Netflix Update: Viele Neuerungen für alle Kunden

Wer sich ein Abonnement von Netflix gönnt, darf sich auch im Mai 2025 wieder auf einige gleichermaßen interessante wie spannende Neuheiten freuen. Sowohl im Serien- als auch im Film-Segment stehen einige packende Neustarts und Fortsetzungen auf der Programm-Agenda des Streamingdienstes. Von Drama über Science-Fiction bis zu Comedy lässt Netflix auch im kommenden Monat wieder ein umfangreiches Angebot an neuen Inhalten auf seine Nutzer los.

„The Four Seasons“ – Staffel 1 startet bei Netflix

Bereits ab dem 1. Mai 2025 startet bei Netflix eine neue Original-Serie: „The Four Seasons“. In dieser Comedy-Serie wird die jahrzehntelange Freundschaft dreier Ehepaare auf die Probe gestellt. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als sich ein Paar trennt und die gemeinsamen vierteljährlichen Kurzreisen dadurch gehörig durcheinandergebracht werden. Netflix verspricht: „The Four Seasons“, basierend auf dem Spielfilm „Vier Jahreszeiten“ aus dem Jahr 1981, ist eine urkomische, emotionale Liebeserklärung an alle Langzeitehen und alten Freundschaften.

Neue Drama-Serie: „Sirens“ – Staffel 1

Als weiteres Highlight stellt Netflix für den 22. Mai 2025 die neue Drama-Serie „Sirens“ ins Video-on-Demand-Schaufenster. Auf einem luxuriösen Strandanwesen gerät eine junge Frau mit der charismatischen Chefin ihrer Schwester aneinander – ein Wochenende voller Machtspiele, Verführung und dunklem Humor ist die Folge. Frauen, Macht und der soziale Status stehen im Mittelpunkt dieser US-Produktion.

Kurzfilme in Serie: „Love Death & Robots“ Staffel 4

Bereits in die vierte Staffel geht bei Netflix ab dem 15. Mai 2025 die Science-Fiction-Serie „Love, Death & Robots“. Dinosaurier-Gladiatoren, messianische Katzen und Marionetten-Rockstars – zehn neue Kurzfilme mit dem gewohnt unverwechselbaren Stil aus Horror, Sci-Fi und Humor sind zentrale Elemente dieser Serie, die komplett animiert ist. (zum Trailer)

Thriller gefällig? Erste Staffel von „Secrets we Keep“ bietet genau das

Ebenfalls ab dem 15. Mai 2025 geht bei Netflix die neue Thriller-Serie „Secrets We Keep“ an den Start. Nachdem ein Au-pair aus der Nachbarschaft eines der wohlhabendsten Stadtteile Dänemarks im Norden von Kopenhagen verschwindet, sucht die Nachbarin Cecilie nach Antworten – und enthüllt dabei Geheimnisse, die ihre scheinbar perfekte Welt bedrohen. Plötzlich steht sie nämlich selbst in Verdacht, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben.

Serie Staffel verfügbar ab Battle Camp 1 23. April 2025 Carlos Alcaraz: Auf meine Art 1 23. April 2025 You – Du wirst mich lieben 5 24. April 2025 Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge 1 [Kids & Family] 30. April 2025 Eternauta 1 30. April 2025 Bad Boy 1 1. Mai 2025 Der Schatten 1 1. Mai 2025 The Four Seasons 1 1. Mai 2025 Unseen 2 2. Mai 2025 Die Mega-Monster-Wheelies 2 [Kids & Familiy] 5. Mai 2025 The Devil's Plan 2 6. Mai 2025 Untold: Shooting Guards 1 6. Mai 2025 Full Speed 2 7. Mai 2025 Blood of Zeus 3 [Anime] 8. Mai 2025 FOREVER 1 8. Mai 2025 The Royals 1 9. Mai 2025 Tastefully Yours 1 12. Mai 2025 Bad Thoughts 1 13. Mai 2025 Untold: The Liver King 1 13. Mai 2025 Leiterspiel 1 14. Mai 2025 Bet 1 15. Mai 2025 Danke – Nächster! 2 15. Mai 2025 Franklin 1 15. Mai 2025 Love, Death & Robots 4 15. Mai 2025 Pörni 5 15. Mai 2025 Secrets We Keep 1 15. Mai 2025 Vergiftetes Vermächtnis 1 16. Mai 2025 Dear Hongrang 1 16. Mai 2025 Fußball-Eltern 1 16. Mai 2025 Untold: The Fall of Favre 1 20. Mai 2025 Newly Rich, Newly Poor 1 21. Mai 2025 Maschi veri 1 21. Mai 2025 Sneaky Links: Dating After Dark 1 21. Mai 2025 Tyler Perry's She The People 1 22. Mai 2025 Sirens 1 22. Mai 2025 Forget You Not 1 23. Mai 2025 Big Mouth 8 23. Mai 2025 Our Unwritten Seoul 1 24. Mai 2025 CoComelon 13 [Kids & Family] 26. Mai 2025 F1: The Academy 1 28. Mai 2025 Dept. Q 1 29. Mai 2025 Mad Unicorn 1 Mai 2025 Losmen Bu Broto: The Series 1 Mai 2025 Rhythm + Flow: Poland 1 Mai 2025 Wednesday 2a

2b 6. August 2025

3. September 2025 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Bridgerton 4 noch offen Crooks 2 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Squid Game 3 noch offen Stranger Things 5 noch offen

Neue Filme bei Netflix im Mai 2025

Auch mit neuen Filmen geizt Netflix im Mai 2025 nicht. So steht zum Beispiel ab dem 9. Mai 2025 die Komödie „Nonnas“ auf Abruf zur Verfügung. Nach dem Verlust seiner geliebten Mutter riskiert ein New Yorker Mechaniker alles, um ihr zu Ehren ein italienisches Restaurant zu eröffnen, in dem Großmütter – Nonnas – kochen. Wenige Tage später, ab dem 13. Mai 2025, steht „Untold: The Liver King“ zur Verfügung. Brian Johnson baute ein Supplement-Imperium auf, indem er in den sozialen Medien zeigte, wie er rohes Fleisch verschlang und immer muskulöser wurde. Doch wie konnte der Liver King wirklich solche Muskeln aufbauen?

Titel Verfügbar ab Bullet Train Explosion 23. April 2025 Flug 3054: Eine vorhergesagte Tragödie 23. April 2025 Dokumentation Woody Woodpecker 23. April 2025 Havoc 25. April 2025 Chef's Table: Legends 28. April 2025 Dokumentation Exterritorial 30. April 2025 Wendepunkt: Der Vietnamkrieg 30. April 2025 Dokumentation Jewel Thief - The Heist Begins April 2025 Brick 10. Juli 2025 The Thursday Murder Club 29. August 2025 Angi: (K)eine perfekte Mörderin 1. Mai 2025 Dokumentation Das schnelle Geld 1. Mai 2025 Eins und Eins macht vier 1. Mai 2025 Ihr größter Fan 1. Mai 2025 Punch-Drunk Love 1. Mai 2025 The Northman 7. Mai 2025 Verirrte Kugel 3 7. Mai 2025 Die Briten und der Blitz 5. Mai 2025 Dokumentation Fred und Rose West: Eine britische Horror-Story 6. Mai 2025 Dokumentation Karol G: Mañana fue muy bonito 8. Mai 2025 Dokumentation Mala influencia – Verbotene Liebe 9. Mai 2025 Nonnas 9. Mai 2025 Tödlich: Eine amerikanische Ehe 9. Mai 2025 Dokumentation Ein Fremder ohne Namen 12. Mai 2025 American Manhunt: Die Jagd auf Osama Bin Laden 14. Mai 2025 Dokumentation Baila, Vini – Fußballlegende Vinícius Júnior 15. Mai 2025 Dokumentation Chaos Walking 16. Mai 2025 Die Quilt-Macher 16. Mai 2025 Dokumentation Drei gleiche Fremde 18. Mai 2025 Air Force Elite: Thunderbirds 23. Mai 2025 Dokumentation Fear Street: Prom Queen 23. Mai 2025 Neben der Spur 2 23. Mai 2025 Venom: The Last Dance 23. Mai 2025 Cold Case: Die Tylenol-Morde 26. Mai 2025 Dokumentation Tief im Herzen 30. Mai 2025 Die schwarze Witwe 30. Mai 2025 Pfad der Vergeltung 31. Mai 2025 Lost in Starlight Mai 2025

Seit wenigen Tagen kannst du dich bei Netflix übrigens auch mit neuen Folgen der Serie „Black Mirror“ vergnügen. Die bereits siebte Staffel der Hit-Serie aus Großbritannien ist ab sofort verfügbar.