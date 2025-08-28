FritzBox Update: So bekommst du die neueste Firmware

WLAN-Router für dein drahtloses Internet zu Hause gibt es von vielen Herstellern. Zum Beispiel von Asus, Linksys, TP-Link oder auch Netgear. Ein Hersteller ist in deutschen Haushalten aber besonders beliebt: Fritz, ehemals unter dem Namen AVM aktiv, mit seinen FritzBox Routern. In Berlin entwickelt das Unternehmen vorwiegend Hardware, die einfach und schnell einzurichten ist. Aber auch Updates gibt es für die WLAN-Hardware von Fritz immer wieder. Und weil auch diese Aktualisierungen in der Regel komplikationslos zu installieren sind, ist die WLAN-Hardware von Fritz im Zusammenspiel mit vielen nutzbaren Funktionen unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz stark nachgefragt.

Seit 2024 ist FritzOS 8 verfügbar. Im Vergleich mit FritzOS 7 bringt Fritz 60 neue Funktionen und Verbesserungen auf kompatible WLAN-Router. Es ist kostenlos und lässt sich direkt über die Oberfläche deines Routers installieren. Der neueste große Wurf ist allerdings FritzOS 8.20, das seit Juli 2025 weitere 40 Neuerungen auf die Fritz-Router bringt. Mit an Bord sind erweiterte Steuerungsmöglichkeiten im Smart Home, wie das Auslesen von Einspeisedaten, ein verbesserter Ausfallschutz für die Internetverbindung sowie praktische Optimierungen der Benutzeroberfläche. Das Update erweitert zudem die Komfortfunktionen im WLAN Mesh und bringt neue Energiesparoptionen. So wird die Einrichtung und Verwaltung von Mesh Repeatern deutlich vereinfacht, während sich der Energieverbrauch der FRITZ!Box dank des Features „Energy Efficient Ethernet“ jetzt noch gezielter steuern lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Bereits bei FritzOS 7 stand die WLAN-Mesh-Technologie im Mittelpunkt. Geräte, die mit dieser Netzwerk-Intelligenz ausgestattet sind, verbinden sich untereinander und sind alle mit der Internet-Quelle, dem WLAN-Router, verbunden. Das nachfolgende Video erklärt dir, wie du mit Mesh dein WLAN-Netz mit Fritz-Produkten vergrößern kannst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

FritzBoxen von Fritz und ihre aktuelle Firmware

Fritz ist in Deutschland Marktführer unter den Herstellern für WLAN-Router. Die Produktfamilie um die sogenannten FritzBox-Modelle umfasst eine Vielzahl an Geräten, die in unregelmäßigen Abständen mit einer neuen Firmware ausgestattet werden. Die nachfolgende Auflistung gibt einen Überblick zum derzeitigen Update-Stand.

Hinweis: Solltest du eine FritzBox nutzen, die in dieser Tabelle nicht zu finden ist, wurde der Support für dein Router-Modell eingestellt. Um weiter sicher und schnell im Internet surfen zu können, solltest du über die Anschaffung eines neuen WLAN-Routers nachdenken. Nur in Ausnahmefällen stattet Fritz auch ältere WLAN-Router noch mit einem Sicherheitsupdate aus.

Wenn du deine aktuelle FritzBox mit einer neuen Firmware ausstatten möchtest, geht das ganz einfach. Du musst über einen Internetbrowser auf einem Gerät, das mit deiner FritzBox verbunden ist, nur die Adresse http://fritz.box/ ansurfen. Alternativ funktionieren in der Regel auch die beiden folgenden IP-Adressen: http://192.168.178.1 und http://169.254.1.1. Anschließend lässt sich über das Dashboard deiner FritzBox über die Menüpunkte „System“ → „Update“ prüfen, welche Version von FritzOS aktuell installiert ist.

In einem nächsten Schritt kannst du über den Button „Neues Fritz!OS suchen“ (unten rechts) prüfen, ob ein Update für deine FritzBox zur Verfügung steht. Alternativ steht die aktuelle Firmware für jede FritzBox auch über den FTP-Server von Fritz zur Verfügung. Nach einem Download kannst du das Router-Update im Anschluss im Update-Segment deiner FritzBox über den Reiter „Fritz!OS-Datei“ manuell installieren.

Wenn du magst, kannst du deine FritzBox per Auto-Update auch automatisiert auf dem aktuellsten Stand halten. Dafür reicht es aus, wenn du unter „System“ → „Update“ den Reiter „Auto-Update“ auswählst. Anschließend kannst du selbst bestimmen, ob du nur über neue Firmware-Versionen unterrichtet werden möchtest oder eine automatische Aktualisierung erfolgen soll, sobald eine neue Firmware für deinen Router zur Verfügung steht.

Übrigens: Schon auf der Dashboard-Startseite deiner FritzBox kannst du rechts oben sehen, ob dein FritzOS aktuell ist. Siehst du dort den Hinweis „Version aktuell“, ist alles in Ordnung.

WLAN-Repeater von Fritz

Neben FritzBox-WLAN-Routern für Glasfaser, VDSL, ADSL und DSL, Kabel-Internet und LTE bietet Fritz auch WLAN-Repeater an. Damit ist es möglich, das WLAN-Signal eines WLAN-Routers wie einer FritzBox zu erweitern. Wichtig: Das WLAN-Signal wird beim Einsatz eines Repeaters „nur“ verlängert. Der vielerorts verbreitete Glaube, dein WLAN-Signal werde mit einem WLAN-Repeater verstärkt, ist falsch.

Hinweis: Wenn du deinen FritzRepeater in dieser Liste nicht findest, ist der Support für das von dir benutze Gerät ausgelaufen. Für höchstmögliche Sicherheit und schnelles Internet solltest du über den Kauf eines neuen Repeaters nachdenken, wenn du diese Hardware noch verwendest. Nur in seltenen Fällen gibt es auch für ältere Modelle noch Firmware-Updates.

Für den Download der aktuellen Software für FritzWLAN Repeater stehen zwei Wege zur Verfügung. Entweder der manuelle Download nebst manueller Installation über den FTP-Server von Fritz oder die Installation über die Benutzeroberfläche des von dir genutzten Repeaters.

Die Installation über den Repeater selbst ist einfacher und in wenigen Schritten erledigt. Du musst wie bei einem FritzBox-Update lediglich die Benutzeroberfläche deines FritzRepeaters ansteuern. Das geht über die Adresse fritz.repeater mit jedem klassischen Internetbrowser, sofern du mit deinem WLAN-Netz verbunden bist und klappt folglich nicht nur von einem PC oder Notebook aus, sondern auch über das Handy oder Tablet.

Du findest deine neueste Repeater-Version unter FritzOS 7 – FritzOS 8 steht für FritzRepeater bisher nicht zur Verfügung – direkt über die Startseite des Dashboards über einen Link rechts oben. Entweder wird dir dort der Hinweis auf ein bereitstehendes Update signalisiert oder es erscheint die Information, dass deine Repeater-Firmware auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Alternativ kannst du über die Menüpunkte „System“ → „Update“ manuell nach einem Firmware-Update suchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Powerline-Adapter von Fritz

In Wohnungen oder Häusern mit dicken Wänden oder Decken kann es Sinn ergeben, nicht auf einen WLAN-Repeater zu setzen. Eine Alternative ist dann ein sogenannter Powerline-Adapter. Hier wird das Internet-Signal nicht über die Luft transportiert, sondern über die Stromleitung. Auf diese Weise wird sozusagen aus jeder Steckdose ein Netzwerkanschluss. Ideal, wenn das WLAN-Signal zum Beispiel nicht bis in den Keller oder den Dachboden reicht.

FritzPowerline Adapter FritzOS Version FritzPowerline 1260E FritzOS 7.58 FritzPowerline 1260 FritzOS 7.58 FritzPowerline 1240 AX FritzOS 7.58 FritzPowerline 1240E FritzOS 7.16 FritzPowerline 1220E 2.13.0.2-38 FRITZ!Powerline 1220 2.13.0.2-7 FritzPowerline 1000E 2.13.0.2-43 FritzPowerline 546E FritzOS 7.15 FritzPowerline 540E FritzOS 7.15 FritzPowerline 510E 1.5.0.2-24

Hinweis: Dein FritzPowerline-Adapter fehlt in dieser Tabelle? Dann ist der Support auch hier bereits ausgelaufen.

Ein Download der FritzPowerline-Firmware ist wahlweise manuell über den FTP-Server von Fritz möglich oder aber direkt über die Nutzeroberfläche des Powerline-Adapters. Sie ist über jeden gängigen Internetbrowser bei eingeschaltetem Gerät unter der Adresse fritz.powerline zu erreichen. Dort lässt sich unter „System“ > „Update“ die neueste Firmware suchen und automatisch installieren. Alternativ ist natürlich auch bei Powerline-Adaptern analog zu den Update-Möglichkeiten der FritzBox und des FritzRepeaters ein Update direkt über die Startseite der Nutzeroberfläche möglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

FritzOS Beta – Labor-Versionen ermöglichen das Testen von neuen Funktionen

Neue Funktionen, die in der finalen Version von FritzOS bisher nicht freigeschaltet sind, stellt Fritz in sogenannten Labor-Versionen zur Verfügung. Bei diesen Versionen handelt es sich um Firmware im Beta-Status, die noch Fehler aufweisen kann. Die Nutzung geschieht auf eigenes Risiko und Fritz übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden, die bei der Verwendung auftreten können.

Weitere FritzBox-Ratgeber im Überblick

In weiteren Ratgebern rund um die FritzBox erklären dir nicht nur, was die aktuell besten FritzBoxen für unterschiedliche Breitband-Technologien sind, sondern auch, wie du deine FritzBox optimal einrichtest. Und auch das interessanteste Zubehör für deine FritzBox stellen wir dir zur Lektüre zur Verfügung. Und wenn dir das nicht reicht: Richtig hilfreiche Tipps und Tricks für deine FritzBox haben wir auch noch im Angebot. Separat kümmern wir uns zudem darum, wie du deine FritzBox im SmartHome integrierst.