Podcast: Wann kommt die große Roboter-Schwemme?

Im Grunde schließen wir thematisch am letzten Podcast an. In der 159. Folge der Casa Casi sprachen wir nämlich über die Zukunft der Arbeit in einer KI-unterstützten Welt. Beziehungsweise darüber, ob wir dann überhaupt noch arbeiten. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und durchdenken all das noch einmal mit Robotern.

Ehrlich gesagt: Die Terminator-Nummer glaube ich nicht so richtig. Auch in hundert Jahren führen wir keinen Krieg Mensch gegen Roboter. … also glaube ich. Realistischer ist es da schon, dass diese Metallkollegen immer beweglicher und cleverer werden und uns damit nach und nach in unseren Jobs ausstechen – und ja, das schließt Handwerker:innen ausdrücklich mit ein.

Hier kannst du in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Wo bleiben denn jetzt die ganzen Roboter?

In fünf Jahren ist das Land voller Roboter

Wir haben uns im Podcast an vielen Fragen abgearbeitet: Denken wir beim Wort „Roboter“ direkt an humanoide, also menschenähnliche Roboter? Oder geht der erste Gedanke Richtung Greifarm am Fließband oder Richtung Staubsaugerroboter? Und wieso werden Roboter überhaupt so menschenähnlich gebaut? Was ist Physical AI? Diese und jede Menge mehr Fragen wurden geklärt, wir haben einen Blick in die Zukunft gewagt und so viel sei jetzt schon verraten: Wir glauben, dass in wenigen Jahren zumindest in der Industrie Roboter zum normalen Bild gehören.

Bis wir uns daran gewöhnt haben, dass Roboter mit ihren Besitzern auch regelmäßiger durch die Stadt flanieren? Nun, da werden wir uns wohl eher noch zehn Jahre warten müssen. Das zumindest sagt unsere Kristallkugel voraus. Was wir noch zum Thema zu sagen hatten, hörst du, wenn du beim Podcast-Dealer deines Vertrauens in die neue Folge reinhörst. Wir wünschen dir viel Spaß!

Show Notes: Casa Casi 160

Ich glaube, dieses Mal waren wir ein bisschen weniger dystopisch unterwegs. Aber so ganz bleibt der düstere Blick halt nicht aus, wenn man in die Zukunft blickt. Willst du uns künftig weiter zuhören, beispielsweise bei Spotify oder auch Apple? Hier geht es zur aktuellen Folge und hier findest du alle Links zu unseren alten „Casa Casi“-Podcast-Folgen.

überMORGEN-Podcast: So wird sich deine Arbeit verändern

TechRiders-Festival: So könnt Ihr dabei sein

MyBotShop