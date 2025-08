Jetzt offiziell: Samsung kündigt Android 16 Update an

Mit Android 15 hatte sich Samsung unglaublich viel Zeit gelassen und das Update erst viele Monate später ausgeliefert. Diesen Patzer will man bei Android 16 nicht wiederholen und wird das kommende Update, wie wir es eigentlich von Samsung gewohnt sind, als einer der ersten Hersteller an seine Kunden verteilen. Bereits in einem Monat soll es so weit sein.

Android 16 für diese Samsung-Smartphones

Die aktuellen Flaggschiffe Galaxy S25, S25+, S25 Edge und S25 Ultra werden das kommende Update zuerst erhalten. Doch Samsung nennt in der offiziellen Ankündigung bereits viele weitere Modelle, die sich ebenfalls über Android 16 und die neue Oberfläche One UI 8.0 freuen dürfen.

So soll es anschließend mit den Top-Smartphones des vergangenen Jahres weitergehen. Also die Galaxy S24 Serie sowie Galaxy Z Fold6 und Flip6. Danach folgen zahlreiche weitere Modelle wie etwa die Galaxy S23 Serie, Z Fold5 und Flip5 sowie zahlreiche Mittelklasse-Smartphones (Galaxy A56, A36, A55, A35 und A54). Doch auch hier nicht explizit aufgeführte Modelle werden das Update im Rahmen ihrer Update-Garantie erhalten. Bis alle genannten Smartphones das Update erhalten haben, können jedoch einige Wochen vergehen. Im Gegensatz zu etwa Google oder Apple veröffentlicht Samsung das Update stets für ein Modell nach dem anderen und nicht für alle Nutzer auf einmal.

Das steckt in Android 16 und One UI 8.0

Android 16 selbst wird ein eher kleines Update mit wenigen neuen Funktionen. Die einzige größere Neuerung sind die neuen Live-Benachrichtigungen. Dabei können sich Benachrichtigungen automatisch mit neuen Informationen aktualisieren. Etwa, um dich über den aktuellen Stand deiner Essensbestellung zu informieren.

In der Oberfläche One UI 8.0 stecken hingegen viele Verbesserungen und komplett überarbeitete Apps in neuem Look. Hier ein Überblick über die wichtigsten Änderungen:

neue Samsung-Internet-App in modernerem Design, neuen Menüs und einer neuen Startseite

neues Quick Share Menü mit vereinfachter Bedienung

neue Kalender-App mit der Möglichkeit, Erinnerungen zu erstellen

neue Wetter-App in schickem Design

neue dynamische Hintergrundbilder und Ziffernblätter

verbesserte Animationen

diverse KI-Verbesserungen

One UI 8.0 ist bereits auf den Falt-Smartphones Fold7 und Flip7 verfügbar und kommt ab September auf viele Bestandsgeräte per Update.