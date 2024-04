Der Norddeutsche Rundfunk (NDR), Radio Bremen und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) rücken näher zusammen und kooperieren bei der Sendeabwicklung. Die technische Abwicklung der linearen Fernsehprogramme von NDR und Radio Bremen erfolgt ab sofort über den MDR in Leipzig. Von dort aus läuft die neue Sendeabwicklung bereits zentral für das MDR-Fernsehen. Hintergrund ist eine umfassende Strukturreform der ARD, deren Ziel auch Einsparungen sind. Die Folgen sind für dich nur in einem Punkt sichtbar: Dem HD-Logo der Sender.

HD-Logo verschwindet wegen Änderung beim Playout

Für dich als Zuschauer ändert sich dadurch nichts. Denn das sogenannte Playout ist für dich nicht sichtbar und doch wesentlich. In der Sendeabwicklung werden die entsprechenden eingeplanten, vorproduzierten Sendungen „on Air“ geschickt. Auch die Umschaltung in Live-Sendungen erfolgt durch das Playout. Derartige Playout-Center werden von großen Sendern selbst betrieben, oft aber auch ausgelagert an Dienstleister. So bietet beispielsweise der Satelliten-Betreiber SES Astra neben der reinen Satellitenübertragung auch die Sendeabwicklung an, die auch von diversen deutschen Sendern genutzt wird. Details dazu erfährst du ein einer Reportage auf inside digital.

Eine sichtbare Folge der gemeinsamen Sendeabwicklung von NDR, MDR und Radio Bremen gibt es aber doch. In den Logos von NDR und Radio Bremen entfällt ab sofort der Zusatz „HD“. Trotz dieser Anpassung senden die jeweiligen Programme weiterhin in HD-Qualität. Den MDR-Zuschauerinnen und -Zuschauern ist dies bereits vertraut. Der Grund: Der MDR nutzt die neue Sendeabwicklung seit rund einem Jahr für seine lineare Ausspielung. Das HD-Logo war bisher einerseits eine Marketing-Maßnahme, für dich aber auch ein Indiz, die SD- von der HD-Variante zu unterscheiden. Letzteres ist bald aber ohnehin nicht mehr notwendig: Anfang 2025 werden die SD-Versionen der ARD-Sender abgeschaltet.