Wer über eine Amazon Prime-Mitgliedschaft verfügt, der hat Zugriff auf eine ganze Reihe an exklusiven Inhalten. Mit Prime Video lassen sich Filme und Serien anschauen, mit Prime Music Songs streamen und mit Prime Gaming können sogar PC-Spiele heruntergeladen werden. Darüber hinaus muss man im Rahmen des Amazon-Premiumversands keine Versandkosten für die Bestellung zahlen.

Viele Vorteile also, die verständlicherweise ihren finanziellen Tribut fordern. Da der US-Versandhändler an jedem auf dessen Plattform verkauften Produkt mitverdient und die Prime-Mitgliedschaft auch als Werbemaßnahme angesehen wird, fallen die Kosten nicht allzu hoch aus. Zumindest war es vor September 2022 so. Seither sind die Abogebühren jedoch auf jährlich knapp 90 Euro oder monatlich rund 9 Euro angestiegen. Zudem wird seit Anfang 2024 Werbung auf Prime Video geschaltet. Daher würden sich viele Nutzer liebend gerne von der Prime-Mitgliedschaft trennen – wäre da nicht der bereits erwähnte Premiumversand. Glücklicherweise gibt es für solche Fälle eine recht simple Lösung, welche die Kosten um bis zu 80 Prozent drücken kann.

Amazon Prime teilen: So geht‘s

Viele kennen es: Man bittet ein Familienmitglied oder einen Bekannten, ein von Amazon verkauftes oder verschicktes Prime-Produkt zu bestellen, da dieser über eine Mitgliedschaft verfügt und keine Versandkosten zahlen muss. Eine nicht allzu praktikable Lösung, die zudem oftmals komplett überflüssig ist. Denn der Online-Versandhändler bietet die Möglichkeit, die Mitgliedschaft zu teilen. Zugriff auf etwa Prime Video oder Prime Music wird auf diese Weise zwar nicht gewährt, dafür jedoch auf die Versandvorteile des Amazon-Premiumversands. Und so geht’s:

Amazon-Versandkosten sparen (am PC)

Melde dich bei Amazon an (mit dem Prime-Mitgliedschafts-Account).

Führe den Zeiger auf „Konto und Listen“ – es öffnet sich ein Menü.

Klicke auf „Meine Prime-Mitgliedschaft“ (weiter unten).

Wähle im unteren Bereich „Prime-Vorteile teilen“ aus (weiter unten).

Lade eine Person per E-Mail ein.

Amazon Prime-Mitgliedschaft teilen

Wichtig: Neuere Prime-Mitglieder können den Premiumversand laut Amazon mit nur einem zusätzlichen Familienmitglied teilen. Ältere Prime-Kunden können derweil bis zu vier Personen des eigenen Haushalts die Versandkosten ersparen. Teilt man die Kosten durch fünf (inklusive Kontoinhaber), müssen auf diese Weise jährlich statt rund 90 Euro plötzlich lediglich 18 Euro gezahlt werden. Ein vernünftiger Preis, wenn man öfter bei Amazon einkauft.

Wie geht’s weiter?

Nachdem die Prime-Einladung verschickt wurde, erhält das Haushaltsmitglied eine entsprechende E-Mail mit einem Bestätigungslink. Dieser führt auf eine Seite des Händlers, auf der man der Mitbenutzung einer Prime-Mitgliedschaft zustimmen muss.

Amazon Prime-Mitgliedschaft teilen

Sobald das erledigt ist, steht der „kostenlose“ Premiumversand beiden Nutzern zur Verfügung. Die zusätzliche Person erscheint dann unter dem Menüpunkt „Prime-Vorteile teilen“ (siehe oben). Dort kannst du die vergebenen Mitbenutzungsrechte jederzeit per Mausklick auch wieder entziehen.

