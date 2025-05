20 Mio. Ansichten: Netflix-Film schlägt ein wie eine Bombe

Dass bildgewaltige Action-Blockbuster regelmäßig die Charts stürmen, ist kein großes Geheimnis. Und sie haben sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung. Doch aktuell dominiert eine ganz andere Art von Film die globale Netflix-Rangliste. Ein Streifen mit vier Omas – und Vince Vaughn.

Nonnas

Die Handlung von „Nonnas“ ist im Grunde recht simpel. Nachdem seine Mutter verstirbt, entscheidet sich Joe Scaravella (Vince Vaughn) dazu, sein Leben umzukrempeln. Er eröffnet auf Staten Island ein italienisches Restaurant mit dem Namen „Enoteca Maria“, sucht sich als Köchinnen jedoch keine Profis, sondern italienischstämmige Großmütter. Auf diese Weise möchte er seiner Mutter gedenken und etwas Gutes tun. Doch ganz so wie geplant läuft die Sache dann doch nicht.

Die neue Filmkomödie ist aktuell exklusiv auf Netflix verfügbar. Im Regiestuhl saß dabei Stephen Chbosky („Vielleicht lieber morgen“, „Wunder “), während unter anderem Susan Sarandon, Linda Cardellini, Drea de Matteo und Joe Manganiello auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Seit „Nonnas“ am 9. Mai 2025 auf Netflix erschienen ist, stürmte der Streifen die Top-10-Liste. Zwischen dem 12. und dem 18. Mai verzeichnete er über 20 Millionen Ansichten bei 38 Millionen angeschauten Stunden. Ein voller Erfolg also, was auch die positiven Kritiken auf der Filmbewertungs-Plattform Rotten Tomatoes belegen. Hier erhielt der Streifen von den Kritikern 81 von 100 Prozent und von den Zuschauern 74 Prozent. Etwas schwächer fielen derweil die Bewertungen auf IMDb aus. Denn hier vergaben die Zuschauer bisher im Schnitt „nur“ 6,9 von 10 Sternen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Eine wahre Geschichte

Wer sich selbst ein Bild von „Nonnas“ machen möchte, kann dies bereits jetzt sowohl mit einem normalen als auch mit einem werbebasierten Netflix-Abo tun. Und wer stattdessen im Enoteca Maria dinieren will, der muss nach New York. Denn „Nonnas“ basiert auf einer wahren Geschichte. So sind im Abspann der Filmkomödie Bilder aus dem echten Restaurant zu sehen.



In Deutschland befindet sich „Nonnas“ aktuell übrigens auf dem zweiten Listenplatz. Darüber positionierte sich das spanische Liebes-Drama „Bad Influence“.