Marvel: Diesen Kino-Hit kannst du ab sofort zu Hause schauen

Einen Film im Kino anzuschauen, ist nach wie vor eine besondere Erfahrung. Leider machen es steigende Preise oft unmöglich, so oft ins Kino zu gehen, wie man möchte. Zudem bieten zahlreiche Streaming-Anbieter mittlerweile so viele Alternativen an, dass es oft am praktischsten ist, Filme einfach gemütlich auf dem heimischen Sofa zu schauen. Ab sofort kannst du einen Film zu Hause streamen, den es bis vor ein paar Tagen nur im Kino zu sehen gab.

Captain America: Brave New World bei Disney+

Captain America gehört zu den wohl bekanntesten Superhelden überhaupt. Seit der Veröffentlichung des ersten Films ist der amerikanische Patriot fester Bestandteil des Marvel-Universums, wie wir es heutzutage aus dem Kino kennen. Mit der Veröffentlichung von Avengers: Endgame in 2019 legte Chris Evans, der den Superhelden bis dato verkörperte, das Schild nieder. Captain America: Brave New World zeigt jetzt jedoch, dass der Superheld auch ohne ihn weiter existiert.

Im neuen Film, der erst im Februar dieses Jahres in die Kinos kam, übernimmt Anthony Mackie die Rolle des Captain America. Zuvor war er Marvel-Fans als Sam Wilson, bzw. Falcon, bekannt. Nun muss er als neuer Captain die Welt vor einer globalen Verschwörung retten.

Der neue Captain America spaltet die Geister. Insbesondere Kritiker stehen dem Film skeptisch gegenüber. Bei Rotten Tomatoes zeigt sich allerdings auch, dass das normale Publikum dem Film durchaus etwas abgewinnen kann. Viele Fans bedauern, dass der Film etwas zu kurzweilig wirkt, sind aber davon überzeugt, dass viel Potenzial im neuen Captain America steckt. Wie sich Anthony Mackie in seiner neuen Rolle entwickelt, ist noch offen. Es scheint allerdings, als wäre ihm der Start gelungen.

Wo kann ich den Film schauen?

Du kannst Captain America: Brave New World ab sofort bei Disney+ streamen. Dazu benötigst du allerdings ein Abo, das nicht ganz günstig ist, außer du nimmst Werbeunterbrechungen in Kauf. Der Film hat eine Laufzeit von etwa 2 Stunden und ist in zahlreichen Sprachen verfügbar.