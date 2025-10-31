Letztes Update: Beliebtes Samsung-Handy landet auf dem Abstellgleis

Die Verteilung von Android 16 und One UI 8 an Samsung-Kunden schreitet voran. Auf vielen Modellen kannst du das Update bereits herunterladen. Für viele weitere erscheint das große Update in den kommenden Wochen. Noch bis Jahresende dürften fast alle Samsung-Nutzer also mit Android 16 und One UI 8 unterwegs sein.

Samsung-Smartphone landet auf dem Abstellgleis

Für ein Modell stellt Android 16 jedoch das letzte Update dar. Das Samsung Galaxy S21 FE kam Anfang 2022 auf den Markt, ist also gerade einmal vier Jahre alt. Während neuere Modelle von Samsung mit deutlich längeren Update-Garantien ausgestattet sind, ist bei dem Galaxy S21 FE nach vier Jahren Schluss. Die regulären Modelle der S21 Reihe erhalten Android 16 nicht mehr. Da das FE erst später auf den Markt gekommen ist, darf es dieses Update noch mitnehmen. In einigen Ländern ist die Verteilung bereits gestartet. Deutschland dürfte in wenigen Tagen folgen.

Android 16 selbst ist ein eher kleines Update. Die einzige größere Neuerung sind die neuen Live-Benachrichtigungen. Dabei können sich Benachrichtigungen automatisch mit neuen Informationen aktualisieren. Etwa, um dich über den aktuellen Stand deiner Essensbestellung zu informieren.

Doch One UI 8.0 hat deutlich mehr zu bieten. Vor allem bekommen viele Samsung-Apps ein neues Design verpasst und auch beim Gestalten des Sperrbildschirms gibt es jetzt mehr Optionen. Hier sind alle neuen Funktionen im Überblick:

neue Samsung-Internet-App in modernerem Design, neuen Menüs und einer neuen Startseite

neues Quick Share Menü mit vereinfachter Bedienung

neue Kalender-App mit der Möglichkeit, Erinnerungen zu erstellen

neue Wetter-App in schickem Design

neue dynamische Hintergrundbilder und Ziffernblätter

verbesserte Animationen

diverse KI-Verbesserungen

Wie geht es für Galaxy S21 FE Nutzer nun weiter?

Nutzt du ein Galaxy S21 FE, besteht erst einmal kein Grund zur Panik. Du kannst dein Smartphone ganz normal weiternutzen und dich in den kommenden Tagen sogar noch über ein großes Update mit einigen neuen Funktionen freuen. Funktionell wird dieses Update jedoch das letzte für dein Smartphone sein.

Um dein Smartphone sicher nutzen zu können, muss jedoch nicht die Android-Version auf dem neuesten Stand sein. Viel wichtiger ist hier, dass die monatlichen Sicherheitspatches von Google regelmäßig eingespielt werden. Und genau diese bekommt das S21 FE weiterhin, wenn auch nicht mehr jeden Monat. Noch ein Jahr lang werden die essenziellen Sicherheitspatches quartalsweise ausgeliefert. Damit kannst du dein Smartphone also sicher weiterverwenden.

Wenn du dich langfristig nach einem neuen Smartphone umschauen möchtest, könnte das aktuelle Galaxy S25 FE vielleicht etwas für dich sein. Dieses kommt mit einer siebenjährigen Update-Garantie daher. Mehr bietet kein anderer Hersteller. Sieben Jahre ab Verkaufsstart bedeutet: Mit diesem Modell sind dir Updates bis August 2032 sicher.