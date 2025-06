Darsteller, Drehort und Release: Alle Infos zur Harry Potter Serie

Der letzte Harry Potter Film „Heiligtümer des Todes – Teil 2“ kam vor rund 13 Jahren ins Kino. Doch weiterhin begeistern sich Millionen Fans weltweit für die Geschichten aus Hogwarts. Nun soll die Geschichte von Harry, Ron und Hermine neu verfilmt werden. Und zwar als Serie. Diese soll sich näher an den Büchern orientieren als die Filme. Jedes Buch soll mindestens eine Staffel umfassen, sodass deutlich mehr Zeit bleibt, die Geschichte zu erzählen.

Das sind die neuen Darsteller von Harry, Ron, Hermine und Co

Vergangenen September haben die Produzenten der neuen TV-Serie einen Casting-Aufruf gestartet. Über 32.000 Kinder haben sich beworben und nach 8 Monaten stehen nun die drei Hauptdarsteller offiziell fest. Dominic McLaughlin wird den berühmten Zauberlehrling Harry Potter spielen. Der 12 Jahre alte Schauspieler kommt aus Schottland und stand bereits für die Serie Grifted vor der Kamera, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Arabella Stanton schlüpft in die Rolle von Hermine Granger. Die 11-Jährige stand bereits bei der West-End-Produktion Matilda The Musical auf der Bühne und spielte dort die Hauptrolle. Ron Weasley wird von Alastair Stout gespielt, welcher in der Serie sein Debüt als TV-Schauspieler feiert.

Die Hauptdarsteller der neuen Harry Potter Serie stehen fest

Auch für viele weitere Charaktere aus dem Harry Potter Universum sind bereits Schauspieler gefunden worden.

Drehstart noch 2025

Nachdem die Entscheidungen für den Cast gefallen sind, haben die Dreharbeiten bereits begonnen. Die erste Szene entsteht auf der Île de Sein, einer kleinen Atlantikinsel vor der bretonischen Küste. Dort soll die Szene spielen, in der die Dursleys mit Harry auf eine einsame Insel fliehen und Hagrid dem jungen Harry erklärt: „Du bist ein Zauberer“.

Ein Großteil der Serie wird jedoch in den Warner-Bros-Studios in Leavesden bei Watford, einige Kilometer außerhalb von London, gedreht. Hier wurden bereits die originalen Filme aufgenommen. Das Budget der Serie liegt bei 75 Millionen Pfund – pro Folge. Geplant sind sieben Staffeln, eine Staffel pro Buch.

Die Winkelgasse in den Warner-Bros-Studios bei Watford

Wann erscheint die Harry Potter Serie?

Ein genaues Erscheinungsdatum ist bisher nicht bekannt. Frühstens im dritten Quartal 2026 soll es losgehen. Die Produzenten planen wohl einen Start der Serie für Ende 2026. Zumindest hatte man dies bisher bei Interviews durchblicken lassen, ohne einen exakten Termin zu nennen.

Bei der Harry Potter Serie handelt es sich um eine HBO-Produktion. In Deutschland dürfte die Serie daher auf Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen sein. Möglicherweise erscheint die Serie in Deutschland auch erst einige Monate nach dem US-Release im Jahr 2027. Im Juni 2027 feiert das erste Buch der Harry Potter Reihe sein 30-jähriges Jubiläum.