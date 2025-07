Samsung streicht wohl Galaxy S26: Was kommt stattdessen?

Im kommenden Jahr stehen wohl größere Änderungen bei Samsung an. Bereits seit Längerem war klar, dass es wohl kein Galaxy S26 Plus mehr geben wird. Das ergibt Sinn, so ist das aktuelle Galaxy S25 Plus fast baugleich mit dem neuen Edge-Modell – nur eben dicker. So leuchtet es ein, dass es im kommenden Jahr nur noch das Edge-Modell geben wird. Doch wie nun vom englischsprachigen Portal Android Authority berichtet wird, plant Samsung auch das reguläre Galaxy S26 zu streichen.

Kein Galaxy S26 mehr?

Die Informationen stammen aus einer internen Version von One UI 8 – Samsungs aktueller Smartphone-Oberfläche. Demnach soll es im kommenden Jahr folgende drei Top-Smartphones von Samsung geben:

Galaxy S26 Pro

Galaxy S26 Edge

Galaxy S26 Ultra

Beim Ultra bleibt also alles beim Alten, das Plus-Modell wird durch das identisch große, aber dünnere Edge abgelöst und das reguläre Modell komplett gestrichen. Stattdessen gibt es stattdessen erstmals ein Pro-Modell. Ob, und wenn ja welche, Upgrades Samsung plant, um das neue Pro-Smartphone hervorzuheben und möglicherweise sogar einen Preisanstieg zu rechtfertigen, ist bisher nicht bekannt. Doch die Strategie könnte für Samsung aufgehen.

Neues Pro-Modell geplant

Wirft man einen Blick auf die meistverkauften Smartphones, wird diese Liste von den teuersten Modellen angeführt. Das meistverkaufte Smartphone von Apple und Platz 1 auf der Liste ist das iPhone 16 Pro Max. Und auch bei Samsung ist das Galaxy S25 Ultra der Spitzenreiter bei den Verkaufszahlen. Zumindest hier bei uns in Europa.

Dennoch bevorzugen viele Käufer ein kompakteres Gerät. So sind 6 von 10 Geräten auf der Liste maximal 6,3 Zoll groß – obwohl es in dieser Größe nur noch eine Handvoll Geräte auf dem Markt gibt. Sollte Samsung also wirklich ein kleines Top-Modell planen, könnte es sich zum echten Kassenschlager entwickeln.

Dass dies technisch möglich ist, zeigt Apple. Bis auf die Größe von Display und Akku ist das gerade einmal 6,3 Zoll große iPhone 16 Pro genauso gut ausgestattet wie das deutlich größere Pro Max. Außerdem verkauft es sich, zumindest hier bei uns in Europa, besser als das reguläre iPhone 16. Nur auf den S-Pen müsste Samsung bei einem kompakten Flaggschiff wohl verzichten.