Amazon Prime Day 2024: Im Oktober geht's weiter – hier gibt’s alle Infos

Schnäppchen-Sucher haben Grund zur Vorfreude: Amazon verpasst dem Prime Day nämlich auch in diesem Jahr ein zweites Event. Wenn du im Juli also nicht die passenden Schnäppchen gefunden oder du einfach Lust auf noch mehr spannende Deals hast, solltest du dir den Oktober jetzt schon mal im Kalender markieren. Alle wichtigen Infos zu dem frisch angekündigten Prime Day 2024 im Oktober gibt es hier.

Prime Day 2024: Zweiter Termin angekündigt

Der Amazon Prime Day lief auch 2024 erneut als zweitägiges Event. Kurz nach dem Ende der Fußball–Europameisterschaft stieg das Schnäppchen-Event wieder als 48-Stunden-Marathon am 16. und 17. Juli 2024. Die Aktion war wie üblich Prime-Mitgliedern vorbehalten, die dann kurzzeitig und solange die Vorräte reichten, krass sparen konnten.

Jetzt hat Amazon aber noch einen draufgesetzt, denn der Prime Day geht auch in diesem Jahr in die zweite Runde! Der Versandriese hat nämlich – wie bereits in den Vorjahren – für den Oktober 2024 einen zweiten Prime Day angekündigt. Ein genaues Datum steht zwar noch nicht fest, man munkelt aber, dass die Spar-Schlacht am 15. und 16. Oktober stattfinden könnte. Sobald es konkrete Infos zu dem Event gibt, findest du sie natürlich hier bei uns.

Das ist der Amazon Prime Day

Beim Prime Day ist die Verwendung des Singulars streng genommen nicht korrekt. Tatsächlich ist der Prime Day seit 2019 nämlich ein zweitägiges Online-Shopping-Fest, meint: Er dauert 48 Stunden und findet seit jeher Mitte Juli statt. Erst in den vergangenen Jahren gab es noch eine abgespeckte Version im Oktober zusätzlich, welche auch im Jahr 2024 wieder stattfinden wird.

Und hier gibt es das erste Schlupfloch schon vorab: Wer mit shoppen möchte, kann Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen. Kündigt man das Abo, das sonst 90 Euro im Jahr kostet und neben Prime-Video-Zugang auch stets schnellen Gratis-Versand beinhaltet, kann man also ohne Mehrkosten in den Genuss der Angebote kommen. Bessere Konditionen gibt es für Studenten – hier kostet die Jahresmitgliedschaft im ersten halben Jahr nichts und danach nur die Hälfte.

Der Amazon Prime Day fand dieses Jahr am 16. und 17. Juli statt – im Oktober geht’s aber erneut los

Der Amazon Prime Day ist eine Art unterjähriger Gegenentwurf zu den Shopping-Feiertagen „Singles Day“, „Black Friday“ und „Cyber Monday“, die den November alljährlich zum Hochamt für Online-Shopping-Fans machen. Der Vorteil beim Prime Day: Amazon schafft eine eigene Öffentlichkeit, der Fokus liegt immer auf Amazon, die Aufmerksamkeit ist hier fokussierter und Amazon muss den Kuchen nicht so sehr teilen – wenngleich andere Händler mit eigenen Angeboten dagegen ankämpfen.

Weitere Informationen:

Das waren die Bestseller im Juli 2024

Der Prime Day im Juli 2024 liegt bereits hinter uns. Doch vor allem auch mit Blick auf das zweite Event im Oktober lohnt es sich definitiv, die Bestseller mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei, dass du dir im Oktober dann hoffentlich wieder genauso günstig sichern kannst. Amazon selbst hat eine Bestseller-Liste für den Prime Day 2024 veröffentlicht. Diese ist allerdings alphabetisch sortiert und stellt keine direkte Rangliste dar. Genaue Zahlen liegen uns zudem ebenfalls nicht vor, sodass wir hier auf die Korrektheit des Händlers vertrauen müssen:

Prime Kunde werden

Alle Werbemaßnahmen zum Amazon Prime Day sind garniert mit dem Hinweis „Exklusiv für Prime Kunden“. Amazon nutzt die Aktion also als Entgegenkommen für alle Bestandskunden und als Werbung für Neukunden gleichermaßen.

Das Prime-Abo läuft in der Regel ein Jahr und kostet pro Jahr 89,90 Euro oder 8,99 Euro pro Monat. Enthalten sind die Streaminginhalte von Amazon Prime Video und Prime Music. Außerdem profitieren Prime-Kunden von Gratis-Versand – auch bei geringen Bestellwerten. Wer nur reinschnuppern will, kann ein Probe-Abo abschließen, das in den ersten 30 Tagen kostenlos ist und im Zweifel wieder gekündigt werden kann.