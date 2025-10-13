Regelmäßige Updates halten Technik nicht nur funktionsfähig, sondern auch sicher. Besonders bei Geräten wie Routern, die ständig mit dem Internet verbunden sind, können veraltete Software-Versionen schnell zum Problem werden. Beim beliebten Hersteller Fritz! (ehemals AVM) sind nun zahlreiche Fritz!Box-Modelle vom Update-Stopp betroffen. Was das für dich bedeutet und welche Geräte konkret betroffen sind, liest du hier.

Was der Support-Stopp für dich bedeutet

Fritz! bringt jährlich eine neue Version seines Betriebssystems Fritz!OS heraus und testet regelmäßig neue Funktionen und Sicherheitsupdates im sogenannten Fritz!Labor. Doch ältere Routermodelle werden irgendwann nicht mehr unterstützt. Oftmals endet der Software-Support etwa fünf Jahre nach Verkaufsstart, teils aber auch erst deutlich später. Danach gibt es keine Fehlerbehebungen oder Sicherheits-Updates mehr. Nur in extremen Ausnahmefällen schreitet man dann doch noch mal zur Tat.

Fritz! unterscheidet dabei zwischen zwei Zeitpunkten: „EOM“ (End of Maintenance) markiert das Ende der technischen Weiterentwicklung. „EOS“ (End of Support) bedeutet, dass es auch keinen Kundenservice mehr gibt – weder telefonisch noch online. Die Garantie bleibt davon zwar unberührt, doch ohne aktuelle Software steigt das Risiko deutlich.

Diese Fritz!Box-Modelle sind betroffen

Wenn dein Router eines der folgenden Modelle ist, solltest du über einen Austausch nachdenken. Die Geräte erhalten keine Updates mehr:

Fritz!Boxen

Fritz!Box 7582

Fritz!Box 7580

Fritz!Box 7560

Fritz!Box 7430

Fritz!Box 7412

Fritz!Box 7390

Fritz!Box 7362 SL

Fritz!Box 7360

Fritz!Box 6840 LTE

Fritz!Box 6810 LTE

Fritz!Box 6590 Cable

Fritz!Box 6490 Cable

Fritz!Box 6430 Cable

Fritz!Box 5491

Fritz!Box 5490

Fritz!Box 4020

Fritz!Box 3490

Repeater/Powerline/DECT

Fritz!Repeater 1750E

Fritz!Repeater 1160

Fritz!Repeater 450E

Fritz!Repeater 310

Fritz!Repeater DVB-C

Fritz!Powerline 546E

Fritz!Powerline 530E

Fritz!DECT 300

Diese Modelle sind laut offizieller Liste aus dem Support gefallen – und sollten nicht mehr im Einsatz sein, wenn dir Sicherheit wichtig ist.

Welche Alternativen gibt es?

Fritz! bietet für fast alle Altgeräte direkte Nachfolger mit längerer Update-Garantie. Sie sind dann auch schneller und bieten mehr Leistung als die bisherigen Versionen. Auch andere Hersteller wie TP-Link, Asus oder Netgear sind im Heimnetzbereich gut aufgestellt. Wenn du einen Anschluss bei der Telekom hast, kannst du auch über einen Speedport-Router nachdenken. Allerdings ist der Wechsel von einer Fritz!Box zur anderen deutlich einfacher als zu einem anderen Router, da Fritz! einen speziellen Wechselassistenten anbietet.

Wichtig: Tausche alte Geräte nicht nur aus, sondern entsorge sie fachgerecht – etwa über den Elektroschrott. Vorher empfiehlt es sich, den Router auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, damit keine persönlichen Daten in falsche Hände geraten.