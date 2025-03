Samsung präsentiert Tri-Fold-Smartphones: Das sind die 3 Modelle

Während Huawei bereits Tri-Fold-Smartphones vorgestellt hat, zieht Samsung auf dem Mobile World Congress 2025 in Barcelona nach und präsentiert gleich drei verschiedene faltbare Modelle mit innovativen Doppelscharnieren.

Die neuen Falter von Samsung

Samsung hat auf dem MWC drei aufregende Prototypen enthüllt, die alle das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir Smartphones nutzen, zu ändern. Das erste der drei Smartphones ist das Flex G. Dieses Modell faltet sich so, dass ein Teil des Displays nach innen gelegt wird, während das Gerät komplett geschlossen wird. Dadurch bleibt der große Bildschirm sicher im Inneren verborgen. Das Flex S hingegen faltet sich in einer S-Form, sodass zwei Drittel des Bildschirms im geschlossenen Zustand verborgen sind und ein Drittel sichtbar bleibt.

Das Asymmetric Flip ist der Exot unter den Exoten. Ähnlich den aktuellen Z-Flip-Modellen, hat es jedoch einen spannenden Twist. Es faltet sich asymmetrisch an zwei Stellen des Displays und ist im zusammengelegten Zustand extrem klein. Dabei bleibt nach dem Zuklappen ein Spalt frei, der noch einen kleinen Teil des Displays offen lässt, um zum Beispiel Benachrichtigungen anzuzeigen.

Was kommt als Nächstes bei Samsung?

Obwohl die Prototypen vielversprechend sind, gibt es bei Samsung noch einige Geheimnisse zu lüften. Das Galaxy S25 Edge wurde ebenfalls vorgeführt, steht aber noch nicht fest in den Startlöchern. Zudem kursiert das mysteriöse „Project Moohan“, eine XR-Brille, sowie eine AR-Brille im Stil der Ray-Ban Meta Glasses. Das letzte Unpacked-Event hat ebenfalls einen faszinierenden Dreifach-Falter im Fold-Format angeteasert, aber wann wir diese innovativen Geräte im Handel sehen werden, bleibt ungewiss.

Samsung Tri-Fold-Smartphone

Fazit

Die Technologien hinter diesen Geräten zeigen eindeutig, dass Samsung an der Spitze der faltbaren Smartphone-Entwicklung stehen will. Es bleibt spannend, wie sich der Markt entwickeln wird und wann du in den Genuss dieser Innovationen kommen kannst.