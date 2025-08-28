FritzBox Update: So bekommst du die neueste Firmware

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
7 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Um sicher und mit der bestmöglichen Leistung im Internet zu surfen, ist ein stabiler Internetanschluss notwendig. Aber auch dein WLAN-Router möchte mit aktueller Firmware arbeiten. Wir zeigen dir, was du zu den aktuellsten Updates aus dem Hause Fritz (ehemals AVM) für deine FritzBox wissen musst.
FritzBox Symbolbild
Bildquelle: AVM
  • Teilen

WLAN-Router für dein drahtloses Internet zu Hause gibt es von vielen Herstellern. Zum Beispiel von Asus, Linksys, TP-Link oder auch Netgear. Ein Hersteller ist in deutschen Haushalten aber besonders beliebt: Fritz, ehemals unter dem Namen AVM aktiv, mit seinen FritzBox Routern. In Berlin entwickelt das Unternehmen vorwiegend Hardware, die einfach und schnell einzurichten ist. Aber auch Updates gibt es für die WLAN-Hardware von Fritz immer wieder. Und weil auch diese Aktualisierungen in der Regel komplikationslos zu installieren sind, ist die WLAN-Hardware von Fritz im Zusammenspiel mit vielen nutzbaren Funktionen unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz stark nachgefragt.

FritzOS 8 – Die Update-Welle rollt

Seit 2024 ist FritzOS 8 verfügbar. Im Vergleich mit FritzOS 7 bringt Fritz 60 neue Funktionen und Verbesserungen auf kompatible WLAN-Router. Es ist kostenlos und lässt sich direkt über die Oberfläche deines Routers installieren. Der neueste große Wurf ist allerdings FritzOS 8.20, das seit Juli 2025 weitere 40 Neuerungen auf die Fritz-Router bringt. Mit an Bord sind erweiterte Steuerungsmöglichkeiten im Smart Home, wie das Auslesen von Einspeisedaten, ein verbesserter Ausfallschutz für die Internetverbindung sowie praktische Optimierungen der Benutzeroberfläche. Das Update erweitert zudem die Komfortfunktionen im WLAN Mesh und bringt neue Energiesparoptionen. So wird die Einrichtung und Verwaltung von Mesh Repeatern deutlich vereinfacht, während sich der Energieverbrauch der FRITZ!Box dank des Features „Energy Efficient Ethernet“ jetzt noch gezielter steuern lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Bereits bei FritzOS 7 stand die WLAN-Mesh-Technologie im Mittelpunkt. Geräte, die mit dieser Netzwerk-Intelligenz ausgestattet sind, verbinden sich untereinander und sind alle mit der Internet-Quelle, dem WLAN-Router, verbunden. Das nachfolgende Video erklärt dir, wie du mit Mesh dein WLAN-Netz mit Fritz-Produkten vergrößern kannst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

FritzBoxen von Fritz und ihre aktuelle Firmware

Fritz ist in Deutschland Marktführer unter den Herstellern für WLAN-Router. Die Produktfamilie um die sogenannten FritzBox-Modelle umfasst eine Vielzahl an Geräten, die in unregelmäßigen Abständen mit einer neuen Firmware ausgestattet werden. Die nachfolgende Auflistung gibt einen Überblick zum derzeitigen Update-Stand.

FritzBoxFritzOS VersionBemerkungen
FritzBox 7690FritzOS 8.02
FritzBox 7682FritzOS 8.03
FRITZ!Box 7632tba
FRITZ!Box 7630tba
FritzBox 7590 AXFritzOS 8.02
FritzBox 7590FritzOS 8.20
FritzBox 7583FritzOS 8.03
FritzBox 7580FritzOS 7.30
FritzBox 7530 AXFritzOS 8.02
FritzBox 7530FritzOS 8.02
FritzBox 7520FritzOS 8.02Bei dieser FritzBox handelt es sich um einen WLAN-Router des Providers 1&1.
FritzBox 7510FritzOS 8.02
FritzBox 7490FritzOS 7.60
FritzBox 6890 LTEFritzOS 7.57
FritzBox 6860 5GFritzOS 8.03
FritzBox 6850 5GFritzOS 8.03
FritzBox 6850 LTEFritzOS 8.03
FRITZ!Box 6825 4Gtba
FritzBox 6820 LTEFritzOS 7.59
FritzBox 6690 ProtbaWird dir deine Cable Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 6690 CableFritzOS 8.03Wird dir deine Cable Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 6670 CableFritzOS 8.03Wird dir deine Cable Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 6660 CableFritzOS 8.20Wird dir deine Cable Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 6591 CableFritzOS 8.20Wird dir deine Cable Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 6590 CableFritzOS 7.57Wird dir deine Cable Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 6490 CableFritzOS 7.57Wird dir deine Cable Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 5690FritzOS 8.04
FritzBox 5690 XGStba
FritzBox 5690 ProFritzOS 8.03Wird dir deine Cable Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 5590 FiberFritzOS 8.02Wird dir deine Fiber Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 5530 FiberFritzOS 8.02Wird dir deine Fiber Fritz!Box von deinem Provider zur Verfügung gestellt, ist kein manuelles Update möglich.
FritzBox 5491FritzOS 7.31
FritzBox 4690FritzOS 8.03
FritzBox 4630tba
FritzBox 4060FritzOS 8.02
FritzBox 4050FritzOS 8.02
FritzBox 4040FritzOS 8.02

Hinweis: Solltest du eine FritzBox nutzen, die in dieser Tabelle nicht zu finden ist, wurde der Support für dein Router-Modell eingestellt. Um weiter sicher und schnell im Internet surfen zu können, solltest du über die Anschaffung eines neuen WLAN-Routers nachdenken. Nur in Ausnahmefällen stattet Fritz auch ältere WLAN-Router noch mit einem Sicherheitsupdate aus.

FritzBox Update installieren – so geht’s

Wenn du deine aktuelle FritzBox mit einer neuen Firmware ausstatten möchtest, geht das ganz einfach. Du musst über einen Internetbrowser auf einem Gerät, das mit deiner FritzBox verbunden ist, nur die Adresse http://fritz.box/ ansurfen. Alternativ funktionieren in der Regel auch die beiden folgenden IP-Adressen: http://192.168.178.1 und http://169.254.1.1. Anschließend lässt sich über das Dashboard deiner FritzBox über die Menüpunkte „System“ → „Update“ prüfen, welche Version von FritzOS aktuell installiert ist.

In einem nächsten Schritt kannst du über den Button „Neues Fritz!OS suchen“ (unten rechts) prüfen, ob ein Update für deine FritzBox zur Verfügung steht. Alternativ steht die aktuelle Firmware für jede FritzBox auch über den FTP-Server von Fritz zur Verfügung. Nach einem Download kannst du das Router-Update im Anschluss im Update-Segment deiner FritzBox über den Reiter „Fritz!OS-Datei“ manuell installieren.

Wenn du magst, kannst du deine FritzBox per Auto-Update auch automatisiert auf dem aktuellsten Stand halten. Dafür reicht es aus, wenn du unter „System“ → „Update“ den Reiter „Auto-Update“ auswählst. Anschließend kannst du selbst bestimmen, ob du nur über neue Firmware-Versionen unterrichtet werden möchtest oder eine automatische Aktualisierung erfolgen soll, sobald eine neue Firmware für deinen Router zur Verfügung steht.

Übrigens: Schon auf der Dashboard-Startseite deiner FritzBox kannst du rechts oben sehen, ob dein FritzOS aktuell ist. Siehst du dort den Hinweis „Version aktuell“, ist alles in Ordnung.

WLAN-Repeater von Fritz

Neben FritzBox-WLAN-Routern für Glasfaser, VDSL, ADSL und DSL, Kabel-Internet und LTE bietet Fritz auch WLAN-Repeater an. Damit ist es möglich, das WLAN-Signal eines WLAN-Routers wie einer FritzBox zu erweitern. Wichtig: Das WLAN-Signal wird beim Einsatz eines Repeaters „nur“ verlängert. Der vielerorts verbreitete Glaube, dein WLAN-Signal werde mit einem WLAN-Repeater verstärkt, ist falsch.

FritzRepeaterFritzOS Version
FritzRepeater 6000FritzOS 7.58
FritzRepeater 3000 AXFritzOS 7.58
FritzRepeater 3000FritzOS 7.58
FritzRepeater 2400FritzOS 7.58
FritzRepeater 1200 AXFritzOS 7.58
FritzRepeater 1200FritzOS 7.58
FritzRepeater 600FritzOS 7.58

Hinweis: Wenn du deinen FritzRepeater in dieser Liste nicht findest, ist der Support für das von dir benutze Gerät ausgelaufen. Für höchstmögliche Sicherheit und schnelles Internet solltest du über den Kauf eines neuen Repeaters nachdenken, wenn du diese Hardware noch verwendest. Nur in seltenen Fällen gibt es auch für ältere Modelle noch Firmware-Updates.

Für den Download der aktuellen Software für FritzWLAN Repeater stehen zwei Wege zur Verfügung. Entweder der manuelle Download nebst manueller Installation über den FTP-Server von Fritz oder die Installation über die Benutzeroberfläche des von dir genutzten Repeaters.

Die Installation über den Repeater selbst ist einfacher und in wenigen Schritten erledigt. Du musst wie bei einem FritzBox-Update lediglich die Benutzeroberfläche deines FritzRepeaters ansteuern. Das geht über die Adresse fritz.repeater mit jedem klassischen Internetbrowser, sofern du mit deinem WLAN-Netz verbunden bist und klappt folglich nicht nur von einem PC oder Notebook aus, sondern auch über das Handy oder Tablet.

Du findest deine neueste Repeater-Version unter FritzOS 7 – FritzOS 8 steht für FritzRepeater bisher nicht zur Verfügung – direkt über die Startseite des Dashboards über einen Link rechts oben. Entweder wird dir dort der Hinweis auf ein bereitstehendes Update signalisiert oder es erscheint die Information, dass deine Repeater-Firmware auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Alternativ kannst du über die Menüpunkte „System“ → „Update“ manuell nach einem Firmware-Update suchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Powerline-Adapter von Fritz

In Wohnungen oder Häusern mit dicken Wänden oder Decken kann es Sinn ergeben, nicht auf einen WLAN-Repeater zu setzen. Eine Alternative ist dann ein sogenannter Powerline-Adapter. Hier wird das Internet-Signal nicht über die Luft transportiert, sondern über die Stromleitung. Auf diese Weise wird sozusagen aus jeder Steckdose ein Netzwerkanschluss. Ideal, wenn das WLAN-Signal zum Beispiel nicht bis in den Keller oder den Dachboden reicht.

FritzPowerline AdapterFritzOS Version
FritzPowerline 1260EFritzOS 7.58
FritzPowerline 1260FritzOS 7.58
FritzPowerline 1240 AXFritzOS 7.58
FritzPowerline 1240EFritzOS 7.16
FritzPowerline 1220E2.13.0.2-38
FRITZ!Powerline 12202.13.0.2-7
FritzPowerline 1000E2.13.0.2-43
FritzPowerline 546EFritzOS 7.15
FritzPowerline 540EFritzOS 7.15
FritzPowerline 510E1.5.0.2-24

Hinweis: Dein FritzPowerline-Adapter fehlt in dieser Tabelle? Dann ist der Support auch hier bereits ausgelaufen.

Ein Download der FritzPowerline-Firmware ist wahlweise manuell über den FTP-Server von Fritz möglich oder aber direkt über die Nutzeroberfläche des Powerline-Adapters. Sie ist über jeden gängigen Internetbrowser bei eingeschaltetem Gerät unter der Adresse fritz.powerline zu erreichen. Dort lässt sich unter „System“ > „Update“ die neueste Firmware suchen und automatisch installieren. Alternativ ist natürlich auch bei Powerline-Adaptern analog zu den Update-Möglichkeiten der FritzBox und des FritzRepeaters ein Update direkt über die Startseite der Nutzeroberfläche möglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

FritzOS Beta – Labor-Versionen ermöglichen das Testen von neuen Funktionen

Neue Funktionen, die in der finalen Version von FritzOS bisher nicht freigeschaltet sind, stellt Fritz in sogenannten Labor-Versionen zur Verfügung. Bei diesen Versionen handelt es sich um Firmware im Beta-Status, die noch Fehler aufweisen kann. Die Nutzung geschieht auf eigenes Risiko und Fritz übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden, die bei der Verwendung auftreten können.

Weitere FritzBox-Ratgeber im Überblick

In weiteren Ratgebern rund um die FritzBox erklären dir nicht nur, was die aktuell besten FritzBoxen für unterschiedliche Breitband-Technologien sind, sondern auch, wie du deine FritzBox optimal einrichtest. Und auch das interessanteste Zubehör für deine FritzBox stellen wir dir zur Lektüre zur Verfügung. Und wenn dir das nicht reicht: Richtig hilfreiche Tipps und Tricks für deine FritzBox haben wir auch noch im Angebot. Separat kümmern wir uns zudem darum, wie du deine FritzBox im SmartHome integrierst.

Mitreden

6 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild kai

    Und Kunden von Vodafone dürfen wieder ewig warten bis das Update bei Ihnen kommt

    Antwort
  2. Nutzerbild KARL

    Stimmt !!
    Besonders ärgerlich ist es wenn man von AVM die version7.2 für die Repeater im Haus ( zur Zeit 5 Stück ) zum instalieren bekommt aber der Gastzugang mit dem Router 6591cable nichr können, weil der von Vodafone nicht auf 7.2 upgedatet wird undVodafone keinen manuellen Update zu lässt. ALSO 4 REPEATER FÜRN ARSCH ABER UNZUFRIEDENE Gaeste garantier !!

    Antwort
    • Nutzerbild HansWurscht

      das ist ja richtig witzig… ich finde das gut!! so bleibt es spannend und die Vorfreude wächst. Vielleicht ist es ja am heiligenden Abend soweit. Ironie aus: Du tust mir leid

      Antwort
  3. Nutzerbild Günter Helmhold

    Warum wird ein Update einer Fritz. Box nicht automatisch vollzogen?

    Antwort
    • Nutzerbild Karsten Frei

      Weil die Autoupdatefunktion in der Box deaktiviert ist.

      Antwort

  4. Also meine 7490 / 7590 haben eine Auto-Update-Funktion.

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

RATGEBER

Satelliten drehen sich um die Erde
Internet und digitale Welt
IRIS² revolutioniert: Schnelles Internet auch in entlegenen Regionen Europas
Apple Watch um ein Handgelenk
Wearables
Ich hätte nicht gedacht, dass diese Apple-Watch-Funktion so gut ist
Konnect Satelliten-Internet
Satellit
Internet per Satellit als DSL-Alternative? Starlink & Co. im Vergleich
Glasfaser-Netz
Internet per Glasfaser: Darum schummeln viele Anbieter mit dem Begriff Glasfaser
Glasfaser-Netz
Telekom-Glasfaseranschluss aktivieren: So läuft die Einrichtung ab
Heimvernetzung und Router
WLAN im Garten: Internet für Terrasse, Balkon & Schrebergarten
DSL und Breitband
DSL-Abschaltung wegen Glasfaser: Was du jetzt wissen musst
DSL und Breitband
DSL, Kabel & Co: So schnell muss dein Internetanschluss wirklich sein
DSL und Breitband
DSL-Anschluss kündigen: Das solltest du keinesfalls bei der Kündigung tun