Von Grusel bis Gelächter: Diese Serien darfst du an Halloween 2025 nicht verpassen

Wenn die Nächte länger werden, Nebel über die Straßen zieht und das Mondlicht unheimliche Schatten wirft, ist klar: Es ist wieder Halloween-Zeit! Für alle, die sich lieber mit Decke und Snacks vor den Bildschirm kuscheln, statt selbst durch die Dunkelheit zu ziehen: Genau für dich haben wir die besten Serien-Tipps auf den großen Streaming-Plattformen zusammengestellt.

Hier geht es zu unseren Top 10 Horror Filmen

Spuk in Hillhaus

Kaum eine Horrorserie hat so viel Gänsehautpotenzial wie „Spuk in Hill House“. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Shirley Jackson erzählt die Serie die Geschichte der Familie Crain, die in ihrer Kindheit in einem alten Herrenhaus traumatische Erlebnisse machte. Jahre später kehren die erwachsenen Geschwister zurück. Nun müssen sie sich nicht nur ihren Erinnerungen, sondern auch den Geistern stellen, die sie nie losgelassen haben.

Mit meisterhaftem Spannungsaufbau, subtilen Schreckmomenten und emotionaler Tiefe ist „Spuk in Hill House“ kein einfacher Grusel, sondern eine tragische Familiengeschichte mit echtem Nervenkitzel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Du kannst diese Serie bei Netflix sehen.

The Exorcist (Serie)

Der Titel „Der Exorzist“ ist längst fest in der Filmgeschichte verankert – die gleichnamige Serie greift diese ikonische Thematik auf und führt sie in die Gegenwart. Im Mittelpunkt steht die Familie Rance, deren Alltag durch unerklärliche Ereignisse erschüttert wird. Zunächst scheint es, als spuke es in ihrem Haus, doch bald wird deutlich, dass weitaus dunklere Kräfte am Werk sind. Angela Rance, die Mutter der Familie, hegt den Verdacht, dass Dämonen Besitz von ihrem Zuhause ergriffen haben. Als sich die unheimlichen Vorkommnisse häufen, wird ihr Glaube auf eine harte Probe gestellt. Zwei Priester werden hinzugezogen, um der Familie beizustehen, doch auch sie geraten zunehmend in den Sog der dämonischen Ereignisse.

Mit intensiver Atmosphäre und psychologischem Tiefgang interpretiert The Exorcist den bekannten Stoff neu und verbindet klassischen Horror mit moderner Serienerzählung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Serie „The Exorcist“ kannst du exklusiv bei Amazon Prime Video sehen. Sie ist dort aber mit Extrakosten für die Leihe oder den Kauf der Serie verbunden.

What We Do in the Shadows

Nicht jede Halloween-Serie muss einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Manchmal darf man auch einfach über Vampire lachen. „What We Do in the Shadows“ ist eine Mockumentary über eine Gruppe untoter Mitbewohner, die versucht, im heutigen Staten Island klarzukommen. Zwischen WG-Streit, Blutdurst und missglückten Eroberungsplänen sorgt die Serie für bissigen Humor und charmant-skurrilen Grusel.

Basierend auf dem gleichnamigen Film von Taika Waititi, liefert die Serie alles für die, die Halloween lieber mit einem Augenzwinkern feiern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Stream it, don’t scream it – „What We Do in the Shadows“ gibt’s auf Disney+

Jetzt weiterlesen Halloween 2025: Die besten WhatsApp Sprüche für Grusel-Fans