Nächstes Sky Update: Dutzende Neuheiten für alle Kunden

Wer ein Sky– oder Wow-Abo nutzt, darf sich auch in den kommenden Wochen wieder auf einige spektakuläre neue Inhalte freuen. Neben zahlreichen True-Crime-Premieren und neuen Dokumentationen sind natürlich auch wieder einige neue Serien ein Teil der bevorstehenden Veränderungen im Programm. So kannst du zum Beispiel bei SYFY die ersten beiden Staffeln von „Star Trek: Discovery“ sehen. Doch auch abseits des Weltraum-Kosmos gibt es bei Sky und Wow natürlich einige neue Inhalte zu sehen.

„Family Law“ Staffel 4 startet bei Sky

So startet zum Beispiel bei Sky One linear ab dem 2. Juni 2025 und ab dann auch jederzeit auf Abruf die vierte Staffel von „Family Law“. Auf den ersten Blick eine typische Anwaltsserie, doch im Kern bietet sie viel mehr als dröge Justizgeschichten. Denn in „Familiy Law“ geht es zuweilen ziemlich amüsant zur Sache. Im Mittelpunkt steht Familienanwältin Abigail Bianchi, die nach einem Alkoholskandal aber nur noch in der Kanzlei ihres Vaters Harry Arbeit findet. Dort setzt sie sich als Anwältin für Familienrecht in teils skurrilen Fällen für ihre Klientinnen und Klienten ein. So vertritt sie eine Mutter, die ihre gleichgültigen Kinder enterben will, und widmet sich einem Sorgerechtsstreit im Zusammenhang mit einer Leihmutterschaft. Auch in Abigails Liebesleben tut sich einiges. Unterdessen steht die Zukunft der Familienkanzlei ihres

Vaters vor einer ungewissen Zukunft. Denn ein Zusammenschluss mit einer anderen Kanzlei

ist in Planung.

„Elsbeth“ startet in die zweite Staffel

Wenn eine Nebenrolle in einer Serie besonders beliebt ist, kann es passieren, dass sie eine eigene Serie bekommt. Mit Elsbeth Tascioni ist genau das passiert. Die Gastfigur aus „Good Wife“ und „The Good Fight“ hat sich derart stark zu einem Fanliebling entwickelt, dass extra für sie eine eigene Serie geschaffen wurde: „Elsbeth“. Und ab dem 14. Juni 2025 geht es in eine zweite Staffel bei Sky One. In der humorvollen Krimiserie greift eine exzentrische Juristin aus Chicago der New Yorker Polizei unter die Arme. Die Fälle konzentrieren sich dabei in guter alter „Columbo“-Manier nicht auf die Aufdeckung des Mörders, sondern auf die genialen Ermittlungsmethoden, mit denen die Hauptfigur die Täter überführt.

„The Gilded Age“: Staffel 3 startet bei Sky Atlantic

Ein ganz anderes Genre bedient „The Gildet Age“. Denn diese Serie entführt uns in das New York der 1880er-Jahre. Titelgebend ist die wirtschaftliche Blütezeit ‚Gilded Age‘. Und in Staffel 3 erleben Fans der Serie endlich eine Fortsetzung der Geschichte. Der Krieg zwischen den zwei New Yorker Opernhäusern ist entschieden. Mit der „Academy of Music“ hat auch der etablierte Geldadel einen herben Rückschlag erlitten. Die Russels stehen bereit, um ihren Platz an der Spitze der New Yorker Gesellschaft einzunehmen. Bertha Russel hat dabei ein neues Ziel vor Augen, das ihrer Familie den Zutritt zu ungeahnten Sphären ermöglichen würde. Ihr Mann George versucht unterdessen die Eisenbahnindustrie zu revolutionieren – falls er sich nicht vorher damit ruiniert. Das Brook House gegenüber steht Kopf, weil sich Agnes weigert, ihre Schwester Ada als neue Herrin des Hauses zu akzeptieren. Ihre Niche Marian sucht unterdessen nach der Liebe. Ihre Freundin Peggy Scott lernt einen attraktiven Arzt kennen aus Newport kennen. Doch seine Familie ist von ihren beruflichen Ambitionen wenig begeistert.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Magnum P.I. 4 1. Mai 2025 Sky One Seal Team 7 1. Mai 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen SOKO Stuttgart 13b 1. Mai 2025 Sky Krimi Verschwunden: Der Fall Eloi Rolland 1 1. Mai 2025 Sky Crime Deadly 60: Die gefährlichsten Tiere der Welt 5 2. Mai 2025 Sky Nature Suplex - Lüge und Mord 1 3. Mai 2025 Sky Krimi Cold Case Killers 3 6. Mai 2025 Sky Crime Insomnia 1 9. Mai 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Überlebenskampf der Wildtiere 1 9. Mai 2025 Sky Nature Clean Sweep - Ein tödliches Geheimnis 1 13. Mai 2025 Sky Krimi Verborgene Schätze der USA 1 13. Mai 2025 Sky Nature The Righteous Gemstones 4 14. Mai 2025 Sky Atlantic Das Nazi-Kartell 1 15. Mai 2025 Sky Documentaries Sky Original Doku Skymed 3 16. Mai 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Matock 1 17. Mai 2025 Universal TV Mord im Mittsommer 8 17. Mai 2025 Sky Krimi FBI: Most Wanted 5 20. Mai 2025 13th Street Never Seen Again 4

5 20. Mai 2025

27. Mai 2025 Sky Crime Enthüllt: Der erfundene Grooming-Skandal 1 26. Mai 2025 Sky Crime Life Below Zero - Überleben in Alaska 5 26. Mai 2025 Sky Documentaries The Ripper Speaks - Tonaufnahmen eines Serienkillers 1 28. Mai 2025 Sky Crime And Just Like That 3 30. Mai 2025 Sky (nur auf Abruf) Mobland 1 30. Mai 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Surveilled - Staatliche Kontrolle im digitalen Zeitalter 1 30. Mai 2025 Sky Documentaries Family Law 4 2. Juni 2025 Sky One Star Trek: Discovery 1

2 2.Juni 2025

23. Juni 2025 SYFY Dem Killer entkommen 1 4. Juni 2025 Sky Crime Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs 1 5. Juni 2025 Sky Documentaries Sky Original Doku Windsor Castle 1 5. Juni 2025 Sky Documentaries Der Yoga-Kult: Manipulation und Missbrauch 1 6. Juni 2025 Sky Crime Manhunt: Die Jagd nach dem Fuchs 1 10. Juni 2025 Sky Crime The Killer Nurse: Der Todesengel von Grantham 1 12. Juni 2025 Sky Crime Pete Rose: Eine Baseball-Legende packt aus 1 13. Juni 2025 Sky Documentaries Elsbeth 2 14. Juni 2025 Sky One Totans of Defense 1 17. Juni 2025 Sky Documentaries O.J. Simpson: Amerikas spektakulärster Mordprozess 1 19. Juni 2025 Sky Crime Murder by Medic - Tödliche Behandlung 1 23. Juni 2025 Sky Crime The Gilded Age 3 23. Juni 2025 Sky Atlantic Tayrona - Kolumbiens Naturparadies 1 24. Juni 2025 Sky Nature Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat 21 25. Juni 2025 Sky Nature Sins Of The Father: The Green River Killer 2 26. Juni 2025 Sky Crime David Frost vs. ... 1 27. Juni 2025 Sky Documentaries The Narrow Road to the Deep North 1 1. Juli 2025 Sky Poker Face 2 2. Juli 2025 Sky Dexter: Wiedererwachen 1 11. Juli 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 3 17. Juli 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Thundermans: Undercover 1 25. Juli 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Diese Ochsenknechts 4 September 2025 Sky Sky Original Doku IT: Welcome to Derry 1 Herbst 2025 Sky NCIS: Tony & Ziva 1 Herbst 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Atomic 1 2025 Sky Sky Original Serie Task 1 2025 Sky The Iris Affair 1 2025 Sky Sky Original Serie Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Serie Landman 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Tulsa King 3 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie Yellowjackets 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky und Wow im Juni 2025

Abseits von neuen Serien gibt es bei Sky und Wow im Juni 2025 aber natürlich auch neue Filme zu sehen, wenn du als Kunde das Cinema-Paket abonniert hast. Zum Beispiel „Die Schule der magischen Tiere 3“ oder auch einen komplett animierten Film aus dem Franchise von „Der Herr der Ringe“: „Die Schlacht der Rohirrim“. Dabei handelt es sich um die Vorgeschichte zur weltbekannten Filmtrilogie. Und weil die Papstwahl ja noch in aller Munde ist, nimmt Sky auch „Konklave“ ins Programm auf und beleuchtet darin in fiktiver Form, wie eine Papstwahl hinter verschlossenen Türen abläuft und mit welchen Intrigen dort zu rechnen ist.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim (5. Juni 2025)

Die Schule der magischen Tiere 3 (13. Juni 2025)

Here After – Jenseits (13. Juni 2025 – Paramount+)

City of Darkness (14. Juni 2025)

Konklave (20. Juni 2025)

Anora (21. Juni 2025)

A Different Man (26. Juni 2025)

Wicked (27. Juni 2025)

Mafia Mamma (28. Juni 2025)

Sonic The Hedgehog 3 (4. Juli 2025 – Paramount+)

Gute Nachrichten gibt es übrigens für alle Sport-Fans: Sky hat für die kommende Saison nicht nur einen Ersatz für die beliebte Bundesliga-Konferenz gefunden (die zu DAZN wechselt), sondern auch die TV-Rechte für Übertragungen vom DFB-Pokal verlängern können.