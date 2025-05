Netflix Update: Spektakuläre Neuheiten vor dem Start

Pünktlich zum Sommeranfang können sich die Abonnenten von Netflix (Tipp: Bis 1.6. gibt’s hier noch Rabatt aufs Abo – auch für Bestandskunden) wieder über zahlreiche spektakuläre Neuheiten im Programm des großen US-amerikanischen Streaminganbieters freuen. Ob man dazu auch die zweite Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ zählen kann, werden wahrscheinlich nur Fans der „Tokio Hotel“-Zwillinge beurteilen können. Fakt ist: Das Reality-Format rund um die beiden Brüder blickt ab dem 17. Juni 2025 einmal mehr hinter die Kulissen ihres mal mehr, mal weniger aufregenden (Tour)Lebens. Aber natürlich sind bei Netflix im Juni 2025 auch wieder „echte“ Serienneustarts und -fortsetzungen mit von der Partie.

„Squid Game“ Staffel 3: Großes Serien-Finale bei Netflix

Einer der größten Serienhits der vergangenen Jahre ist zweifelsohne „Squid Game“. Und ab dem 27. Juni 2025 dürfen sich Fans endlich auf die bereits dritte Staffel der Serie freuen. Nach dem Tod seines engsten Verbündeten will Spieler 456, Gi-hun, in der finalen Staffel der meistgestreamten Netflix-Serie den Machenschaften des Frontmannes endgültig ein Ende setzen. Doch der infiltriert das Spiel mit einer falschen Identität, was Gi-hun zur Verzweiflung treibt. Die große Frage lautet: Wie wird das Spiel enden? Autor und Regisseur Hwang Dong-hyuk hat versprochen, der Serie ein würdiges Ende zu spendieren. Man darf gespannt sein… (zum Trailer)

„Sara – Die Frau im Schatten“ Staffel 1: Neue Drama-Serie aus Italien

Ein Mix aus Thriller und Drama ist in „Sara – Die Frau im Schatten“ zu erleben. Ab dem 3. Juni 2025 wird darin die Geschichte einer ehemaligen Geheimagentin erzählt, die nach dem frühzeitigen Tod ihres Sohnes nicht nur einsam, sondern auch erschöpft ist. Um herauszufinden, warum er sterben musste, bittet sie ihre Freundin und Ex-Kollegin um einen Gefallen. Doch alles hat seinen Preis. Sara wird wieder in ihr altes Leben hineingezogen. Früher nannte man sie die „unsichtbare Frau“ – und ihr Talent wurde nie infrage gestellt. Während sie Einzelheiten über das Leben ihres Sohnes, über das sie kaum etwas wusste, ans Licht bringt, wird Sara in einen Fall hineingezogen, der die Geister ihrer Vergangenheit heraufbeschwört – was nicht nur kompliziert sondern auch gefährlich ist.

„Fubar“ Staffel 2: Netflix setzt Actionserie fort

Ab dem 12. Juni 2025 geht bei Netflix die Actionserie „Fubar“ in die Fortsetzung. Eine der Hauptrollen wird darin von Arnold Schwarzenegger gespielt. Er mimt den erfahrenen CIA-Agenten Luke Brunner, der kurz vor dem Ruhestand steht. Nach seinem letzten Einsatz, bei dem er eine andere Agentin – zufällig seine Tochter – rettete, kehrt er jedoch zurück und trifft auf neue Gegenspieler. Dieses Mal ist es eine alte Flamme aus Lukes Vergangenheit, die droht, die Welt zu zerstören… wenn sie nicht zuerst sein Leben zerstört. Schnell überschlagen sich die Ereignisse. (zum Trailer)

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir auf einen Blick, welche Serien bei Netflix in den kommenden Wochen auf der Programmagenda stehen. Dabei blicken wir auch über den Juni hinaus und zeigen dir, auf welche weiteren Serienneustarts du dich in den kommenden Monaten freuen kannst.

Serie Staffel verfügbar ab Untold: The Fall of Favre 1 20. Mai 2025 Newly Rich, Newly Poor 1 21. Mai 2025 Maschi veri 1 21. Mai 2025 Sneaky Links: Dating After Dark 1 21. Mai 2025 Tyler Perry's She The People 1 22. Mai 2025 Sirens 1 22. Mai 2025 Forget You Not 1 23. Mai 2025 Big Mouth 8 23. Mai 2025 Our Unwritten Seoul 1 24. Mai 2025 CoComelon 13 [Kids & Family] 26. Mai 2025 F1: The Academy 1 28. Mai 2025 Dept. Q 1 29. Mai 2025 Sara – Die Frau im Schatten 1 3. Juni 2025 Code des Verbrechens 2 4. Juni 2025 La primera vez 3 4. Juni 2025 Power Moves with Shaquille O'Neal 1 4. Juni 2025 Barracuda Queens 2 5. Juni 2025 Ginny & Georgia: Staffel 3 3 5. Juni 2025 Tires 2 5. Juni 2025 Mercy For None 1 6. Juni 2025 The Survivors – Der Sturm 1 6. Juni 2025 Die tierischen Fälle von Kit und Sam 5 [Kids & Family] 9. Juni 2025 Aniela 1 11. Juni 2025 Cosmo & Wanda – Ein neuer Wunsch 2 [Kids & Family] 12. Juni 2025 FUBAR 2 12. Juni 2025 Kings of Jo'Burg 3 13. Juni 2025 Kaulitz & Kaulitz 2 [Reality] 17. Juni 2025 Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum 2 18. Juni 2025 Somebody Feed Phil 8 18. Juni 2025 YOLANTHE 1 18. Juni 2025 The Waterfront 1 19. Juni 2025 Olympo 1 20. Juni 2025 The Ultimatum: Queer Love 2 25. Juni 2025 Squid Game 3 27. Juni 2025 Rana Naidu 2 Juni 2025 The Great Indian Kapil Show 3 Juni 2025 Too Hot to Handle: Spanien 1 Juni 2025 Too Much 1 10. Juli 2025 Wednesday 2a

2b 6. August 2025

3. September 2025 Bridgerton 4

5

6 2026

noch offen

noch offen Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Stranger Things 5 noch offen The Gentlemen 2 noch offen

Neue Filme bei Netflix im Juni 2025

Ergänzend zu neuen Serien darfst du dich bei Netflix in den kommenden Wochen natürlich auch wieder auf neue Filme freuen. Zum Beispiel auf den Actionfilm „K.O.“ mit Ciryl Gane, der als MMA-Kämpfer den Sohn eines Rivalen finden muss, den er unbeabsichtigt getötet hat. Dabei muss er sich einer Gangster-Crew in Marseille stellen. Ganz anderes Genre, ganz andere Story: In „Tyler Perry’s Straw“ treibt ein erschütternd schlechter Tag eine hart arbeitende, alleinerziehende Mutter an den Rand ihrer Kräfte – und zu einer schockierenden Verzweiflungstat.

Titel Verfügbar ab Air Force Elite: Thunderbirds 23. Mai 2025 Dokumentation Fear Street: Prom Queen 23. Mai 2025 Neben der Spur 2 23. Mai 2025 Venom: The Last Dance 23. Mai 2025 Cold Case: Die Tylenol-Morde 26. Mai 2025 Dokumentation Tief im Herzen 30. Mai 2025 Die schwarze Witwe 30. Mai 2025 Pfad der Vergeltung 31. Mai 2025 Lost in Starlight Mai 2025 K.O. 6. Juni 2025 TYLER PERRY'S STRAW 6. Juni 2025 Trainwreck: Tragödie beim Astroworld-Festival 10. Juni 2025 Dokumentation Der Fall „Air Cocaine“: Schmuggler in 10.000 Meter Höhe 11. Juni 2025 Dokumentation Nuestros tiempos 11. Juni 2025 Titan: Die OceanGate-Katastrophe 11. Juni 2025 Dokumentation Viva a Vida – Auf das Leben 11. Juni 2025 Trainwreck: Chaos-Bürgermeister 17. Juni 2025 Dokumentation KPop Demon Hunters 20. Juni 2025 Semi-Soeter 20. Juni 2025 Anime Trainwreck: Poop Cruise 24. Juni 2025 Dokumentation Brick 10. Juli 2025 The Thursday Murder Club 28. August 2025 Jay Kelly 5. Dezember 2025

Spannend dürfte auch eine neue Dokumentation sein, die ein schweres U-Boot-Unglück in den Mittelpunkt stellt: „Titan – Die Oceangate-Katastrophe“. Die Doku beleuchtet die tragische Reise des U-Boots „Titan” im Jahr 2023 zum Wrack der „Titanic” – und den ehrgeizigen CEO von OceanGate, der hinter dem Vorhaben stand. Verfügbar ist das Werk, das neue Details zu der Katastrophe offenbaren will, ab dem 11. Juni 2025.