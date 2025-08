Millionen Smartphones in Gefahr: So solltest du jetzt reagieren

Konten und Passwörter in Chrome werden vom Google Passwortmanager verwaltet. Dieser umfasst eine Autofill-Funktion, die den Prozess erleichtert, indem sie die Schritte zum manuellen Eingeben der eigenen Daten auf Websites überspringt.

Chrome hat eine große Sicherheitslücke

Im Gegensatz zu speziellen Apps fehlt der Autofill-Funktion in Chrome ein Verifizierungsschritt, sodass Passwörter direkt auf Websites eingegeben werden können, ohne eine Authentifizierung über Fingerabdruck oder Gesicht. Das öffnet eine Lücke in Fällen, in denen jemand Zugang zu deinem Telefon hat und deine Anmeldedaten auf Websites eingeben kann. Es ist dann möglich, dass diese Person böswillige Aktionen mit deinen Konten durchführt.

Dieser Fehler in Chrome scheint in naher Zukunft eine Lösung zu erhalten. Tatsächlich wurde jetzt ein neuer Hinweis darauf von Telegram-Nutzer Micah entdeckt, der seine Entdeckung mit Android Authority teilte. Der Redakteur des Outlet hat bestätigt, dass die wichtige Funktion zur Behebung dieser Lücke tatsächlich kommt.

So löst Google das Problem

In den Einstellungen des Google Passwortmanagers wurde der Schalter für die Überprüfung beim Verwenden von Autofill überarbeitet und enthält jetzt eine neue Formulierung. Neben dem Text „For added protection, always use your fingerprint, face, or other screen lock when you sign in using autofill“, übersetzt also „Zum zusätzlichen Schutz verwenden Sie immer Ihren Fingerabdruck, Ihr Gesicht oder eine andere Bildschirmsperre, wenn Sie sich mit Autofill anmelden“, gibt es jetzt neu in Klammern gesetzt, den Satz „coming soon to Chrome“, also „Bald verfügbar in Chrome“. Damit sollte die Unterstützung bald für den Browser verfügbar sein und diese gefährliche Sicherheitslücke schließen.

Google Password Autofill Screenshot mit einem neuen Text

Es ist unklar, wann genau diese Sicherheitsanpassung in Kraft tritt und ob es einen dedizierten Schalter für Chrome auf Android geben wird. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Nachricht, dass dieses große Versäumnis angegangen wird.

Du solltest also die Autofill-Funktion nach den kommenden Updates auf deinem Android-Smartphone immer wieder prüfen und nach Veränderungen Ausschau halten. Denn sobald die Funktion freigeschaltet wird, bist du am Zug und solltest sie auch aktivieren.