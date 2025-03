überMORGEN: E-Auto-Akkutausch und ein Entertainer auf dem Armaturenbrett Michael Büttner 2 Minuten

In der neuen Folge des inside-digital-Podcasts überMORGEN geht es heute auf die Straße. Genauer gesagt steigen wir in einen Nio ET7 und reden nicht nur mit dessen Assistenten Nomi, sondern klären, was der Wagen kann und wie es in Deutschland mit der E-Mobilität weitergeht.