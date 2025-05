Supermarkt-Apps: Abzocke oder Sparwunder? Verbraucherzentrale klärt auf

Ob Rossmann, Penny oder Rewe: Immer mehr Supermärkte und Drogerien haben ihre eigenen Apps. Dazu gibt’s noch externe Sammel-Programme wie Payback, Deutschlandcard und Co. Aber kannst du hier wirklich sparen – oder zahlst du am Ende in Supermarkt-Apps sogar mit deinen Daten drauf?

Supermarkt-Apps im Check der Verbraucherzentrale

Unser Host Johanna Müssiger spricht dazu mit Christine Steffen, Referentin für Digitales & Datenschutz bei der Verbraucherzentrale NRW. In den Rubriken geht es natürlich ebenfalls ums Thema „Smartes Einkaufen“. Mit Timo Brauer aus der inside-digital-Redaktion spricht Johanna über Spartricks bei Shopping-Apps und die Supermärkte der Zukunft.

