Das perfekte Frühstücks- und Osterei: So leicht geht's smarter

An Ostern darf eine Sache nicht fehlen, und das sind die bunt bemalten Eier, die Kinder suchen können. Doch ein perfekt zubereitetes Frühstücksei ist eine Kunst. Je nach Größe und gewünschtem Härtegrad müssen die Eier unterschiedlich lang kochen. Jedoch gibt es einige Eier-Gadgets, die dir den Alltag an Ostern erleichtern und dir die perfekt gekochten Ostereier zaubert.

Die passende App

Ein Gadget für dein Osterei ohne viel Aufwand ist eine passende Eieruhr. So bietet dir der App-Store eine kostenpflichtige App an, die dir bis in kleinste Detail berechnet, wie lang dein Ei braucht. Dabei musst du Angaben zur Ausgangstemperatur, zum Durchmesser des Eis und der Höhe machen. Zusätzlich kannst du wählen, ob das Ei flüssig, weich oder hart gekocht werden soll. Automatisch wird dann berechnet, wie lang das Ei gekocht werden muss. Sobald das Ei im Topf ist, kannst du den Timer starten und die App meldet sich, sobald dein Ei fertig ist. Für die Neugierigen gibt es auch einen Ei-Spion, der dir während der Kochzeit anzeigt, wie es in dem innersten deines Eis aussieht.

Wem die 1,59 Euro, beziehungsweise 1,09 Euro bei Apple, für „Die perfekte Eieruhr“ zu viel sind, kann sich auch eine aus den kostenlosen Apps aussuchen. Die App „Eieruhr Free“ arbeitet mit den gleichen Angaben, wie die kostenpflichtige App um die optimale Zeit zu berechnen. Jedoch gibt es hier ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten was den Zielzustand des Eigelbs betrifft. So kannst du zwischen gerinnend, teils gesetzt, gesetzt, fest, hart und gummiartig auswählen. Was die App im Vergleich zu anderen nicht bietet, ist der Ei-Spion.

Die smarte Eieruhr

Bei der smarten Eieruhr legst du die eiförmige Uhr zusammen mit den Eiern in den Kochtopf. Die Eieruhren haben Markierungen an denen die unterschiedlichen Härtegrade angegeben sind. Das Gerät misst die Temperatur im Topf und kann daran erkennen, wie lang die Eier brauchen. Dabei verändert es die Farbe. Erreicht die Farbe die gewünschte Markierung dann kannst du das Frühstücksei aus dem Topf nehmen.

Mit einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch die Eier von PiepEi. Hier verändert sich aber nicht die Farbe, sondern die Eier fangen an zu singen, wenn die Ostereier im Topf eine bestimmte Härte erreicht haben. Es gibt dabei verschiedene Modelle. So spielt das Kölsche Piepei bei weichgekochten Frühstückseiern das Lied „Viva Colonia“, bei mittel-weichen Eiern den Song „Superjeilezick“ und „Schenk mir dein Herz“ bei hart gekochten Eiern. Aber nicht nur eine kölsche Variante gibt es. Ebenfalls gibt es auch diese Varianten:

Frühstücksei im smarten Eierkocher

Wer die Frühstückseier nicht im Kochtopf kochen möchte, kann sich auch einen smarten Eierkocher kaufen. Das Gerät von Emerio kann dabei bis zu sechs Eier gleichzeitig kochen und jedem Ei einen anderen Härtegrad verpassen. Das Gerät spricht mit dir und gibt dir zusätzlich ein Lichtsignal, sobald das Ei weich gekocht ist. Reicht weich gekocht nicht, lässt du das Ei einfach noch etwas drin bis sich der Eierkocher wieder meldet und dir mitteilt, dass es jetzt mittel-weich oder hart ist. Dabei kannst du auch ein Ei bei weich herausholen und das andere erst, wenn es hart gekocht ist. Das Gerät gibt es sowohl in einer englischsprachigen Ausführung als auch einer deutschsprachigen.

