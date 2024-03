Urlaub mit Kind: Die besten Tipps gegen Langeweile

Urlaube gehören wohl zum Besten, was das Jahr zu bieten hat. Unabhängig davon, ob man in den Urlaub fährt oder nicht, kann man in den Urlaubstagen endlich abschalten, entspannen und die Zeit mit seinen Liebsten verbringen. Kinder können sich in den Ferien allerdings ziemlich schnell langweilen und wollen beschäftigt werden. Darum haben wir uns Gedanken gemacht und einige interessante Tätigkeiten für Kinder und die Urlaubszeit herausgesucht. Das Spektrum reicht dabei von unterhaltsamen, über gemeinsame bis hin zu lehrreichen Aktivitäten.

Lehrreiche Tätigkeiten für Kinder im Urlaub

Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Sollten die Kinder ein wenig Nachholbedarf beim Unterrichtsstoff haben, können Lernapps sowie -tools, die sich teilweise an Grundschüler, teilweise jedoch auch an Abiturienten richten, Abhilfe schaffen. Mit dabei sind bekannte Größen wie die Plattform Duden Learnattack und Simpleclub. Und einige der Anwendungen lassen sich sogar kostenlos nutzen.

Ferner besteht die Möglichkeit, den Urlaub zu nutzen, um sich einer neuen Sprache zu bemächtigen beziehungsweise seine bereits vorhandenen Kenntnisse in den Ferien auszubauen. Auch zu diesem Zweck existieren mehrere teilweise kostenlose Anwendungen, mit deren Hilfe das Lernen sogar Spaß machen kann.

Nach der Arbeit kommt der Spaß

(Kostenlose) Online-Spiele

Sobald die Kinder genug Ferienzeit in das Lernen investiert haben, ist Entspannung in Form von Spielen angesagt. Ob offline oder digital: Die meisten Kinder dürften in puncto Spiele bereits umfangreich ausgestattet sein. Da jedoch dieselben Games auf Dauer langweilig werden können, dürfte Abwechslung stets willkommen sein – vor allem, wenn man auch digital Zeit mit seinen Freunden verbringen kann. Die Rede ist natürlich von sogenannten Multiplayer-Games. Wobei einige davon auch bequem auf dem Smartphone gespielt werden können.

Und für das oftmals thematisierte Problem der unzureichenden Bewegung gibt es ebenfalls eine geeignete Lösung: Mit Fitness-Spielen lässt sich nicht nur die Zeit vertreiben, sondern man macht auch etwas für seinen Körper. Einige Games erlauben es dem Nutzer darüber hinaus in virtuelle Welten abzutauchen und immersive Abenteuer zu erleben.

(Kinder-)Filme für die ganze Familie

Sofern ein Abo vorhanden ist, können Kinder auch die Angebote von Video-on-Demand-Diensten wie Amazon Prime Video oder Netflix nutzen. Diese erweitern ihr Programm auch in diesem Monat wie üblich um zahlreiche Filme und Serien.

Hier geht’s zu den aktuellen Neuzugängen von Netflix und Amazon Prime Video

Auch gemeinsame Filmabende können im Urlaub respektive in den Ferien eine gute Idee darstelle. Nur leider erscheinen bei Netflix üblicherweise immer wieder die gleichen Kinderfilme und -serien. Glücklicherweise existieren geheime Codes, mit deren Hilfe Eltern konkret nach Kinder- & Familienfilmen suchen können. Videostreaming-Suchmaschinen verraten darüber hinaus allgemein, wo welche Filme aktuell gestreamt werden:

Lesen oder Nichtlesen, das ist hier die Frage

Bücher sind etwas Tolles. Sie entführen einen in fremde Welten, erweitern das Wissen, vermitteln Weisheit und – halten dir die Kinder in den Urlaubstagen eine Zeit lang vom Hals. Kurz gesagt: Sowohl für dich als auch für die Kinder selbst stellen Bücher eine gute Möglichkeit dar, um zu entspannen. Dank moderner Technik kannst du heutzutage zudem ganze Bibliotheken auf dem Smartphone aufbewahren. Welche Bücher-Apps die besten sind, erfährst du in unserem Ratgeber.

Auch wenn das geschriebene Wort zählt, sind Kinder oftmals zu jung oder nicht fokussiert genug, um ganze Bücher lesen zu können. In diesem Fall stellen Hörbücher eine gute Variante dar. Wir haben uns die fünf besten Podcast- und Hörbücher-Apps angesehen und verschaffen dir einen Überblick. Und der Überblick erstreckt sich übrigens auch über die besten Science-Fiction-Hörbücher.

Gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern in den Ferien

Wer bei dem Wort „Apps“ nur an Filme und Spiele denkt, der täuscht sich. Denn es existieren auch zahlreiche Anwendungen, die für Bewegung sorgen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So kannst du mit Sport- und Fitness-Apps nicht nur die Kinder unterhalten, sondern tust auch deiner Gesundheit etwas Gutes.

Die Belohnung folgt auf dem Fuße. Wir haben einige Koch-Apps zusammengetragen, die dafür sorgen, dass die beim Sport verlorenen Pfunde wieder an ihren rechtmäßigen Platz zurückkehren. Beim gemeinsamen Kochen vergeht nicht nur die Zeit wie im Flug, im Nachhinein bekommt man auch noch eine leckere Mahlzeit.