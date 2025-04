Podcast: KI kann echt viel – aber Musik zerstören? Niemals!

Ja, wir müssen dringend mal wieder über Musik reden – gerade in Zeiten, in denen wir uns überlegen müssen, ob Musik durch KI vor einem Paradigmenwechsel steht. Wir müssen neidlos anerkennen, dass Musik für KI heute recht leicht reproduzierbar ist. Dazu haben wir uns mit dem inside-digital-Urgestein und Musik-Fan Blasius tatkräftige Unterstützung rangeholt, um das ausgiebig zu besprechen. Klickt auf den folgenden Link, um direkt reinzuhören:

Die aktuelle Folge 156 der Casa Casi: Auch KI bekommt Musik nie kaputt

Wir brauchen Seele und Live-Konzerte

Es wird sicher viele Menschen geben, für die diese KI-Musik einfach reicht. Weil sie angenehm im Hintergrund dudelt, günstig ist und überall verfügbar. Aber wer Musik liebt, will seine Stars auch vor sich auf der Bühne malochen sehen, will gemeinsam die Musik in großen Hallen oder kleinen Clubs erleben, und fühlen, welchen Schmerz oder welches Glück der Mensch gespürt hat, der diesen Song schrieb.

Da ist KI (zumindest noch) nicht. Drückt uns die Daumen, dass Musik auch künftig einen so hohen Stellenwert genießen wird, wie das heute noch der Fall ist, selbst, wenn KI, Algorithmen und eine herzlose Industrie kräftig am Ruf dieser Kunstform sägen. Auf uns Drei – Blasius, Fabi und mich – kann die Musikszene jedenfalls weiterhin zählen. Und du kannst uns in den Kommentaren ja mal erzählen, wie du darüber denkst: Sterben echte Bands aus, oder bist du ebenfalls davon überzeugt, dass es immer „echte“ Musik geben wird?

Casa Casi 156 – Show Notes

Hör uns in der neuen Folge des Podcasts Casa Casi dabei zu, wie wir ganz unterschiedlich auf Musik blicken, und dennoch zum Schluss kommen, dass Musik unsterblich ist. Willst du uns künftig weiter zuhören, beispielsweise bei Spotify oder auch Apple? Hier geht es zur aktuellen Folge und hier findest du alle Links zu unseren alten „Casa Casi“-Podcast-Folgen.

Die wichtigen Links zur Folge: