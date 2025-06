Podcast: Verdammt, KI stiehlt all unsere Jobs!!

Wir reden im Podcast aktuell viel über künstliche Intelligenz. Das nervt, ich weiß. Weil an jeder Ecke ständig übertrieben oft über KI gequatscht wird. Es ist aber auch wirklich wichtig, weil diese KI einen heftigen Impact auf all unsere Leben haben wird.

Teil dieser Realität ist, dass so mancher Job dadurch bedroht wird. Im Podcast möchten wir dich einerseits darauf hinweisen, diese aufziehende Gefahr nicht zu unterschätzen. Andererseits wollen wir aber auch ein klein wenig Entwarnung geben, wenn dich derzeit reißerische Headlines befürchten lassen, dass wir schon morgen alle auf der Straße stehen.

Hier kannst du in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Aaah, KI klaut uns alle Jobs!!

KI klaut uns Jobs – aber nicht alle, und sicher nicht heute

In der neuen Episode des Podcasts versuchen wir ein wenig die Mitte zwischen Utopie und Dystopie zu treffen. Wir befürchten aber, dass die Auswirkungen etwa im Zeitraum der nächsten zehn Jahre wirklich massiv sein können.

Das bedeutet aber beileibe nicht, dass wir jetzt schon in heller Aufregung panisch umherirren sollten. Wie wir darüber denken, was jetzt angesagt sein sollte und welche Jobs tatsächlich sehr schnell problematisch werden? Genau das erfährst du in der heutigen Folge.

Show Notes: Casa Casi 159

Ich habe wirklich versucht, den dystopischen Teil bewusst kleinzuhalten. Aber das ist wirklich nicht einfach bei diesem Thema. Hoffe ich trotzdem, dass diese Folge unterhaltsam geraten ist? Logo! Willst du uns künftig weiter zuhören, beispielsweise bei Spotify oder auch Apple? Hier geht es zur aktuellen Folge und hier findest du alle Links zu unseren alten „Casa Casi“-Podcast-Folgen.