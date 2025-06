ZDF macht Schluss: Beliebte Sendung fliegt raus

ARD und ZDF sind unter Druck und reagieren mit Sparmaßnahmen und Reformen. So wurden erst in diesem Jahr einige SD-Sender endgültig abgeschaltet und die Mediathek einer Runderneuerung unterzogen. Dass man sich die Rechte zur Fußball Weltmeisterschaft 2026 nicht gesichert hat und der Telekom überlässt, wird wohl mit einer Sublizenz für einige Spiele geregelt. Doch das steht zurzeit noch in den Sternen. Aktuell ist jedoch ein weit kleinerer Schritt geplant. Und der trifft die Gamer-Szene in Deutschland.

Game Two: Letzte Folge bei ZDFneo

Fast 400 Folgen hat Game Two auf dem Buckel. Und jetzt stehen die Macher vor dem Aus des erfolgreichen Formats. Zumindest beim ZDF geht es laut DWDL nicht weiter. Dort möchte man sich mehr auf „Fiction“ und für ein breiteres Publikum angelegte Shows konzentrieren.

Die Macher hinter Game Two im Hamburger Produktionshaus Rocket Beans wollen das Gaming-Magazin jedoch nicht aufgeben und suchen einen neuen Weg der Ausspielung. Nachdem Game Two erst bei Funk über den Äther gelaufen war, folgte die Ausspielung bisher über das Programm von ZDFneo. Dort wird in vier Wochen auch die vorerst letzte Folge ausgestrahlt. Am 3. Juli lässt das ZDF mit der Folge 382 also den Vorhang fallen.

Game Two ist vor allem wegen der Konzentration auf die Videospielbranche und deren Fans bekannt. Das inoffizielle Vorgängerformat Game One stammt aus der MTV-Zeit und wurde 2016, zwei Jahre nach dessen Ende, von Game Two abgelöst. Das endgültige Ende möchte man bei der Produktionsfirma jedoch nicht einläuten. „Ich hoffe, dass wir im August einen neuen Hafen für ,Game Two‘ haben werden“, lässt sich Arno Heinisch, Geschäftsführer der Beans Entertainment GmbH, von DWDL zitieren. Wo es das Format jedoch hintreibt, bleibt weiterhin im Dunkeln. Bisher haben sich die Hamburger nicht zu einem Nachfolge-Sender oder -Ausspielort geäußert.