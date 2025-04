Nie mehr Patronen kaufen?! 3 große Vorteile der HP Smart Tank Drucker

App öffnen, Dokument auswählen und los geht’s: Drucken kann so einfach sein! Doch vor allem billige Geräte machen einem das Leben mit Papierstau, Druckproblem und Co. gerne mal schwer. Ganz anders soll das beim HP Smart Tank 7605 Drucker aussehen. Dieser verzichtet nicht nur auf altbackene Tintenkartuschen, sondern möchte dir das Drucken ebenso möglichst einfach machen. Welche drei Vorteile uns bei dem Modell besonders gefallen und was das HP-Gerät sonst alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

Nie mehr Ärger mit Tintenpatronen: So einfach kann Drucken sein

Starten wir direkt mit den eingangs schon erwähnten Tintenpatronen – oder eher dem Wegbleiben eben jener. Statt auf Kartuschen und Patronen setzt der HP Smart Tank 7605 Tintenstrahl-Drucker nämlich auf Tintentanks. Diese können bei Bedarf ganz unkompliziert und ohne eventuelle Sauerei über tropffreie HP-Tintentankflaschen aufgefüllt werden. Und das Ganze geht wirklich so einfach, wie es klingt: Klappe und Tankabdeckungen öffnen, Flasche ansetzen und schon läuft die Farbe rein. Praktisch: Vorn hast du die Füllmenge des Tanks dank der Tintenstandsensoren immer im Blick.

Doch nicht nur das Nachfüllen ist angenehm unkompliziert – auch das Drucken soll natürlich einfach sein. Neben der altbekannten Methode, den Drucker via Kabel mit deinem Laptop oder PC zu verbinden, verfügt das HP-Gerät ebenso über Bluetooth und WLAN. In Kombination mit der HP Smart App kannst du somit quasi von überall aus drucken und scannen. Selbstverständlich gibt’s aber ebenfalls Tasten am Gerät, mit denen der Drucker bedient werden kann.

Gut für den Geldbeutel und die Umwelt

Okay, es gibt also keine Tintenkartuschen, somit weniger Ärger und auch die Bedienung scheint top – doch wie steht es um die Folgekosten? HP selbst gibt an, dass die im Lieferumfang des HP Smart Tank 7605 enthaltene Tinte bis zu drei Jahre halten soll. Bis zu 12.000 Schwarz-Weiß-Drucke und maximal 8.000 Farbseiten sollen möglich sein – damit bist du also erstmal richtig gut versorgt.

Die Folgekosten sind anschließend ebenfalls verhältnismäßig fair. So hat etwa eine Original HP Tintentankflaschen in Schwarz einen UVP von 14,99 Euro, während du für eine herkömmliche Druckerpatrone des Herstellers laut UVP 17,99 Euro zahlen müsstest. Der Clou: Mit der Tintenflasche für Schwarzweiß-Drucke sollen ca 6.000 Seiten möglich sein. Die Patrone bietet hingegen nur genug Tinte für 120 Seiten. Du zahlst also pro Schwarzweiß-Seite einen Minibetrag von rund 0,0025 Cent.

Damit du nicht nur deinen Geldbeutel, sondern ebenso die Umwelt schonen kannst, setzt HP bei der Herstellung des Smart Tank 7605 auf Materialien aus 25 Prozent recyceltem Kunststoff und austauschbare Druckköpfe. Die Tintenflaschen sind ebenfalls recycelbar, kostenlos über HP Planet Partners.

Nicht nur Drucken: HP Smart Tank 7605 besitzt 4 Funktionen

Bisher haben wir aber noch nicht über die Kernfunktion des HP Smart Tank 7605 gesprochen: das Drucken und Kopieren. Hier punktet das Gerät unter anderem mit einem automatischen doppelseitigen Druck, auch bekannt als Auto-Duplex. Du musst also nicht lästig selbst die Seite wechseln, um beide Seiten zu bedrucken, der HP-Drucker erledigt dies von alleine. Das Papierfach ist mit einer Kapazität von 250 Blättern ebenfalls angenehm groß.

Doch natürlich kann der HP Smart Tank 7605 mehr als „nur“ drucken und kopieren – das Gerät besitzt nämlich gleich vier Funktionen. Hinzu kommt noch das typische Scannen sowie eine Fax-Funktion. Beim Scannen besonders praktisch: Es können gleich mehrere Dokumente hintereinander gescannt werden (Automatischer Scanner-Dokumenteneinzug). Hiermit eignet sich der Smart Tank Drucker von HP insbesondere für Unternehmen und Selbstständige, wo häufiges Scannen und das ein oder andere Fax nötig sind. Doch auch Privatpersonen schnappen sich mit dem Gerät einen hochwertigen Drucker.

Das kostet dich der HP Smart Tank 7605

Schauen wir abschließend noch auf den Preis. Aktuell kommst du bei Amazon 38 Prozent günstiger an das Gerät, wodurch nur noch 282,90 Euro auf der Rechnung stehen. Zusätzlich kannst du dir weitere 50 Euro zurück sichern, wenn du innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über diese Aktionsseite dein Cashback beantragst. Achtung: Diese Aktion läuft allerdings nur noch bis zum 30. April.



Wer etwas weniger Budget zur Verfügung hat, kann sich mal den HP Smart Tank 7005 3-in-1-Multifunktionsdrucker ansehen. Diesen gibt es bereits für 214 Euro bei Amazon. On top sicherst du dir auch hier 20 Euro Cashback.

Wer auf die Duplex- und Fax-Funktion verzichten kann, kann hingegen einen Blick auf den HP Smart Tank Plus 570 werfen. Dieser ist mit einem aktuellen Angebotspreis von 214 Euro ebenfalls ein Stück günstiger. Hier gibt’s auch ein Cashback, allerdings in Höhe von 20 Euro (hier beantragen).

Als optimale Alternative für Gelegenheitsdrucker eignet sich der HP Smart Tank 5105 3-in-1-Multifunktionsdrucker. Diesen gibt es für 149 Euro, ebenfalls abzüglich 20 Euro Cashback.