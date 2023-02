WhatsApp bringt Urlaubsmodus: Das wünschen sich Nutzer schon lange

WhatsApp hat mehr Funktionen, als so mancher Nutzer kennt. Doch das hindert die Macher des Messengers nicht daran, fortwährend weiter an neuen Features zu arbeiten. So lassen sich jetzt etwa auch Sprachnachrichten im Status teilen. Eine Funktion, die viele wohl kaum nutzen werden. Doch es gibt auch sinnvolle Erweiterungen des Messengers. Und eine, der sogenannte Urlaubsmodus, ist jetzt auf dem Weg.

WhatsApp: Die Lösung eines uralten Problems

Wer kennt es nicht: Man ist im Urlaub und hat Unmengen toller Bilder von der malerischen Landschaft oder den faszinierenden Skylines einer imposanten Stadt gemacht und verschickt sie über WhatsApp an Familie und Freunde zu Hause. Doch hier zeigt der Messenger seine Grenzen auf. Denn bislang können Nutzer nur 30 Fotos auf einmal auswählen und sie an einen Kontakt verschicken. Das sorgt dafür, dass man bei einem weiteren Schwung Bilder oder Videos auswählt, die man bereits verschickt hat. Doch WhatsApp weiß offenbar von dem Problem und hat jetzt eine Lösung parat.

→ Wusstest du, dass man die blauen Haken bei WhatsApp austricksen kann?

Denn in Kürze können alle Nutzer des Messengers nicht nur 30 Bilder auswählen und en bloc versenden. WhatsApp erlaubt es, ganze Alben zu verschicken. Bis zu 100 Dateien wie Fotos und Videos lassen sich auswählen und in einer Nachricht mit einem Kontakt teilen. Perfekt für alle, die im Urlaub viele Fotos aufgenommen haben und sie alle mit den zu Hause Verbliebenen teilen möchten.

Neue Funktion ist unterwegs

Noch hat nur eine Handvoll exklusiver WhatsApp-Tester die Möglichkeit, diese Funktion zu nutzen. Doch wie der stets gut informierte Blog WabetaInfo berichtet, sollen in den kommenden Tagen weitere Nutzer in den Genuss dieses Features kommen. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis WhatsApp das Update an alle Nutzer von Android-Handys und iPhones ausliefert.

Übrigens: Solltest du viele Bilder über WhatsApp an deine Kontakte verschicken, solltest du zum einen diese beliebte Funktion besser nicht nutzen. Zum anderen solltest du diesen sagenhaften Foto-Trick kennen, der dir dabei hilft, Bilder schneller wiederzufinden.