Halloween 2025: Die besten WhatsApp Sprüche für Grusel-Fans

Kürbisse, Verkleidung und Süßigkeiten: Nicht nur in den USA, auch in Deutschland feiert man Halloween seit vielen Jahren – wenn auch in kleinerem Rahmen. Um im Freundes- und Verwandtenkreis Schrecken zu verbreiten, muss man aber nicht unbedingt körperlich anwesend sein. Die besten WhatsApp-Sprüche zu Halloween verbreiten den Grusel auch über das Smartphone. Und mit den richtigen GIFs wird es sogar noch einmal besser.

Das bedeutet Halloween

Woher kommt Halloween eigentlich? Ursprünglich stammt der Brauch aus dem katholisch geprägtem Irland. Der Name ist eine Verschmelzung der Wörter „All Hallows‘ Even“ und bedeutet „der Abend vor Allerheiligen“. Über Auswanderer kam der Brauch in die USA und entwickelte sich dort zu einem der beliebtesten Feiertage des Landes.

In Deutschland erfreut sich Halloween besonderer Beliebtheit, da dem Brauch in einigen Bundesländern ein Feiertag, Allerheiligen am 1. November, folgt. Partys und Abendveranstaltungen stehen deshalb gerne im Zeichen von gruseligen Themen und Verkleidungen. Teilweise gibt es jedoch auch Kritik an Halloween, da es mit anderen Bräuchen wie den Feierlichkeiten zu St. Martin konkurriert.

Lustige WhatsApp-Sprüche für Halloween

Spuken Geister 👻 um dein Haus, gib einfach schnell was Süßes raus.🍬🍫

Spinnenfuß und Krötenbein, wir sind viele Geisterlein! 👻 Wir haben leere Taschen und wollen was zum Naschen.🍬

Warum nicht Goodbye-ween?🎃 Schließlich wurde Halloween zum Vertreiben der Geister erfunden, nicht um sie willkommen zu heißen.👻

Ich warne dich, ich zähl‘ bis vier. Hast du nichts Leck’res, gibt’s Klopapier!👺

Raus, die Masken, die Kostüme, denn wir gehen auf die Jagd! Jagen Süßes, bringen Saures, heut wird eine wilde Nacht.🍫👻

1,2,3: Geister kommt herbei!👻 Gib uns eine Nascherei, dann ist der Spuk vorbei.🧟

Hat noch einer außer mir überlebt?💀

Was Süßes raus, sonst spukt’s im Haus.👻🧟

Wir sind die Spukgespenster 👻 und machen sehr viel Krach. Wir sind die Spukgespenster und steigen euch auf’s Dach. Doch habt ihr süße Sachen, hör’n wir auf Krach zu machen!🍭

Wenn der Werwolf 🐺 zum Feste heult, uns es ängstlich in der Magengrube greult. Denn zum Feste sind geladen, alle bösen Schurken und falschen Hasen. 🧟🎃

Will mich verstecken, dich dann erschrecken. Mir die Finger lecken und mich wieder unter der Bettdecke verstecken.🍬👻

Wenn die Türen aus dem Reich der Toten sich öffnen für die eine Nacht, weiß ich wer am wenigsten lacht.💀

Monster 🧟, Mumien, Werwölfe 🐺 und anderes gruseliges Gesinde 🧛, kippen sich einen nach dem andere hinter die Binde. Der Grund dafür, der liegt auf der Hand, wurden sie doch zurück ins Totenreich verbannt.💀

Halloween ist ein Tag, an dem die Geister zur Erde zurückkehren.👻

Sprüche zum Fürchten

Hexen, Teufel und Gespenster ziehen heute von Haus zu Haus. Sei dir sicher, sie schauen auch in deine Fenster, lassen keines aus.

Halloween, Halloween, wir werden durch die Straßen ziehen. Süßes her, dann hast du Glück – und wir kommen nicht zurück! Spuk und Zauber gibt’s heut‘ Nacht, also nehmt euch wohl in Acht! Wollt ihr heute Nacht nicht zittern, müsst ihr alle Monster füttern.

Ich komm aus meinem Grab, weil ich Hunger hab. Gibt’s hier Knochen oder Blut? Süßes wäre auch ganz gut.

Ich bin wie ein Irrwicht. Wenn du nicht aufpasst, werde ich dein schlimmster Albtraum sein.

Heute Nacht woll’n wir die Geister wecken und das ganze Dorf erschrecken. Nimm dich in Acht, der Spuk erwacht, wenn wir losziehn zu Halloween.

Gruseln, Spuken und Erschrecken – es gibt Geister heut‘ Nacht, die sich nach dir die Finger lecken.

Zeit vergeht, doch steht sie still, wenn es der Halloween-Geist so will. Denn zur Stunde Mitternacht sind alle Poltergeister wach.

Englischsprachige Sprüche für WhatsApp und Co.

I think, I spider. Wer glänzen will, kann sich hier ein paar englischsprachige Sprüche kopieren und pünktlich zu Halloween an seine Freunde verschicken. Eine kleine Auswahl an Zitaten und Texten für WhatsApp und andere Messenger findest du hier.

It’s Halloween, everyone’s entitled to one good scare.👻

Trick or Treat. Smell my feet. Give me something good to eat.🍬

Double, double toil and trouble; Fire burn and caldron bubble.👻

When black cats prowl and pumpkins gleam, may luck be yours on Halloween.🎃

When witches go riding, and black cats are seen, the moon laughs and whispers ‚tis near Halloween.There is magic in the night when pumpkins glow by moonlight.🎃

The dead rise again, bats fly, terror strikes and screams echo, for tonight it’s Halloween.👻

Nothing on earth is so beautiful as the final haul on Halloween night.🎃

On Halloween you get to become anything that you want to be.🎃

It’s just a bunch of hocus pocus!👻

Reime und Gedichte für Halloween

Rummel, rummel, reister, wir sind die bösen Geister.

Wollt Ihr uns vertreiben, oder soll’n wir bleiben?

Tut Ihr nix in unseren Sack, nehmen wir Euch huckepack!

Tut Ihr doch was Schönes rein, geh’n wir alle artig heim.

Spinnenfuß und Krötenbein, wir sind viele Geisterlein!

Wir haben leere Taschen und wollen was zum Naschen!

Wir sind die Spukgespenster

und machen sehr viel Krach.

Wir sind die Spukgespenster

und steigen euch aufs Dach!

Doch habt Ihr süße Sachen,

hör’n wir auf, Krach zu machen!

Schaurige GIFs für Halloween selbst machen

Wer mag, kann seinen Freunden und Bekannten über WhatsApp auch eine schaurige Grafik in Form einer Gif-Datei schicken. Unter iOS und Android funktioniert das innerhalb eines Chats wie folgt:

GIF über iOS mit WhatsApp verschicken

Auf das „+“-Symbol unten links tippen „Foto- und Videomediathek“ auswählen Unten links auf „GIF“ tippen Das gewünschte GIF auswählen

GIF über Android mit WhatsApp verschicken

Auf das Smiley-Symbol unten links tippen In der sich öffnenden Smiley-Auswahl-Liste unten auf das „GIF“-Symbol tippen Das gewünschte GIF auswählen (über das Lupen-Symbol ist eine Suche nach Stichworten möglich)