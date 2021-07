WhatsApp: Diesen sagenhaften Foto-Trick kennt kaum jemand

Mit zwei Milliarden Nutzern weltweit ist WhatsApp heute der meistgenutzte Messenger und hat die SMS unlängst abgelöst. Ob mit Kontakten chatten, den eigenen Status ändern, Storys posten oder Fotos verschicken: die Grundfunktionen von WhatsApp für Android und iPhone beherrschen wohl die meisten. Es gibt allerdings Kniffe und versteckte Funktionen, die nicht jeder kennt. Eine davon hilft dir unheimlich viel Zeit zu sparen.

→ WhatsApp: Kanntest du diesen Abhör-Trick schon?

Einst versendete oder erhaltene Dateien wie Fotos oder Screenshots sind für viele gar nicht so einfach wiederzufinden. So gehen die meisten Nutzer dabei vor: Sie erinnern sich daran, dass sie von einem bestimmten Kontakt ein gewisses Bild per WhatsApp erhalten haben. Daraufhin durchsuchen sie den gesamten Chat-Verlauf. Es dauert oft ewig, bis sie in dem Wust der vielen Dateien innerhalb eines Chats das gesuchte Bild wiederfinden. Das geht aber auch einfacher.

Gesendete und erhaltene Fotos in WhatsApp schneller finden

Befindest du dich in einem Chat eines Kontaktes und tippst auf den Namen des Chat-Partners oder der Gruppe, öffnet sich ein Menü. Unter dem Titelbild zeigt WhatsApp die letzten Medien an, die du mit der Gruppe oder dem Kontakt ausgetauscht hast. Tippst du nun auf Medien, gelangst du zu einer Ansicht, die dir schnell und übersichtlich – chronologisch sortiert nach Monaten mit Jahreszahl – alle jemals versendeten und erhaltenen Bilder und Videos anzeigt.

→ WhatsApp: Mit diesem Trick findest du heraus, wer dein Lieblings-Kontakt ist

Mit einem Wisch von rechts nach links werden auch Dokumente sichtbar, die du mit dem Kontakt oder der Gruppe bei WhatsApp geteilt hast. Eine weitere Wischgeste öffnet eine Übersicht der jemals geteilten Links mit dem Kontakt oder der Gruppe.

Alternativ zu einzelnen Chats und Gruppen kannst du auch dein gesamtes WhatsApp durchsuchen. Dazu musst du die App öffnen und oben rechts auf das Lupen-Icon tippen. Du landest in der Suche, in der du nach Stichwörtern suchen oder auf Fotos, Videos oder GIFs tippen kannst. Bei Letzterem bekommst du alle Medien angezeigt, die du via WhatsApp verschickt und empfangen hast.

→ WhatsApp-Trick: So versteckst du Chats vor deinem eifersüchtigen Partner

Noch mehr Tricks

Für viele ist WhatsApp einfach und logisch aufgebaut, da sie mit dem Messenger aufgewachsen sind oder sich eingearbeitet haben. Insbesondere für Neulinge kann die App aber unübersichtlich wirken. Zudem führt das Unternehmen immer wieder neue Funktionen ein, die nicht immer offensichtlich und selbsterklärend sind. Deshalb haben wir für alle WhatsApp-Nutzer hier 15 Tipps und Tricks, die nicht jeder kennt.