WhatsApp-Nummer ändern: So klappt der Wechsel der Telefonnummer

Die Mobilfunkanbieter machen es ihren Kunden in der Regel einfach: Ein Vertragswechsel ist schnell gemacht. Allerdings ist die Mitnahme der Rufnummer nicht immer möglich. Manchmal entscheidet man sich bewusst mit einem neuen Vertrag und einer neuen SIM-Karte auch für eine neue Nummer. Schließlich ist dieses ein Weg, um alte und lästige Kontakte loszuwerden.

Doch nicht jede Verbindung möchte man abbrechen. Vielleicht will man sogar einige Chats weiterführen. Hier gilt es dann, die eigene bisherige Nummer in WhatsApp auszutauschen. Denn wer einfach nur die andere SIM-Karte mit der neuen Rufnummer ins Smartphone legt, nutzt den Messenger weiterhin mit der alten Telefonnummer, die ihm gar nicht mehr gehört. Gleichzeitig ist er nicht per WhatsApp mit der neuen Nummer erreichbar.

Was muss ich vor dem Wechsel der WhatsApp-Nummer wissen?

Um den Wechsel der Telefonnummer problemlos zu gestalten, ist es erforderlich, sowohl die alte als auch die neue Rufnummer zu kennen. Wer seinen bisherigen Kontakten die neue Nummer mitteilen will, sollte das noch von der alten Nummer aus machen. Am besten ist es, wenn die ausgewählten WhatsApp-Kontakte unter der alten Rufnummer über eine Nachricht die neuen Daten erhalten.

Wer sieht die neue Nummer in WhatsApp?

Wer in WhatsApp-Gruppen ist und eine Rufnummer ändert, der teilt beim Wechsel der Nummer automatisch den Gruppenmitgliedern die neue Rufnummer mit. WhatsApp bietet aber auch an, während der Umstellung bestehende Kontakte über die neue Nummer zu informieren. Wer diese Funktion nicht nutzt, der muss sich keine Sorgen machen – unbeliebte alte Kontakte können die neue Nummer nicht sehen, so lange sie sie nicht in ihrem Handy-Telefonbuch einspeichern. Wer ganz sicher sein will, kann den Kontakt auch zusätzlich blockieren.

Welche Nummer ist in WhatsApp angemeldet?

Jeder WhatsApp-Nutzer kann kontrollieren, welche Mobilfunknummer auf dem Telefon aktuell mit der App verknüpft ist: In der rechten oberen Ecke der Startseite des Programms befinden sich in der Android-Version eine Lupe als Symbole und drei Punkte. Hinter den drei untereinander angeordneten Punkten befindet sich das Menü der WhatsApp-Messenger-App. Es genügt, das Menü aufzurufen und unter Einstellungen den eigenen Account zu öffnen. Tippt man jetzt auf das eigene Profilbild, wird unter anderem die momentan verwendete Mobilnummer angezeigt. Unter iOS reicht es aus, die Einstellungen über das entsprechende Icon unten rechts zu öffnen und dann das Profilbild anzutippen und man sieht die verknüpfte WhatsApp-Telefonnummer.

Wie funktioniert das Ändern der WhatsApp-Nummer?

Bevor es losgeht, sollte man ein Backup der aktuellen WhatsApp-Daten erstellen. Sicher ist sicher. Dieses ist unter Einstellungen / Chats / Chat-Backup möglich. Außerdem sollte die neue SIM-Karte jetzt in das Smartphone eingelegt werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Neue WhatsApp-Nummer mit Android

Nach dem Aufruf der App mit dem Handy erscheint in der Android-Version die typische WhatsApp-Startseite der mobilen Version. Ruft man das Menü auf, öffnet sich ein Reiter mit fünf Kategorien. Unter den WhatsApp-Einstellungen kann der Nutzer das eigene Profil verwalten. So auch die WhatsApp-Nummer. Hierzu dient der Menüpunkt „Account“, der in der App mit dem Symbol eines Schlüssels versehen ist. In den Account-Einstellungen wählt man nun „Nummer ändern“ aus. Der Nutzer wird jetzt unter anderem darauf hingewiesen, dass eine Änderung der Telefonnummer die Account-Info, sämtliche Gruppen und Einstellungen migriert. Außerdem sollte man mit dem Prozess nur beginnen, wenn die neue Handynummer bereits funktioniert und man mit ihr SMS empfangen oder telefonieren kann.

Bildquelle: WhatsApp

Um die Handynummer nun tatsächlich zu ändern, muss das oben rechts aufgeführte Feld mit der Aufschrift „Weiter“ angetippt werden. Das neu erscheinende Bedienfeld sieht vor, dass der Nutzer zuerst in das obere Feld die bisherige Telefonnummer eingibt. In das untere Feld ist dann die neue Telefonnummer einzutippen. Sogar ein Wechsel von einer ausländischen zu einer deutschen Rufnummer und umgekehrt ist möglich. Jetzt erfolgt ein klick auf „Weiter“ und der Nutzer kann auf Wunsch seine Kontakte automatisch über die neue Handynummer informieren. Dabei ist es möglich, Alle Kontakte zu informieren, nur Kontakte, mit denen Chats existieren oder im Fall von „Benutzerdefiniert“ nur manuell ausgewählte Kontakte.

Jetzt weiterlesen WhatsApp Web: So funktioniert der Messenger unter Windows, Mac und auf dem Tablet

Jetzt auf „Fertig“ klicken und – noch nicht ganz fertig. Denn damit alle Informationen des vorherigen WhatsApp-Kontos übernommen und auf das neue Konto übertragen werden, muss als letzter Schritt die neue mobile Nummer verifiziert werden. Die App sendet einen Bestätigungscode per SMS auf das Android-Gerät, der in den Messenger-Dienst eingetippt werden muss. Erst jetzt ist die Rufnummer bei WhatsApp geändert und die Gruppen und alten Chats bleiben erhalten. Der Messenger funktioniert jetzt mit der neuen Nummer. Übrigens: Die alte SIM-Karte mit der alten Telefonnummer ist nicht unbedingt erforderlich.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Neue Nummer bei WhatsApp unter iOS

Ganz ähnlich läuft der Wechsel der Rufnummer für iOS, dem mobilen Betriebssystem für das iPhone von Apple, ab. In den Einstellungen der App ist an dritter Stelle der Menüpunkt „Account“ zu finden und auch hier lässt sich unter „Nummer ändern“ und einem anschließenden Tipper auf „Weiter“ nicht nur die alte, sondern auch die neue Telefonnummer hinterlegen. Nach einer Verifizierung wird die neue Telefonnummer anschließend genutzt, um bestehende Einzel- und Gruppen-Chats mit den neuen Daten verwenden zu können. Alle Chat-Verläufe werden fortgeführt.

Bildquelle: inside digital

Besonderheit: Neues Handy und neue Nummer gleichzeitig

Die Nummer-ändern-Funktion überträgt alle Account-Informationen auf die neue Nummer, der alte Account ist danach gelöscht. Der ursprüngliche Chatverlauf wird unter der neuen mobilen Rufnummer weiterhin abrufbar sein. Wenn die neue Mobilnummer auch auf einem neuen Gerät verwendet werden soll, gilt es, zuerst die Nummer auf dem alten Mobilgerät zu ändern.

Wer einfach das neue Handy in Betrieb nimmt ohne die Daten auf dem alten Handy zu ändern, der hat zwei WhatsApp-Accounts und alle Daten des alten Handys gehen verloren. Entsprechend wichtig ist es, die Änderung der WhatsApp-Nummer immer erst über die mit der alten Nummer verknüpften SIM-Karte durchzuführen und anschließend erst auf ein neues Smartphone zu wechseln.

Jetzt weiterlesen Handy-Wechsel mit WhatsApp: So bleibt der Chatverlauf erhalten

Was passiert mit meiner alten Nummer bei WhatsApp?

Frei gewordene Handynummern vergeben Mobilfunkanbieter nach einiger Zeit an einen neuen Kunden. In der Regel erfolgt das ein halbes Jahr nach dem Auslaufen eines Vertrages. Die WhatsApp-Server erkennen aber, wenn eine Nummer inaktiv ist. Bei einer Nichtnutzung von 30 Tagen gefolgt von einer Aktivierung auf einem neuen Handy entfernt WhatsApp alle Daten aus dem Account. Sie gehen davon aus, dass jemand neues die Nummer in Betrieb nimmt. Wenn allerdings alte Kontakte noch diese alte Nummer haben, sehen sie dann in ihrer WhatsApp-Kontaktliste den neuen Kontakt. Daher ist ein eindeutiges Profilfoto als Erkennungsmerkmal durchaus sinnvoll.