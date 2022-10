Diese Szenen machen dich schlaflos: Top 10 Horrorfilme bei Netflix und Prime Video

Süßes oder Saures! Dieser Ausruf gehört zu Halloween genauso wie gruselige Kostüme und Würstchen-Finger zu einer Halloween-Party. Die Nacht des Grauens und Fürchtens steht 2022 in den Startlöchern. In Stimmung kommst du mit passenden Horrorfilmen, die dich das Fürchten lehren. Damit du nicht lange suchen musst, haben wir dir die Top 10 Halloween-Filme bei Netflix und Amazon Prime Video zusammengestellt.

Tipp: Amazon bietet erneut den „Home of Horror Channel„, in dem allerhand gruselige Filme unter einem Dach versammelt sind. Du kannst ihn für sieben Tage kostenlos testen. Danach zahlst du 3,99 Euro im Monat.

Midsommar

Der in Schweden spielende Film von Ari Aster entführt die Zuschauer auf die Mittsommer-Feierlichkeiten in einer kleinen Kommune. Ein Paar, dessen Beziehung eigentlich vorbei ist, fährt nach Schweden um dort den Mittsommer zu feiern. Doch die Feierlichkeiten sind anders als das Pärchen erwartet hat. Denn auch sie konsumieren die Drogen, die ihnen vor Ort von einer Sekte angeboten werden. Die Feierlichkeiten nehmen ihren Lauf und nicht für alle Feiernde geht der Film lebend aus.

Verfügbar ist der Horrorfilm auf Amazon Prime Video.

Texas Chainsaw Massacre

In „Texas Chainsaw Massacre“ reist die 25-jährige Melody (Sarah Yarkin) mit ihrer Schwester Lila (Elsie Fisher) und ihren Freunden Dante (Jacob Latimore) und Ruth (Nell Hudson) von San Francisco nach Harlow in Texas. Melody ist selbsterklärte Geschäftsfrau und will ihr Unternehmen populärer machen, nach vorne bringen. Doch der Trip entpuppt sich schnell als Albtraum, als ein altbekannter, geisteskranker Serienmörder beginnt, sein Unwesen zu treiben. Die Erinnerungen an das Kettensägenmassaker von 1973 werden wieder wach und damit auch Rachepläne – Melody und ihre Freunde sind mittendrin. Zu sehen ist der Horrorfilm auf Netflix.

The Ring

Stell dir vor, du schaust ein Video. Kurz nachdem das Video endet, klingelt dein Telefon und die Person am anderen Ende der Leitung eröffnet dir, dass du nur noch sieben Tage zu leben hast, weil du das Video angeschaut hast. So starb die junge Becca (Rachael Bella), deren Tod ihre Familie nicht einfach so hinnehmen kann. Tante und Reporterin Rachel (Naomi Watts) stellt Nachforschungen an und gerät selbst in den Bann des Videos. Kurz darauf klingelt auch bei Rachel das Telefon – auch sie muss sterben, schlimmer noch: ihr Sohn. „The Ring“ streamst du bei Amazon Prime Video.

Bird Box

Der Horrorfilm mag den einen oder anderen an „A Quiet Place“ erinnern. In beiden Filmen geht es um ein postapokalyptisches Szenario durch eine fremde Bedrohung. Während es bei „A Quiet Place“ Aliens sind, die ein gutes Gehör haben und einen darauf hin töten, werden in „Bird Box“ die Menschen zum Selbstmord verleitet, wenn sie die unbekannte Bedrohung sehen. Sandra Bullock in der Rolle der Malorie versucht sich, ohne sehen zu können, vor der Bedrohung zu schützen. Dieser Netflix Original Film wurde unter der Regie von Susanne Bier gedreht

Die Frau in Schwarz

Daniel Radcliffe spielt in diesem Film den Anwalt Arthur Kipps, der sich um den Nachlass einer verstorbenen Witwe kümmern soll. Bei seinem Aufenthalt findet er heraus, was es mit der Familie auf sich hat, die einst in dem Haus gelebt hat. Kipps versucht den einzigen freundlichen Bewohner von seinen Erkenntnissen zu überzeugen. Was es mit den seltsamen Ereignissen im Dorf auf sich hat, kannst du dir aktuell auf Amazon Prime ansehen.

Mr. Harrigans Phone

Craig (Jaeden Martell) kennt Mr. Harrigan (Donald Sutherland) bereits seit Kindheitstagen. Der alte Mann gab ihm seinen ersten Job. Mittlerweile ist Craig zwar zum Teenie herangewachsen, doch Mr. Harrigan ist immer noch Bestandteil seines Lebens. Eines Tages schenkt der schrullige Mann Craig ein Rubbellos, das ihm eine Menge Geld beschert. Kurzerhand beschließt Craig sich zu revanchieren und kauft Mr. Harrigan ein Handy. Doch der stirbt, bevor er sein neues Telefon benutzen kann. Das Handy wird mit dem alten Mann beerdigt – doch Craig erhält schon kurze Zeit später einen Anruf aus dem Jenseits. Oder? Stephen Kings Horrorgeschichte kannst du bei Netflix streamen.

Halloween – Die Nacht des Grauens

Der Filmklassiker von John Carpenter spielt genau zur Halloween-Nacht. Michael Meyer entkommt am Vorabend von Halloween aus der psychiatrischen Anstalt, um in seiner Heimatstadt die Schülerin Laurie Strode zu verfolgen. 15 Jahre zuvor hat er in dieser Nacht seine ältere Schwester ermordet. Jetzt ist er in seine Heimatstadt Haddonfield zurückgekehrt, dicht gefolgt von seinem Psychiater. Laurie fällt auf, dass sie von jemanden mit einer Maske verfolgt wird und von da an nehmen die Dinge ihren Lauf. Wie es Laurie an Halloween ergeht, kannst du derzeit auf Amazon Prime sehen.

Die Einöde

Spanien des 19. Jahrhunderts: Lucía (Inma Cuesta) will fernab jeder Zivilisation leben und lässt nur wenige Menschen in ihr Leben. Einzige Gesellschaft: ihr Sohn (Asier Flores). Der kleine Junge lebt jedoch oft in Angst, einmal mehr, als eine unheimliche Kreatur in ihrer Einöde plötzlich auftaucht. Es ist eine Kraft, die nichts als den Tod bringt. Zu sehen auf Netflix.

Paranormal Activity

Katie, die eigentlich in San Diego studiert, glaubt, von unsichtbaren und furchterregenden Wesen heimgesucht zu werden. Schon seitdem sie ein Kind ist, verfolgt sie dieses Gefühl. Ihr Freund Micah, der als freier Börsenmakler arbeitet, will dem endlich auf den Grund gehen und stellt dafür eine DV-Kamera in ihrem Schlafzimmer auf. Was fast als Scherz begann, wird zunehmend zum Albtraum: denn die Kamera fängt irgendwann tatsächlich einen Geist ein, der immer aggressiver zu werden scheint. Die ganze Geschichte siehst du bei Amazon Prime Video.

Blair Witch

Schon vor 20 Jahren verschwanden Heather Donahue und ihre Freunde in den Wäldern von Black Hills. Das Verschwinden ist nach wie vor ungeklärt. Heathers Bruder James (James Allan McCune) und seine Freunde Peter (Brandon Scott) und Ashley (Corbin Reid) ermitteln auf eigene Faust und lassen sich von Einheimischen durch die Black Hills führen. Was die Truppe sicher stimmt, wird zu ihrem größten Problem: Denn nachts wird ihr Lager von jemandem oder etwas beobachtet. Im Stream ist „Blair Witch“ bei Amazon Prime Video verfügbar.

