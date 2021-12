FritzBox 7510: Dieser Einsteiger-DSL-Router bietet eine Überraschung

Die neue FritzBox 7510 von AVM sei ein Einsteigermodell für den DSL-Anschluss, heißt es von der Berliner Router-Schmiede. Sie habe bereits den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 an Bord und unterstützt VDSL Supervectoring. Das reicht für alle in Deutschland verfügbaren DSL- und VDSL-Anschlüsse aus. Was aber angesichts der Verfügbarkeit von Wi-Fi 6 fast untergeht, ist ein fehlendes WLAN-Frequenzband. Denn statt wie üblich 2,4 und 5 GHz unterstützt die FritzBox 7510 nur das 2,4 GHz-Band.

„Das neue Wi-Fi 6 verbessert das reichweitenstarke 2,4-GHz-Band enorm, sodass die FritzBox 7510 Daten mit bis zu 600 MBit/s übertragen kann“, heißt es von AVM in der Pressemitteilung zum neuen Router. Tatsächlich mag das theoretisch möglich sein – allerdings selten in Städten oder Mehrfamilienhäusern. Denn das verwendete 2,4-GHz-Band ist in der Regel so voll mit Funkanwendungen, dass es regelmäßig zu Engpässen kommt. Bei Routern und Endgeräten, die neben 2,4 GHz auch 5 GHz unterstützen, ist das kein Problem, die Geräte wechseln dann auf die 5-GHz-Frequenzen. Hier stehen insgesamt auch mehr Kapazitäten bereit. Hinzu kommt: Bei den 600 Mbit/s handelt es sich um eine Brutto-Datenrate. In der Praxis ist die Netto-Datenrate weitaus niedriger.

Auf Nachfrage hieß es zum fehlenden 5-GHz-Band und den möglichen Überlastungen in Städten von AVM, dass die FritzBox 7510 ein Einstiegsmodell sei. Es gebe viele Haushalte jenseits von Städten und das 2,4 GHz-Band werde von jedem noch so alten WLAN-Endgerät unterstützt. Durch OFDMA-Modulation habe man mehr Vorteile im Bereich WLAN-Auslastung, wenn die Clients auch mit Wi-Fi 6 mitspielen.

Die weiteren Features der FritzBox 7510

Der neue Router unterstützt auch WLAN Mesh, sodass du das heimische WLAN nahtlos erweitern und selbst große Wohnungen per Knopfdruck vernetzen kann. Sämtliche Fritz-Repeater und Fritz-Powerline-Adapter seien mit dem Router kompatibel.

Ferner unterstützt die Fritzbox 7510 Gigabit-LAN sowie USB 2.0 – allerdings mit jeweils nur einem Anschluss. Eingebaut ist außerdem eine komplette Telefonanlage (All-IP) samt analogem Anschluss und DECT-Basis. Die Anlage unterstützt verschlüsselte HD-Telefonie, hat einen integrierten Anrufbeantworter sowie die TK-Anlagenfunktion mit einer Unterstützung von bis zu 20 Rufnummern. Neben schnurlosen Telefonen können über die DECT-Basis auch Smart-Home-Geräte wie FritzDECT-Produkte ins Netzwerk integriert werden. Auch weitere von der FritzBox bekannte Features wie Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, Mediaserver und eine Firewall sind dabei. Der Stromverbrauch im Standby soll bei 6 Watt liegen.

Die FritzBox 7510 soll schon „in Kürze“ im Handel verfügbar sein. Die Preisvorstellung von AVM: 129 Euro.