Geheime Netflix-Codes: So enttarnst du versteckte Filme und Serien

Wozu sind Netflix-Codes gut? Um diese Frage verständlich beantworten zu können, muss man etwas ausholen: Das Portfolio der Streaming-Plattform Netflix umfasst auch im deutschsprachigen Raum tausende Filme und Serien. Wenn man jedoch etwas anschauen möchte, erhält man abgesehen von ein paar kleineren Variationen oftmals dieselben Vorschläge. Doch warum ist dem so? Die Antwort auf diese Frage ist überaus simpel: Genauso wie auch alle anderen Internet-Größen – beispielsweise Amazon oder Facebook – nutzt auch Netflix unterschiedlicher Algorithmen, die den Geschmack des Nutzers analysieren. Die Programme bedienen sich unterschiedlicher Faktoren wie etwa des Verlaufs oder der Bewertungen und erstellen Benutzerprofile.

Die Vorschläge, die du anschließend bekommst, entsprechen dem Bild, das Netflix von dir hat. Das ist einerseits ziemlich praktisch, andererseits entsteht auf diese Weise das beschriebene Problem mit immer denselben Vorschlägen. Zudem stecken dich die Algorithmen in eine Bubble. Auf diese Weise sinken die Chancen, dass dir „andere“ Filme und Serien angezeigt werden – und das, obwohl sie dir in der Realität durchaus gefallen könnten. Doch glücklicherweise gibt es eine einfache Möglichkeit, den Kreis zu durchbrechen: mithilfe von Netflix-Codes.

Netflix-Codes: Das steckt dahinter

Was Netflix-Codes sind, lässt sich ziemlich einfach erklären: Es sind Zahlenfolgen, denen Netflix spezifische Genres zugeordnet hat. Die Grundidee dahinter war höchstwahrscheinlich die, die Genres intern besser in das eigene System einbetten zu können. Doch Netflix-Codes lassen sich auch zweckentfremden und als Direktzugriff-Schlüssel verwenden. Unterm Strich sorgen die Codes dafür, dass du Zugriff auf unzählige Filme und Serien erhältst, die dir andernfalls verborgen geblieben wären. Darüber hinaus haben Netflix-Codes auch einen weiteren, positiven Nebeneffekt: Sobald du einige Titel angeschaut hast, die sich außerhalb deiner Bubble befinden, passen die Algorithmen dein Profil entsprechend an und die dir vorgeschlagenen Inhalte werden wieder vielfältiger.

Übrigens: Es existiert noch ein weiterer simpler Trick für „neue“ Netflix-Filme und -Serien.

Netflix-Codes verwenden – so geht’s

Nun stellt sich die Frage, wie und wo sich die unten abgebildeten Zahlenfolgen anwenden lassen. Grundsätzlich kannst du Netflix-Codes sowohl im Browser als auch in der Netflix-App und auf dem Smart-TV nutzen. Die Vorgehensweisen unterscheiden sich allerdings teilweise voneinander. In der App und auf dem Fernseher müssen die Codes in das Suchfeld eingetragen werden. Anschließend erscheinen die zum jeweiligen Genre gehörenden Filme – wie beispielsweise Western oder Action.

Dieselbe Vorgehensweise lässt sich auch im Internet-Browser anwenden, allerdings existiert hier zusätzlich auch eine andere, bessere Methode. Alles, was du tun musst, ist die URL (siehe unten) in die Suchleiste deines Browsers zu kopieren und „XYZ“ durch den Netflix-Zahlencode zu ersetzen. Der Vorteil bei dieser Herangehensweise ist, dass man zum einen angezeigt bekommt, um welches Genre es sich dabei konkret handelt. Zum anderen werden die Filme und Serien des jeweiligen Genres in die üblichen Kategorien wie „Derzeit beliebt“ unterteilt anstatt einfach in Form einer Endlosliste eingeblendet zu werden.

URL: https://www.netflix.com/browse/genre/XYZ

Codes für Netflix in der Übersicht

Science-Fiction & Fantasy

Action-Sci-Fi und -Fantasy: 1568

Alien-Sci-Fi: 3327

Fantasy-Filme: 9744

Science-Fiction-Abenteuer: 6926

Sci-Fi und Fantasy: 1492

Sci-Fi-Thriller: 11014

Action & Abenteuer

Abenteuer: 7442

Action- und Abenteuerkrimis: 9584

Action-Komödien: 43040

Action-Thriller: 43048

Asiatische Actionfilme: 77232

Comic- und Superheldenfilme: 10118

Historienfilme: 12123

Material-Arts-Filme: 8985

Militär-Action und -Abenteuer: 2125

Spionage-Actio und -Abenteuer: 10702

Anime

Action-Anime: 2653

Anime: 7424

Anime-Dramen: 452

Anime-Filme: 3063

Anime-Komödien: 9302

Animeserien: 6721

Fantasy-Anime: 11146

Horror-Anime: 10695

Sci-Fi-Anime: 2729

Serien

Action- und Abenteuerserien: 10673

Britische Serien: 52117

Comedyserien: 10375

Dramaserien: 11714

Dokureihen: 10105

Essen- und Reiseserien: 72436

Horrorserien: 83059

Kinderserien: 27346

Koreanische Serien: 67879

Krimiserien: 26146

Militärserien: 25804

Miniserien: 4814

Mysteryserien: 4366

Reality-TV: 9833

Serienklassiker: 46553

Sci-Fi- und Fantasy-Serien: 1372

Teen-Serien: 60951

Wissenschafts- und Naturserien: 52780

Dramen

Biografische Dramen: 3179

Dramen nach Buchvorlage: 4961

Dramen nach wahren Begebenheiten: 3653

Gesellschaftsdramen: 3947

Krimidramen: 6889

LGBTQ-Dramen: 500

Militärdramen: 11

Politdramen: 6616

Teen-Dramen: 9299

Dokumentationen

Biografische Dokumentationen: 3652

Historische Dokumentationen: 5349

Kriminaldokumentationen: 9875

Militärdokumentationen: 4006

Musik- und Konzertdokumentationen: 90361

Politdokumentationen: 7018

Reise- und Abenteuer-Dokumentationen: 1159

Sozial- und Kulturdokus: 3675

Wissenschafts- und Naturdokus: 2595

Filmklassiker

Action- und Abenteuerklassiker: 46576

Dramenklassiker: 29809

Komödienklassiker: 31694

Kriegsklassiker: 48744

Sci-Fi- und Fantasy-Klassiker: 47147

Stummfilme: 53310

Thriller-Klassiker: 46588

Thriller

Action-Thriller: 43048

Krimi-Thriller: 10499

Polit-Thriller: 10504

Psychothriller: 5505

Sinnliche Thriller: 972

Spionage-Thriller: 9147

Thriller: 8933

Übernatürliche Thriller: 11140

Horrorfilme

B-Horrorfilme: 8195

Horrorkomödien: 89585

Monster und Kreaturen: 6895

Slasher- und Serienmörderfilme: 8646

Teuflische Geschichten: 6998

Vampirhorrorfilme: 75804

Zombie-Horrorfilme: 75405

Independent Filme

Experimentelle Filme: 11079

Independent-Action- und -Abenteuer: 11804

Independent-Dramen: 384

Independent-Komödien: 4195

Independent-Thriller: 3269

Romantische Independent-Filme: 9916

Internationale Filme

Britische Filme: 10757

Chinesische Filme: 3960

Deutsche Filme: 58886

Deutsche Filme und Serien: 107563

Europäische Filme: 89708

Französische Filme: 58807

Indische Filme: 10463

Italienische Filme: 8221

Japanische Filme: 10398

Russische Filme: 100393

Spanische Filme: 58741

Komödien

Düstere Komödien: 869

Politische Komödien: 2700

Romantische Komödien: 5475

Satire: 4922

Slapstick-Komödien: 10256

Stand-up-Comedy: 11559

Teen-Komödien: 3519

Musik

Country und Western/Folk: 1105

Jazz und Easy Listening: 10271

Klassische Musicals: 32392

Lateinamerikanische Musik: 10741

Musik: 1701

Musicals: 13335

Showbusiness-Musicals: 13573

Romantische Filme

Beliebte romantische Titel: 502675

Romantische Dramen: 1255

Romantische Filmklassiker: 31273

Schräge Liebesfilme: 36103

Sinnliche romantische Filme: 35800

Kinder- & Familienfilme

Bildung für Kinder: 10659

Familienspielfilme: 51056

0 bis 2 Jahre: 6796

3 bis 4 Jahre: 6218

5 bis 7 Jahre: 5455

8 bis 10 Jahre: 561

11 bis 12 Jahre: 6962

Filme nach Kinderbüchern: 10056

Für Kinder: 27346

Kinder- und Familienfilme: 783

Kindermusik: 52843

Tiergeschichten: 5507

Zeichentrickserien: 11177

Sportfilme

Baseball-Filme: 12339

Basketballfilme: 12762

Boxfilme: 12443

Football-Filme: 12803

Fußballfilme: 12549

Kampfkunst, Boxen und Wrestling: 6695

Sportdokumentationen: 180

Sportdramen: 7243

Sportfilme: 4370

Sport und Fitness: 9327

Sonstiges