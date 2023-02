Mega-Update: WhatsApp schaltet Urlaubsmodus und weitere Funktionen frei

Vor wenigen Tagen berichteten wir vom neuen Urlaubsmodus, den WhatsApp an einer kleinen Gruppe von Nutzern getestet hat. Nun ist der Test durch und der Messenger schaltet die Funktion für alle frei. Doch das ist nur ein Feature von mehreren, die Nutzern des hierzulande beliebtesten Messengers ab sofort zur Verfügung stehen. Gleich vier neue Funktionen kommen mit dem neusten Update aufs Handy.

Urlaubsmodus für WhatsApp ist da

Wer kennt es nicht: Man ist im Urlaub und hat viele tolle Bilder von der malerischen Landschaft oder den faszinierenden Skylines einer imposanten Stadt gemacht und verschickt sie über WhatsApp an Familie und Freunde zu Hause. Doch bislang war es so, dass Nutzer nur 30 Fotos auf einmal auswählen und sie an einen Kontakt verschicken konnten. Das führte häufig dazu, dass man bei einem weiteren Schwung Bilder oder Videos auswählt, die man bereits verschickt hat.

Doch WhatsApp hat das Problem erkannt und schafft es aus der Welt. Denn ab sofort können alle Nutzer des Messengers statt 30 Fotos und Videos bis zu 100 Dateien auswählen und in einer Nachricht mit einem Kontakt teilen. Perfekt für alle, die im Urlaub viele Fotos aufgenommen haben und sie alle mit den zu Hause Verbliebenen teilen möchten.

Mehr Raum für Gruppen

Eine weitere neue Funktion bei WhatsApp: Wer Dokumente verschickt, kann ihnen ab sofort eine Beschriftung anhängen und sie damit näher beschreiben. Zudem können Nutzer ab sofort ihren Gruppen längere Beschreibungen und Namen geben. Bis zu 100 Zeichen kann ein Gruppennamen jetzt lang sein. Ein Emoji darf weiterhin mit in den Gruppennamen und wird als ein Zeichen gezählt.

Darüber hinaus macht WhatsApp noch einmal auf seine Avatare aufmerksam. Eigentlich ist die neue Emoji-Funktion, mit der du dich selbst zum Emoji machen kannst, nicht neu. Doch offenbar verträgt das vermutlich wenig genutzte Feature etwas Werbung. Hier erklären wir dir, wie die Emoji-Funktion funktioniert.