FritzOS 8.0: Was bietet das Update? Welche FritzBox bekommt es?

Das Update der FritzBox auf FritzOS 8.0 war von vielen Kunden schon lange erwartet worden, am 17. September 2024 war es dann für die erste FritzBox verfügbar. Zwar konntest und kannst du als Nutzer eines FritzBox-Modells die neue Firmware schon durch das FritzLabor ausprobieren, doch ist das immer mit einem Restrisiko verbunden. Schließlich handelt es sich bei den Labor-Updates explizit um keine Aktualisierungen, für die AVM eine Gewähr übernimmt. Wohl wissend, dass sie noch nicht perfekt sind. Die FritzBox 7590 AX war das erste Modell, für das das Update bereitstand. Es soll insgesamt 60 Verbesserungen und neue Funktionen beinhalten. Alle weiteren aktuellen FritzBox-Modelle, –Repeater und Powerline-Produkte erhalten das Update schrittweise. Einen Zeitplan nennt AVM hierfür nicht.

FritzOS 8.0: Das ist neu

Mit dem kostenlosen Update bekommst du beispielsweise neue grafische Anzeigen über die Auslastung des Internets und WLANs. So sollst du leichter und schneller herausfinden können, welche Geräte in deinem Heimnetzwerk die Leitung am meisten beanspruchen.

Mehr Übersicht im WLAN

Auch ermöglicht dir das Update eine bessere Zuordnung der vielen Geräte im Heim- und Gastnetz. So kannst du nun auch Geräten im Gast-WLAN einen eigenen Namen geben. Nutzt du die Smart-Home-Funktionen, so lassen sich nach dem Update mehr Smart-Home-Szenarien einrichten. Für jene, die den VPN-Zugang per Wireguard nutzen, dürfte zudem interessant sein, dass er nun auch für IPv6-Daten zur Verfügung steht. Von einer weiteren Neuerung profitieren jene Kunden, die erstmals eine FritzBox in Betrieb nehmen. Jeder Route, der bereits FritzOS 8.0 an Bord hat, kann nun auch per Smartphone mit der MyFRITZ!App eingerichtet werden.

Solltest du die FritzBox auch zum Telefonieren nutzen, so kannst du per DECT nun fünf statt drei Telefonate parallel nutzen. Das dürfte vor allem für den geschäftlichen Einsatz des Routers interessant sein. Allerdings: Die Funktion werden nach dem Update nur die 7590, 7590 AX und 7583 bekommen.

Welche FritzBox hat schon FritzOS 8.0?

Die Liste der Router, die das neue Betriebssystem schon haben, ist inzwischen beachtlich

Im FritzLabor haben zudem bereits folgende Modelle die Beta-Version von FritzOS 8.0, ein offizieller Start dürfte daher in Kürze erfolgen

So bekommst du FritzOS 8.0

Das FRITZ!OS 8.0 lässt sich direkt nach einem Klick auf „Update starten“ über die Benutzeroberfläche „fritz.box“ oder automatisch bei aktivierter Auto-Update-Funktion beziehen. Wichtig: Das Update steht zunächst grundsätzlich nur in der sogenannten Retail-Version zur Verfügung. Das ist jene Version, die du im Einzelhandel kaufst. Hast du deinen Router von deinem Provider bekommen, ist dieser mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Sonderversion der Firmware ausgestattet. Dann gibt es das Update noch nicht.

