche Router Matter bekommen, ist noch unklar.

Zigbee lässt sich technisch nicht nachrüsten, da der entsprechende Chip fehlt. Deswegen bringt AVM hier das Smart-Gateway auf den Markt. Welche Zigbee-Geräte man dann unterstützen wird, verrät man heute noch nicht. Es werde zum Marktstart eine Positivliste geben. Auch hier gilt: Details zum Preis und Marktstart verriet man nicht.