Netflix kündigt das Ende an: Schon im Juni ist für viele Nutzer Schluss

Stell dir vor, du hast ein Netflix-Abo, schaltest den Fernseher an, um die nächste Folge einer Serie zu schauen. Und dann folgt die große Überraschung: Die Netflix-App ist verschwunden. Das mag zwar seltsam klingen, doch für so manchen Nutzer des Streaming-Dienstes wird das schon am 2. Juni Realität. Denn: Netflix hat angekündigt, seine App einstellen zu wollen. Zwar nennt man keinen genauen Grund dafür, allerdings sind nur Nutzer bestimmter Geräte betroffen.

Netflix: Auch Amazon bestätigt das Aus

Nicht nur Netflix informiert derzeit Nutzer über die Abschaltung seiner App, auch Amazon versendet E-Mails und erklärt, dass sie den Streaming-Dienst bald auf betroffenen Geräten nicht mehr streamen können. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, ein konsistentes, hochwertiges und sicheres Netflix-Erlebnis zu bieten. Wenn ein Gerät die erforderlichen Updates vom Hersteller nicht mehr erhält oder neue Funktionen nicht mehr unterstützt, kann der Support eingestellt werden“, heißt es dazu seitens des Unternehmens. Das bedeutet wohl: Da Amazon seinen Fire-TV-Stick und das Fire-TV-Modell der ersten Generation nicht mehr mit Updates versorgen wird, zieht Netflix den Stecker.

Die genannten Geräte erhalten seitens Amazon schon seit Längerem keine Software- oder Sicherheits-Updates mehr. Wer also einen Fire TV Stick am Fernseher angeschlossen hat, der noch aus dem Jahr 2014 stammt, wird ab dem 2. Juni umdisponieren müssen, wenn er oder sie weiterhin Netflix streamen möchte.

Was Betroffene jetzt tun können

Wer eines der aufgezählten Geräte besitzt und weiterhin Filme und Serien über Netflix streamen will, muss entweder einen neueren Fernseher besitzen, auf dem die App auch ohne Streaming-Stick läuft, oder ausweichen. So lässt sich der Streaming-Dienst zum Beispiel auch über eine Spielekonsole auf den TV bringen. Alternativ bietet sich ein neuer Fire TV Stick an, den es für knapp 45 Euro. Der Stick lässt sich per HDMI am Fernsehgerät anschließen und macht auch aus älteren Modellen, die nicht „Smart“ sind, einen Streaming-fähigen Fernseher. Oder aber, man schaut sich Serien und Filme bei Netflix über den Browser seines Computers an.

