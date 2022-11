Die schönsten Filme zu Weihnachten: Hier siehst du die Klassiker kostenlos

Selbst, wenn man sie bereits mitsprechen kann: Es gibt diese Filme, die man zu bestimmten Zeiten im Jahr sehen muss. Weihnachten ist so eine Phase, in der Weihnachtsklassiker wieder geschaut werden müssen. Fündig wirst du nicht nur bei Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video. Neben „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ oder „Weihnachten bei Familie Heinz Becker“ laufen im Free TV allerhand Weihnachtsfilme, die zu jeder Weihnachtszeit dazugehören.

Santa Clause

„Es erhob sich ein Gepolter auf dem Dach der Familie Wolter…“ Scott Calvin (Tim Allen) bringt seinen Sohn Charlie am Weihnachtsabend zu Bett, eine Weihnachtsgeschichte auf den Lippen. Doch halt – da war doch was, ein Geräusch, ein Gemurmel – ein Gepolter?

Niemand geringerer als der Weihnachtsmann höchstpersönlich landet auf dem Dach der Calvins und stürzt prompt vom Haus. Scott findet in dessen Jackentasche eine Visitenkarte mit der Aufschrift: „Santa Clause, Nordpol“. Auf dem Dach scharren die Rentiere mit den Hufen. Weihnachten steht auf dem Spiel – was nun?

„Santa Clause“ im Fernsehen: 15. Dezember, 20:15 Uhr auf VOX (Teil1, „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“) 22. Dezember, 20:15 Uhr auf VOX (Teil 2, „Santa Clause – Eine noch schönere Bescherung“) 23. Dezember, 20:15 Uhr auf VOX (Teil 3, „Santa Clause – Eine frostige Bescherung“)



Kevin – Allein zu Haus

Kevin McCallister (Macaulay Culkin), der Name ist Programm – und das nicht nur für die „Feuchten Banditen“ Marv (Daniel Stern) und Harry (Joe Pesci). Die Komödie rund um den 8-Jährigen, der von seiner Familie in den Weihnachtsferien zu Hause vergessen wird, gehört fest in das Filmprogramm der Weihnachtszeit. Den Trailer findest du hier.

Sendetermine: 24. Dezember, 20:15 Uhr auf Sat.1 25. Dezember, 20:15 Uhr auf Sat.1



Tatsächlich…Liebe

Romantisch darf es an Weihnachten auch werden. Ein absoluter Klassiker aus der Reihe der romantischen Komödien ist „Tatsächlich…Liebe“. Insgesamt neun Paare und Familien erleben in der Vorweihnachtszeit turbulente und überraschende Tage, in denen sie sich verlieben, streiten und wieder zueinander finden. Der Film überzeugt mit einer starken Besetzung, unter anderem mit Alan Rickman, Hugh Grant, Keira Knightley oder auch den deutschen Stars Heike Makatsch und Claudia Schiffer.

Sendetermine von „Tatsächlich…Liebe“: 20. Dezember, 20:15 Uhr im zdfneo 25. Dezember, 23:20 Uhr auf zdf



Der Grinch

Weihnachten? Pah! Der Grinch kann Weihnachten nicht leiden und macht deswegen den Bewohnern von Whoville jedes Jahr aufs neue die Feiertage zum Graus. Die grüne Kreatur hat dabei aber nicht mit der kleinen Cindy gerechnet, die erkennt, dass der ganze Ekel vor Weihnachten eigentlich auf schlimme Kindheitserlebnisse zurückzuführen ist. Sie versucht ihm zu helfen – und zeitgleich Weihnachten zu retten.

„Der Grinch“ ist vielfach verfilmt worden. Doch die Verfilmung mit Jim Carrey in der Hauptrolle ist die mittlerweile bekannteste. Alternativ kann man auch auf die Filme „A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten“ oder „Die drei Geister, die ich rief“ zurückgreifen. Ursprünglich eine Geschichte von Charles Dickens, erzählt sie die Geschichte von Ebenezer Scrooge, der Weihnachten genauso wenig leiden kann wie der Grinch.

Sendetermine von „Der Grinch“: 9. Dezember, 20:15 Uhr auf Super RTL 10. Dezember, 22:00 Uhr auf Super RTL 24. Dezember, 16:00 Uhr auf VOX



Ist das Leben nicht schön

Was passiert, wenn ein Mensch gar nicht geboren worden wäre? George Bailey (James Stewart) hat es satt und vor allem mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. Zu Hause wartet seine Frau mit den vier gemeinsamen Kindern. George beschließt, dass das Leben der anderen ohne ihn besser ist und stürzt sich von einer Brücke. Doch er wird gerettet – von niemand geringerem als dem Engel Clarence (Henry Travers). Der zeigt ihm, wie das Leben seiner Mitmenschen ohne ihn verlaufen wäre – und wie schön das Leben tatsächlich ist.

Sendetermine an Weihnachten 2022: 25. Dezember, 20:10 Uhr auf 3sat



Sissi

Romy Schneider wurde mit ihrer Rolle der „Sissi“ über die Grenzen hinaus zum Schauspielstar. In ihrer Paraderolle verkörpert sie Sissi, die durch die Heirat mit Franz Joseph zur Kaiserin von Österreich wird. Drei Teile zeigen den Aufstieg Sissis sowie ihren Fall durch die Zwänge des Hofstaats und dem Konflikt ihrer Schwiegermutter. Ein prunkvoller Film aus den 1950er Jahren, der an keinem Weihnachtsfest fehlen darf.

„Sissi“ im Fernsehen: 8. Dezember, 14:10 Uhr auf ORF 2 (1. Teil – „Sissi“) 25. Dezember, 15:45 Uhr im Ersten (1. Teil – „Sissi“) 25. Dezember, 17:30 Uhr im Ersten (2. Teil – „Sissi, die junge Kaiserin“) 26. Dezember, 17:30 Uhr im Ersten (3. Teil – „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“)



Verrückte Weihnachten

Jedes Jahr aufs Neue müssen Luther (Tim Allen) und Nora (Jamie Lee Curtis) Krank sich das Weihnachtsspektakel mit Freunden und Familie antun. Doch in diesem Jahr kommt alles anders: Tochter Blair (Julie Gonzalo) ist ausgezogen und wird an Weihnachten nicht nach Hause kommen. Kurzerhand planen Luther und Nora einen Trip in die Südsee – doch die Freude wärt nur kurz. Nicht nur die Nachbarn verhöhnen die Kranks, weil sie ihr Haus nicht weihnachtlich dekorieren. Blair kündigt sich kurzfristig doch für die Feiertage an. Nun bleiben dem Ehepaar nur noch 24 Stunden, um das gewohnte Weihnachtsfest mit Baum, Weihnachtsrummel und Geschenken zu organisieren – verrückte Weihnachten stehen bevor.

„Verrückte Weihnachten“ im TV: 28. November, 20:15 Uhr auf VOX



Der kleine Lord

Von einfachen Verhältnissen in New York hin zur Aristokratie in England. Der 8-jährige Ceddie Errol (Ricky Schroder) lebt mit seiner Mutter in den USA, sein Vater ist bereits verstorben. Seinen Großvater, Earl von Dorincourt (Alec Guinness), hat er bis dahin nie kennengelernt. Der Grund: Die Familien sind zerstritten. Doch es kommt, wie es kommen muss: Ceddie wird eines Tages den Besitz des Großvaters erben und Lord Fauntleroy – der kleine Lord – werden. Die Einladung nach England lässt nicht lang auf sich warten. Den Trailer gibt es hier.

Dann läuft „Der kleine Lord“ im Fernsehen: 23. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten 26. Dezember, 15:50 Uhr im Ersten



Das Wunder von Manhattan

Die kleine Susan (Mara Wilson) gelangt an diesem Weihnachtsfest an den einen Punkt, an den jedes Kind irgendwann kommt. Sie fragt sich: Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Sie zweifelt daran. Schließlich sieht man auf den Straßen jede Menge Männer mit weißen Bärten. Selbst ihre Mutter Dorey (Elizabeth Perkins) hat gerade erst einen Weihnachtsmann für das Kaufhaus Cole engagiert. Doch dieser ist anders, als die plastikbärtigen Männer, die Susan von ihrem Fenster aus beobachtet.

Der alte Mann mit Namen Herr Kringle (Richard Attenborough) wirkt authentisch und zieht die Kinder magisch an. Auch Susan gerät ins Wanken. Doch kaum haben andere Weihnachtsmänner Herrn Kringle erspäht, wollen sie ihn loswerden – und spinnen eine gemeine Intrige. Der alte Mann landet in einer Anstalt, in der er behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein. Doch kann das sein? Anwalt Bryan Bedford (Dylan McDermott) geht dem auf die Spur – gemeinsam mit Susan.

„Das Wunder von Manhattan“ im Free TV: 3. Dezember, 20:15 Uhr auf VOX 4. Dezember, 17:55 Uhr auf VOX



Liebe braucht keine Ferien

Iris (Kate Winslet) ist zwar eine gefragte Journalistin in London, doch in der Liebe hat die junge Frau Pech. Seit Jahren ist sie unglücklich in ihren Kollegen Jasper (Rufus Sewell) verliebt. Und das weiß nicht nur er, sondern auch all ihre Kollegen. Auf der Weihnachtsfeier wird dann auch noch zu allem Überfluss verkündet, dass Jasper heiraten wird. Zeitgleich schmeißt die erfolgreiche Kinotrailerproduzentin Amanda (Cameron Diaz) in Los Angeles ihren Freund Ethan (Edward Burns) aus dem Haus. Beide Frauen sind sich einig: Sie brauchen eine Veränderung.

Und die finden sie im Häusertausch über Weihnachten: Spontan fliegt Amanda nach Surrey nahe London, um in Iris‘ Haus zu wohnen, während Iris über die Feiertage nach Los Angeles fliegt. Dort trifft die Engländerin nicht nur auf den kauzigen Drehbuchautoren Arthur Abbot (Eli Wallach), sondern auch auf den Komponisten Miles (Jack Black). Zeitgleich taucht der gutaussehende Graham (Jude Law) am Cottage von Amanda in Surrey auf. Was sie nicht weiß: Er ist Iris‘ Bruder. Doch da sind beide Frauen bereits in neue Geschichten verstrickt. Hier gehts zum Trailer.