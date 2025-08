WhatsApp: Wichtige Funktion bald endlich auch für Gruppen-Chats

Die Entwickler von WhatsApp sind stets damit beschäftigt, neue Features auszuprobieren. Wenn die internen Tests abgeschlossen sind, können auch die ersten externen Benutzer des Messengers auf die Neuheiten zugreifen. Im Laufe dieser Tests kommst du also nur dann in den Geschmack dieser Funktionen, wenn du die sogenannte Beta-Version der App auf deinem iPhone oder Android-Smartphone installiert hast. Und selbst dann kann es vorkommen, dass neue Funktionen zunächst nur auf einer der beiden Plattformen verfügbar sind. Genau das ist der Fall beim neuen Feature für die Gruppen-Chats.

WhatsApp verbessert Gruppen-Chats

Wie WABetaInfo berichtet, haben die Programmierer von WhatsApp mit dem Test von Status-Updates innerhalb von Gruppen begonnen. Das Status-Feature kennst du vielleicht schon von normalen Kontakten. Bei diesen kannst du beispielsweise Bilder, Videos oder sonstige Inhalte veröffentlichen, die deine Kontakte dann ansehen können.

Ähnlich verhält es sich bei der in der Android-Version enthaltenen Funktion, nur dass sie explizit für Gruppen gemacht ist. Voraussetzung ist die Beta von WhatsApp für Android in Version 2.25.22.11 oder neuer.

Gruppen-Chats in WhatsApp können Status-Updates enthalten

Das neue Feature versteckt sich in den Gruppeninfos. Wie du in dem Screenshot sehen kannst, kannst du hier für die Mitglieder der ausgewählten Gruppe einen Status hinterlassen. Wie bei regulären Status-Updates verschwinden diese nach 24 Stunden. Wichtig: Das neue Feature unterscheidet sich von den herkömmlichen Statusmeldungen in WhatsApp in denen du Gruppen erwähnen kannst.

Das neue Feature ist speziell dafür gedacht, Teilnehmer der ausgewählten Gruppe zu informieren. Nur wenn du in der Gruppe bist, siehst du den Status oder kannst selbst einen solchen hinterlassen. Die Updates bleiben also privat im Kreis der Teilnehmer.

Das Veröffentlichen einer Statusmeldung innerhalb einer WhatsApp-Gruppe ist eine nützliche Erweiterung der Möglichkeiten. Während du wichtige Hinweise innerhalb des regulären Gruppen-Chats schnell übersehen kannst, siehst du einen Status direkt in der App-Übersicht. Das Feature ist also insbesondere dann hilfreich, wenn es eine sehr aktive Gruppe ist.

Derzeit können erste ausgewählte Beta-Tester das neue Gruppen-Feature in WhatsApp nutzen. Bislang wurde es nur in der Android-Version gesichtet. Ob oder wann es für alle Nutzer des Messengers verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.