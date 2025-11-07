Nächstes Xiaomi-Update: Sehr viele Smartphones gehen leer aus

Erst vor wenigen Wochen hat Xiaomi damit begonnen, viele Smartphones mit dem Update auf HyperOS 3.0 auszustatten. Die eigene Oberfläche bringt ein frisches Design auf unzählige Xiaomi-Smartphones. Dabei haben Updates bei Xiaomi eine Besonderheit im Vergleich zur Konkurrenz: Während Samsung, Honor und Co. ihre jeweiligen Nutzeroberflächen an neue Android-Versionen koppeln, ist das bei Xiaomi nicht der Fall. So läuft im Hintergrund von Hyper OS 3 nicht zwangsläufig Android 16, sondern teilweise noch Android 15, 14 oder 13.

Das bietet HyperOS 3.1

Damit ist jetzt Schluss – zumindest beim kommenden Hyper OS 3.1 Update. Dieses setzt Android 16 voraus, wodurch unzählige Modelle auf dem Abstellgleis landen und das Update nicht erhalten werden. Aktuell bereitet Xiaomi das Update für den chinesischen Markt vor. Dort erscheinen Updates üblicherweise ein paar Wochen vor dem internationalen Release.

Größte Neuerung in diesem Update ist eine neue Optik für die geöffneten Apps. Das Multitasking-Menü soll dabei einen neuen Look erhalten, der Apple-Nutzern recht bekannt vorkommen dürfte. Wahlweise können Nutzer jedoch zur altbekannten Ansicht zurückwechseln. Weitere Änderungen sind bisher nicht bekannt, dürften aber mit der Veröffentlichung in China angekündigt werden.

Diese Xiaomi-Handys landen auf dem Abstellgleis

HyperOS 3.1 wird jedoch nur auf Smartphones mit Android 16 laufen. Während sich neue Modelle wie die Xiaomi 15T Serie oder das Xiaomi 15 Ultra also über ein weiteres Update freuen dürfen, gehen viele andere Modelle leer aus. Sie verbleiben bei HyperOS 3. Folgende Smartphones sind betroffen:

Teilweise haben die hier aufgelisteten Smartphones noch nicht einmal das Update auf HyperOS 3 erhalten. Dieses soll erst bis Ende März auf allen Modellen angekommen sein. Einen Zeitplan mit allen Modellen findest du hier. Jedoch bedeutet das ausbleibende Update nicht das endgültige Aus für alle Modelle auf dieser Liste. So könnte HyperOS 4 im kommenden Jahr wieder für ältere Android-Versionen verfügbar sein und auch auf einigen der hier aufgelisteten Smartphones erscheinen.