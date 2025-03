MWC 2025: Diese Highlights der Messe sind ausgezeichnet!

Jedes Jahr im Frühling trifft sich das Who-is-who der Mobilfunk- und Technikbranche auf dem Mobile World Congress in Barcelona und feiert sich nicht nur selbst, sondern brennt auch ein Produktfeuerwerk ab. Neben Smartphones, Wearables, Laptops und Co. gibt es aber auch immer wieder starke Ausblicke in die Zukunft – so auch beim MWC 2025.

Großartige Technik – Ausgezeichnet von uns

So präsentieren viele Hersteller Konzepte und Vorabprodukte, die in Zukunft einmal Realität werden sollen. Doch bei manchen Produkten und Technologien ist der Marktstart näher als man vermuten möchte, angesichts der Innovationen, die in ihnen stecken. Und genau auf diese Produkte haben wir uns auf die Suche gemacht.

Denn die Redaktion von inside digital war auf der Messe in Barcelona unterwegs und hat wie jedes Jahr so manchen Technik-Schatz ausgegraben und selbstverständlich auch ausgezeichnet. Denn: Ehre, wem Ehre gebührt. Und so freuten sich gleich drei Hersteller und Anbieter über die Auszeichnung „Best of Show“.

Best of Show: AVM auf dem MWC 2025

MWC 2025: KI-Neuheiten und Klassiker

Darunter waren selbstverständlich KI-Neuheiten, aber vielleicht ganz anders, als du denkst. Denn die KI ermöglicht nicht nur stumpfe Informationsbeschaffung, sondern bietet in Medizin und Maschine-Mensch-Kommunikation ebenfalls ganz neue Möglichkeiten. Das bewies aus dem MWC Telefonica, die mit ihrem KI-Augenscanner den grauen Star erkennen kann.

Doch auch ganz klassisch hat sich ein echtes Urgestein mit ihren High-End-Produkten durchgesetzt: AVM. Klar ist die neue Fritzbox einmal wieder die Messlatte für eine ganze Branche.

Hayo Lücke (links), Redakteur von inside digital, überreicht Telefónica-Sprecher Florian Streicher den „Best of Show“-Award von inside digital auf dem MWC 2025.

Dass es keine Milliarden-Konzerne sein müssen, die mit smarten Lösungen überzeugen können, zeigt SunLED. Die Niederländer haben eine einfache, aber sehr intelligente Lösung für ein wachsendes Problem gefunden: Übermüdung am Rechner.

Das sind die besten Produkte der Messe: