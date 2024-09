Die öffentlich-rechtlichen Sender stehen unter Beschuss. Ihnen wird vor allem aus bestimmten politischen Lagern vorgeworfen, zu regierungstreu zu berichten. Gleichzeitig stehen sie finanziell unter Beschuss, weil die Rundfunkgebühr nicht so stark steigen soll, wie die Sender es nach eigenem Bekunden bräuchten. Nun hat das ZDF bekannt gegeben, dass man fünf Sender abschalten wird.

ZDF beendet Satellit-Verbreitung in SD Ende 2025

Nahezu alle Haushalte in Deutschland empfangen ihre Programme inzwischen in HD-Qualität, heißt es vom ZDF. „Der Fernsehempfang in der geringeren SD-Qualität wird mittlerweile kaum noch genutzt“, so der Mainzer Sender in einer Presseerklärung. Deshalb werden ab 18. November 2025 die Programme ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA ausschließlich in HD-Qualität ausgestrahlt, teilt man mit. Damit folgt man dem Vorgehen der ARD, die bereits am 7. Januar 2025 ihre SD-Programme einstellen wird.

Die Ankündigung bezieht sich dabei vor allem auf die Ausstrahlung per Satellit. Es ist aber davon auszugehen, dass auch die Kabelanbieter die Sender nicht mehr weiter übertragen werden. So hat Vodafone gerade vergangene Woche erst angekündigt, die ARD-Sender in SD ebenfalls ab Januar nicht mehr zu übertragen.

Rund 15 Jahre lang wurden alle Programme sowohl in SD- als auch in HD-Qualität verbreitet. Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF nach eigenen Angaben, seine Kosten für die Programmverbreitung. Damit komme man auch der „berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen“ nach.

Die beiden gemeinsam mit der ARD veranstalteten Partnerprogramme ARTE und phoenix haben bereits im November 2022 ihre Ausstrahlung in SD-Qualität beendet. Warum sich das ZDF noch einmal elf Monate mehr Zeit lässt, die kaum genutzten Sender abzuschalten, teilte man nicht mit. Es ist zu erwarten, dass spätestens mit der ARD-Abschaltung im Januar die meisten verbliebenen SD-Haushalte auf HD umstellen werden.