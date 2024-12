WhatsApp Sprüche zu Nikolaus: So machst du deinen Lieben eine Freude

Ein Rascheln, ein Knacken, ein Gepolter auf dem Dach – wer kann das sein? Der 6. Dezember steht vor der Tür und damit auch der Nikolaus. Wer seine Schuhe und schon ordentlich geputzt und in Position gebracht hat, kann sich Gedanken um andere machen. Schöne Sprüche und Nikolausgedichte sind deine erste Wahl, um Freunde und Familie schon am Morgen zu überraschen? Dann haben wir hier eine feine, delikate Auswahl an Sprüche, Gedichte und Reime zusammengestellt. Du kannst sie einfach samt Emoji kopieren und in deinen Messenger der Wahl einfügen – teilen erwünscht!

Schöne WhatsApp-Sprüche

Nikolaus 🎅🏼 steht vor der Tür🚪, einen lieben Gruß übersende ich dir!

Lass es dir gutgehen an allen Tagen, doch überlaste nicht deinen Magen! 🍪 😘

Lass es dir gutgehen an allen Tagen, doch überlaste nicht deinen Magen! 🍪 😘 Zimt- und Bratapfelduft ziehen durchs Haus, Groß und Klein warten auf den Nikolaus 🎅🏼. Putzt eure Schuhe 👟 und stellt sie fein auf, Geschenke 🎁 gibt es für die Guten zuhauf.

Frohes Fest!🎄 In diesem Sinn, schreib‘ ich meine Grüße hin. 🎅🏼🎁

Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun!♥️

🎵Lustig, lustig traleralera!🎵

🎅🏼Bald ist Nik´lausabend da, bald ist Nik’lausabend da.🎅🏼

🎵Lustig, lustig traleralera!🎵 🎅🏼Bald ist Nik´lausabend da, bald ist Nik’lausabend da.🎅🏼 Der Nikolaus 🎅🏼 kommt heut zu dir, schickt einen lieben Gruß von mir.😘

Was Süßes noch ganz virtuell, denk dir den Genuss und iss es schnell! 🍫 🎁

Was Süßes noch ganz virtuell, denk dir den Genuss und iss es schnell! 🍫 🎁 Freude ist in jedem Haus🏘, heute kommt der Nikolaus🎅🏼.

Er kommt durch Schnee🌨, er kommt durch Wind.🌬

Er kommt zu jedem braven Kind.👨‍👩‍👧‍👦

Er kommt durch Schnee🌨, er kommt durch Wind.🌬 Er kommt zu jedem braven Kind.👨‍👩‍👧‍👦 Der Nikolaus hat mir gesagt, du hast das Jahr dich nicht beklagt.

Drum wünsche ich bei dir zu Haus🏠, einen tollen Nikolaus! 🎅🏼

Drum wünsche ich bei dir zu Haus🏠, einen tollen Nikolaus! 🎅🏼 Ach, du lieber Nikolaus🎅🏼, komm ganz schnell in unser Haus🏠. Hab’ so viel an dich gedacht! Hast’ mir doch was mitgebracht?🎁

WhatsApp: Nikolaus-Sprüche für Paare

Nikolaus🎅🏼 hat schon begonnen, ich hab das Handy 📱in die Hand genommen.

Jetzt tippe ich dir nen lieben Gruß und schick dir einen dicken Kuss! 😘

Jetzt tippe ich dir nen lieben Gruß und schick dir einen dicken Kuss! 😘 Nichts ist kostbarer als Du für mich! Auch nicht zu Nikolaus🎅🏼: Ich liebe DICH! 😍♥️

Heute ist Nikolaustag🎅🏼, da grüße ich jeden, den ich mag.

Mein Geschenk, das kommt von Herzen, keine Rute soll dich schmerzen.

Kein Zwang, kein Muss, nur ein dicker Kuss. 😘

Mein Geschenk, das kommt von Herzen, keine Rute soll dich schmerzen. Kein Zwang, kein Muss, nur ein dicker Kuss. 😘 Der Nikolaus🎅🏼 bringt vielleicht Nüsse🌰🥜, aber leider keine Küsse💏. Darum von mir ein heißer Kuss💋, damit er hier nicht knutschen muss.😇

Schatz💏, war bei dir der Nikolaus🎅🏼 und richtete dir mein Küsschen😘 aus? Ich gab ihm eins, dass ers dir schenke, zu zeigen, dass ich an dich denke!😍

Lustige Nikolaus-Sprüche

❗️Achtung… Wichtig… Bitte teilen❗️ Ein bärtiger alter Mann in auffälliger roter Kleidung ist gesehen worden! Er will unschuldigen Menschen irgendwas in die Schuhe schieben. 🎅🏼

Schlitten und Rentier🦌? Ich denke, dass der Nikolaus heutzutage mit SUV 🚘 und Navi unterwegs ist. So wird er sicher auch den Weg zu dir finden! 🎅🏼

Nikolaus zu sein, das ist schwer, denn mancher Stiefel👢 riecht so sehr,🤢

dass der Heilige kriegt, keine Frage, von Gott deswegen Erschwernis-Zulage.🎅🏼

dass der Heilige kriegt, keine Frage, von Gott deswegen Erschwernis-Zulage.🎅🏼 Lieber Nikolaus, ich wünsche mir ein dickes Bankkonto 💶 und einen schlanken Körper,👙 bitte nicht verwechseln wie letztes Jahr, ok? 🎅🏼

Nikolaus, sei unser Gast, wenn du was im Sacke hast.

Hast du was, so lass dich nieder, hast du nichts, so pack dich wieder! 🎅🏼

Hast du was, so lass dich nieder, hast du nichts, so pack dich wieder! 🎅🏼 Warum kann der Nikolaus 🎅🏼 keine Kinder 👶👶zeugen? – Weil er nur Äpfel 🍏 🍎 und Mandarinen 🍊🍊 im Sack hat!

🎅🏼Nikolaus, Nikolaus, Heiliger Mann, zieh die Sonntagsstiefel an.

Reis damit nach Spanien, kauf Äpfel🍏 🍎, Nüss 🥜, Kastanien!🌰

Bring den kleinen Kindern 👶🎁 was, die Großen, die lass laufen, die können selbst was kaufen! 🛒

Reis damit nach Spanien, kauf Äpfel🍏 🍎, Nüss 🥜, Kastanien!🌰 Bring den kleinen Kindern 👶🎁 was, die Großen, die lass laufen, die können selbst was kaufen! 🛒 Pass‘ auf! Heute ist ein bärtiger Kerl mit einem Schlitten unterwegs, der die Gegend unsicher macht!🎅🏼

In jedem Schokosortiment man jetzt den Nikolaus erkennt.🎅🏼

Jetzt musst Du wirklich etwas rasen, sonst formt man ihn zum Osterhasen.🐰

Jetzt musst Du wirklich etwas rasen, sonst formt man ihn zum Osterhasen.🐰 Ein Retro-Künstler ist der Mann, den man auch Niklaus🎅🏼 nennen kann.

Denn Jung🧒 und Alt👵 liebt diesen Herrn, er bleibt für immer stets modern.🎅🏼

Ein Gedicht zu Nikolaus: Ganz klassisch

Von drauß‘ vom Walde komm ich her;🌲🌳

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Allüberall auf den Tannenspitzen

Sah ich goldene Lichtlein🌟 sitzen;

Und droben aus dem Himmelstor

Sah mit großen Augen das Christkind👼 hervor,

Und wie ich so strolcht durch den finstern Tann,

Da riefs mich mit heller Stimme an:

„Knecht Ruprecht“, rief es, „alter Gesell,

Hebe deine Beine und spute dich schnell!

Die Kerzen🕯️ fangen zu brennen an,

Das Himmelstor ist aufgetan,

Alt’👵 und Junge🧒 sollen nun

Von der Jagd des Lebens ruh’n;

Und morgen flied ich hinab zu Erden🌍,

Denn es soll wieder Weihnachten werden!“🎄

Ich sprach: „Oh lieber Herre Christ,

Meine Reise fast zu Ende ist;

Ich soll nur noch in diese Stadt🌆,

Wo’s eitel gute Kinder🧒 hat.“

„Hast denn das Säcklein👜 auch bei dir?“

Ich sprach: „Das Säcklein👜, das ist hier;

Denn Äpfel🍏, Nuss🌰🥜 und Mandelkern

Essen fromme Kinder gern.“ –

„Hast denn die Rute auch bei dir?“

Ich sprach: „Die Rute, die ist hier;

Doch für die Kinder🧒 nur, die schlechten,

Die trifft sie den Teil, den rechten.“

Christkindlein👼 sprach: „So ist es recht;

So geht mit Gott, mein treuer Knecht!“

Von drauß‘ vom Walde komm ich her;

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find!

Sind’s gute Kind, sind’s böse Kind?🧒 (Theodor Storm)

Kurze Gedichte für WhatsApp

Holler boller Rumpelsack,

Nikolaus trägt ihn huckepack.

Weihnachtsnüsse gelb und braun,🌰🥜

runzlig punzlig anzuschau’n.

Knackt die Schale, springt der Kern

Weihnachtsnüsse ess‘ ich gern.

Komm bald wieder in dies Haus🏡

guter alter Nikolaus.🎅🏼

Niklaus, Niklaus, lieber Mann🎅🏼,

Klopf an unsre Türe an!

Wir sind brav, drum bitte schön

Lass den Stecken draußen steh’n!

Niklaus, Niklaus🎅🏼, huckepack,

Schenk uns was aus deinem Sack!🎁

Schüttle deine Sachen aus,

Gute Kinder🧒 sind im Haus!🏡

Ach du lieber Nikolaus,🎅🏼

Komm doch einmal in mein Haus!🏡

Hab so lange an dich gedacht!

Hast du mir was mitgebracht?🎁

Dein Team von inside digital wünscht dir einen schönen Nikolaustag🎅🏼, eine besinnliche Vorweihnachtszeit ⛄️ und schöne Festtage.🎄